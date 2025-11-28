중고나라, '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업' 선정

유연근무제, 법정 외 휴가, 출산·육아 지원 등 구성원의 워라밸 실현을 위한 다양한 제도 운영

중고거래 플랫폼 중고나라는 고용노동부 산하 노사발전재단이 주관하는 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다고 28일 밝혔다.대한민국 일·생활 균형 우수기업은 근로자가 일과 삶의 균형을 유지할 수 있도록 유연근무 활용, 근로 시간 단축, 휴가 사용, 일·육아 병행 지원 등에서 모범적인 사례를 보여준 기업을 선정해 다양한 혜택을 제공하는 정부 인증 제도다.중고나라는 구성원의 워라밸 향상과 건강한 기업 문화 조성을 위한 다양한 근무 및 복지제도를 운영해 높은 평가를 받았다.주요 제도로는 ▲시차출퇴근제와 선택적 근로시간제를 포함한 유연근무 제도 ▲시간차 휴가 및 리프레시 휴가 ▲매월 특별 반차를 지급하는 '유즈해피' 제도 등이 있으며, 이외에도 ▲사내 동호회 활동 지원 ▲식대 및 도서비 지원 ▲자기성장지원금 ▲결혼·출산 축하금 등 일하기 좋은 환경을 만들기 위한 폭넓은 복리후생 제도를 운용하고 있다.최인욱 중고나라 대표는 “이번 일·생활 균형 우수기업 선정은 중고나라 구성원 모두가 일과 삶의 균형 속에서 책임감 있게 성과를 만들어 온 결과”라며 “구성원이 단순히 ‘일하는 사람’이 아니라, 스스로 성취하며 성장하는 주체가 될 수 있도록 앞으로도 제도와 환경을 더 고도화하겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com