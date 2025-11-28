하트앤컴퍼니, 글로벌 팬덤 플랫폼 '하트보트' 12월 출시

K-POP 팬덤 플랫폼 기업 하트앤컴퍼니(대표 나두원)가 AI 기술과 투명한 운영 원칙을 적용한 팬 참여형 플랫폼 '하트보트(HEARTVOTE)'를 12월 중순 Google Play와 Apple App Store를 통해 공식 출시할 예정임을 밝혔다.하트보트의 핵심 유틸리티는 팬들에게 서포트 집행 권한을 부여하는 데 있다. K-POP 팬들은 출석, 친구 초대, 게임 참여 등 미션을 통해 매일 무료로 지급되는 하트(Daily Heart)를 자원 삼아 투표에 참여한다. 나아가 이 하트를 모아 국내외 옥외광고, 푸드트럭, 기부 등 다양한 아티스트 서포트 프로젝트의 목표 달성을 주도할 수 있다.플랫폼의 가장 혁신적인 요소는 AI 기반의 '리버스 팬송(Reverse Fan Song) 서비스'다. 팬들이 남긴 메시지를 K-POP 프로듀서 팀이 작사·작곡하고, AI 음원 형태로 제작하여 Apple Music, Spotify, Melon 등 글로벌 음원 플랫폼에 정식 발매된다. 이는 기존 팬-아티스트 간 음악 전달 구조를 완전히 뒤바꾼 팬덤 소통의 진화 모델로 평가받고 있다.또한, 하트보트는 기존 팬 투표 앱들과 차별화하여 팬 커뮤니티 중심의 소통 구조를 전략적으로 설계했다. 팬들이 직접 콘텐츠를 제안하고 참여하는 이벤트 시스템을 운영함으로써, 단순한 투표 기능을 넘어 아티스트와의 깊은 관계를 형성하는 통로를 제공한다.하트앤컴퍼니는 투명성을 기업의 운영 원칙으로 확립했다. 나두원 대표와 김승환 사내이사는 팬 서포트 프로젝트의 기획부터 운영 현장까지 직접 참여하는 모습을 유튜브 공식 채널을 통해 공개하고 있다. 이는 기업이 팬덤의 지원 과정을 숨김없이 보여주어 팬들과의 신뢰를 적극적으로 구축하려는 경영진의 의지를 반영한다.나두원 하트앤컴퍼니 대표는 "K-POP 팬들은 단순한 소비자가 아니라, 문화의 중심에서 아티스트를 함께 성장시키는 동반자적 철학을 갖고 있다"고 강조하며, "하트보트는 팬들이 더 쉽고 투명하게 참여하고, 그 열정을 전 세계로 확장할 수 있는 공간이 될 것"이라는 글로벌 비전을 전달했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com