드래곤 수집·합체·전략 전투까지…'드래곤빌리지 럼블' 핵심 콘텐츠 공개

하이브로(대표 원세연)는 자사가 개발하고 서비스하는 신작 모바일 게임 '드래곤빌리지 럼블'을 정식 출시했다고 28일 밝혔다.드래곤빌리지 럼블은 글로벌 장수 IP '드래곤빌리지'를 기반으로 한 캐주얼 수집형 전략 게임으로, 남녀노소 쉽게 즐길 수 있는 편리한 조작, 수집욕을 자극하는 고퀄리티 드래곤 일러스트, 빠른 템포의 성장 재미를 갖춘 것이 특징이다.게임의 핵심 요소는 '럼블 머신'이다. 유저는 머신을 돌려 골드나 드래곤, 희귀한 알 등을 획득할 수 있으며, 드래곤을 합체시켜 성장시키거나 전설적인 드래곤을 진화시키는 등 수집 육성 플레이를 즐길 수 있다. 또한 차별화된 소셜 기능도 강점이다. 친구에게 드래곤을 빌려주며 모험을 돕는 협동 플레이뿐만 아니라, 상대 유저의 보물 창고에 잠입해 드래곤 알을 획득하는 약탈 시스템을 통해 게임의 재미를 더했다.다채로운 전투 콘텐츠도 마련됐다. 성장시킨 드래곤을 활용해 4종의 데몬 던전과 거대용 전투에 도전할 수 있으며, '드래곤 리그'를 통해 전 세계 유저들과 전략을 겨루는 치열한 PvP(대결)도 즐길 수 있다. 이를 통해 글로벌 경쟁의 재미와 몰입감을 제공한다.정식 출시를 기념해 풍성한 보상 이벤트가 진행된다. 게임에 접속하는 모든 유저에게 전설 드래곤 '마스테마', 그리고 불·물·나무·혼돈 속성의 전설 드래곤 획득이 가능한 SS랭크 드래곤 알 4종을 100% 지급한다. 사전예약 참여자에게는 속성별 드래곤 알 3종(물·불·나무)과 함께 열쇠 100개, 보석 200개를 제공할 예정이다.하이브로는 "'드래곤빌리지 럼블'은 간편한 조작으로 수집과 성장의 재미를 극대화한 게임"이라며, "지속적인 업데이트와 적극적인 소통으로 완성도 높은 서비스를 제공하겠다"고 전했다.'드래곤빌리지 럼블'은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있으며, 자세한 정보는 공식 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com