베슬AI, ‘코리아 프론티어’ 선정…글로벌 이노베이터 커뮤니티 참가

AI 인프라 전문기업 베슬AI는 ‘코리아 프론티어’ 선정 기업으로서 세계경제포럼(WEF)이 주최하는 ‘글로벌 이노베이터 커뮤니티’ 행사에 참가한다고 28일 밝혔다.코리아 프론티어는 경기도4차산업혁명센터와 WEF가 공동 운영하는 글로벌 스타트업 성장 프로그램으로, 매년 국내 유망 스타트업 약 30개사를 선정한다. 선정 기업은 WEF 글로벌 이노베이터 커뮤니티에 참여하여 정책, 기술, 시장 협력에 대한 국제 네트워크를 구축할 수 있는 기회를 얻게 된다. 또한 WEF가 발표하는 기술 선구자(Technology Pioneer) 후보 추천 자격이 부여되며, 구글, 페이팔, 에어비앤비, 트위터 등이 초기에 선정된 바 있다.내달 3일과 4일 미국 뉴욕에서 열리는 이번 행사는 세계 각지의 기술 기반 혁신 기업들이 모여 산업 변화와 미래 비즈니스 방향에 대한 인사이트를 나누고, 협력 네트워크를 구축하는 교류의 장으로 운영된다. 공식 일정에는 글로벌 리더와의 대담, 커뮤니케이션 및 리더십 관련 세션, 기업 간 네트워킹 프로그램 등이 포함되어 있다.베슬AI는 향후 2년간 세계경제포럼(WEF) 혁신가 생태계의 일원으로 활동하며, 글로벌 기업 및 기관 관계자들과의 교류를 통해 AI 인프라 운영 경험 기반의 인사이트를 공유하고 파트너십 확대 기회를 마련할 계획이다.안재만 베슬AI 대표는 “코리아 프론티어 선정 기업으로서 뉴욕 WEF 행사에 참여하게 되어 뜻깊다. 글로벌 기술 리더들과 산업의 미래를 논의하고 한국 AI 인프라 기술의 경쟁력을 국제 무대에서 확인할 수 있는 기회”라며, “베슬AI는 GPU 클라우드 기반의 AI 인프라 운영 경험을 바탕으로 기업의 실제 AI 도입·확장을 지원해 왔으며, 앞으로도 글로벌 파트너십을 강화하며 한국 기술 생태계의 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.한편, 베슬AI는 엔비디아 스타트업 그랜드 챌린지 결승 진출, ASOCIO 디지털 서밋 스타트업 수상 등 국내외 주요 활동을 통해 기술 경쟁력과 성장성을 인정받아 왔다. 또한 미국 경제 매체 포브스(Forbes)가 선정한 ‘2025년 주목해야 할 최고의 AI 창업자’에 안재만 대표가 이름을 올린 바 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com