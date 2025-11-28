블루엘리펀트, ‘스페이스 성수’ 오픈으로 글로벌 확장 전략 가속화

블루엘리펀트는 스페이스 성수를 시작으로 글로벌 시장 진출에 속도를 낼 계획이다. 서울을 시작으로 부산, 제주, 미국 LA 등 주요 도시로 플래그십 스토어를 확대할 예정이다.스페이스 성수는 브랜드 철학 ‘새로운 시선’을 공간으로 구현한 체험형 매장으로 지상 1층부터 루프탑 4층까지 이어지는 플래그십 공간이다. 12m 스피어 미디어 아트와 약 700종 아이웨어, 서울 에디션, ACTIVE 라인을 통해 브랜드 경쟁력을 강화했다.오프닝 테마는 '환상의 광장'으로, 개방형 구조와 대형 공간 구성을 통해 아이웨어를 보다 넓은 라이프스타일 영역에서 소개하는 데 초점을 맞췄다.특히 매장 중앙에는 지름 12m 규모의 구 형태 스피어 오브제가 설치돼 다양한 미디어 아트가 상영된다. 이 공간은 예술·디지털 콘텐츠를 접목한 상징적인 요소로, 스페이스 성수를 대표하는 시그니처 공간으로 활용될 예정이다.스토어 내부에는 약 700여 종의 아이웨어가 구성돼 있으며, 스페이스 성수 전용 라인인 ‘서울 에디션(SEOUL EDITION)’과 신규 스포츠 라인 'ACTIVE'도 함께 선보인다. 이와 함께 블루엘리펀트 카페와 루프탑 공간을 운영해 쇼핑과 휴식을 동시에 즐길 수 있는 체류형 매장을 지향한다.블루엘리펀트 관계자는 "아이웨어 단일 카테고리로 메가 스토어를 선보이는 것은 브랜드 철학을 공간으로 보여주는 의미 있는 도전"이라며 "아이웨어 경험이 익숙하지 않을 수 있는 대중을 고려해, 누구나 자유롭게 드나들 수 있는 개방형 구조로 설계했다. 통유리 파사드와 스피어 미디어 아트 역시 이러한 방향성을 담고 있다"고 말했다. 이어 "스페이스 성수가 성수를 대표하는 랜드마크로 자리하길 바란다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com