2025년 ‘G-HOP 대학창업연합 창업경진대회’ 성료

경기권 12개 대학이 참여하는 G-HOP 대학창업연합은 11월 21일 수원대학교에서 '2025년 G-HOP 대학창업연합 창업경진대회'를 개최했다.올해 대회는 기존 단일 트랙 운영에서 벗어나 사업화 트랙과 아이디어 트랙을 나누어 진행했으며, 이미 사업화를 준비 중인 팀뿐 아니라 아이디어 단계의 학생들까지 폭넓게 참여할 수 있는 기회를 제공했다는 점에서 의미를 더했다.이번 경진대회에는 G-HOP 대학창업연합에 소속된 대학 중 12개 대학에서 선발된 총 20개 팀이 참가했으며, 사전에 창업스쿨 교육을 이수하고 선배 창업자 멘토링과 전문가 컨설팅 등을 거쳐 최종 발표 무대에 올랐다.특히 올해 처음 도입된 2트랙 운영 방식을 통해 준비 수준과 단계가 다른 팀 간의 격차를 줄이고, 참여 학생들의 만족도와 도전 의지를 높였다는 평가를 받고 있다.사업화 트랙에서는 실제 시장 진입 가능성과 수익 모델의 구체성, 성장 잠재력 등이 중점적으로 평가됐다. 그 결과 대상(상금 300만 원)은 아주대학교 ‘넛지’ 팀이 차지했다. 이어 최우수상(상금 200만 원)은 아주대학교 ‘X10LAB’ 팀이, 우수상은 수원대학교 ‘NEMO’ 팀이 각각 수상했다. 수상팀들은 치열한 경쟁 속에서 기술 및 서비스의 차별성과 명확한 사업화 전략을 제시하며 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.한편, 올해 새로 신설된 아이디어 트랙은 창업 경험이 많지 않은 학생들도 초기 아이디어만으로 도전할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 아이디어 트랙 대상(상금 150만 원)은 한국관광대학교 ‘Viveon’ 팀이 수상했다. 최우수상(상금 100만 원)은 협성대학교 ‘우마비’ 팀, 우수상(상금 50만 원)은 연성대학교 ‘은빛나래’ 팀에게 돌아갔다. 심사위원단은 “아이디어 단계에서부터 문제 인식과 해결 방안이 비교적 뚜렷하게 제시된 팀들이 많았으며, 향후 후속 지원을 통해 충분히 사업화로 연계 가능한 가능성을 확인할 수 있었다”고 평가했다.G-HOP 대학창업연합 관계자는 “기존 단일 트랙 운영에서 벗어나 사업화 트랙과 아이디어 트랙을 구분함으로써, 이미 창업을 준비해 온 팀과 이제 막 창업을 고민하기 시작한 학생들 모두가 자신에게 맞는 방식으로 도전할 수 있었다”면서 “아이디어 단계부터 사업화 단계까지 이어지는 단계별 지원 체계를 더욱 고도화해, 청년 창업 생태계의 저변을 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.G-HOP 대학창업연합은 앞으로도 창업스쿨, 멘토링, 컨설팅, 창업경진대회, 네트워킹 프로그램 등을 연계 운영하며, 경기권 대학 간 창업 협력 네트워크를 강화하고 창업 역량을 갖춘 예비 창업자 발굴에 지속적으로 힘쓸 계획이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com