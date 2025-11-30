[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] GNSS(위성항법시스템) 기반 초정밀 위치정보 기술을 개발하고 서비스하는 ‘네브시스’

김성진 네브시스 대표



하드웨어 교체 없이 기존 장비와 모바일 기기에 소프트웨어만 적용하여 초정밀화를 구현

장비 제조사·운영사 입장에서 비용 절감과 도입 속도 단축이라는 두 가지 혁신을 동시에 제공

네브시스는 독자 개발한 RTK-OMEGA 소프트웨어를 통해 기존 하드웨어 중심의 RTK 시스템 한계를 극복하고, 스마트폰·드론·자율주행차·스마트건설 등 다양한 분야에서 센티미터 이하급 위치 정밀도를 제공하는 기업이다. ‘위치정보의 새로운 표준을 만든다’는 사명으로 국내를 넘어 글로벌 시장에 도전하고 있다. 김성진 대표(55)가 2021년 1월에 설립했다.대표 아이템인 RTK-OMEGA는 기존 GNSS RTK 기술이 가지는 하드웨어 의존성·느린 초기화 속도·높은 비용 문제를 근본적으로 해결한 순수 소프트웨어 기반 초정밀 위치 측위 솔루션이다. GNSS 수신 신호에서 정수 모호도(Integer Ambiguity)를 신속·정확하게 계산하여, ‘밀리미터~센티미터급 위치 정확도를 실시간(Real-Time)으로 전 세계 어디서나’ 제공할 수 있다.“이 기술의 가장 큰 차별점은 기존의 GNSS RAW DATA를 이용하여 하드웨어 교체 없이, 기존 장비·모바일에 소프트웨어 적용만으로 초정밀화를 구현한다는 점입니다. 이는 곧 장비 제조사·운영사 입장에서 비용 절감과 도입 속도 단축이라는 두 가지 혁신을 동시에 제공합니다.”RTK-OMEGA는 다양한 분야에서 활용이 가능하다. 군사 분야에서는 무인기·전술차량·자율주행 로봇의 경로 추적 정밀도를 향상하고, 모빌리티 분야에서는 공유 모빌리티·자율주행차량의 차선 단위 내비게이션을 가능하게 하며, 스마트건설·시설물 모니터링에서는 교량·댐·대형 구조물의 변위 변화를 실시간 감지할 수 있다. 즉, RTK-OMEGA는 ‘칩셋모듈 기반 RTK’ 시장을 대체하는 차세대 표준이자, 국방·교통·건설·물류 등 모든 산업의 정밀 위치 인프라로 확장할 수 있는 기술이다.“별도의 RTK 모듈 없이, 기존 장비·모바일에 적용할 수 있는 것이 특징입니다. 칩셋 기반 대비 50% 이상 저렴한 구축 비용이 강점이며, 기존 대비 2~3배 빠른 정수 모호도 해결이 가능합니다. 다양한 산업(국방, 모빌리티, 건설, 인프라)에 맞춤형 적용할 수 있는 것도 경쟁력입니다.”네브시스는 여러 기업과 협업을 진행 중이다. 국방 분야에서는 한화에어로스페이스와 RTK-MODULE 납품을 위한 POC(Proof of Concept)를 진행하며 군용 장비·무인 시스템에서 성능 검증을 받고 있다.모빌리티 분야에서는 씨엘모빌리티와 RTK-OMEGA 소프트웨어 협업을 통해 차세대 스마트 모빌리티 서비스에 초정밀 위치 기술을 적용 중이다. 시설물 모니터링 분야에서는 부산항대교에 LEICA사 제품을 대체하여 네브시스 제품을 설치, 대형 인프라에서의 신뢰성을 공식적으로 인정받았다. 스마트건설 분야에서는 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터와 협력해 건설·인프라 실증사업을 진행 중이다.“해외 시장으로도 판로를 개척 중입니다. 2024년 9월, 인도네시아 엔지니어링 업체와 대리점 계약을 체결해 동남아 시장 진출 기반을 마련했고, 2025년 1월 미국 CES 전시 참여와 12월 일본 JAPAN BUILD TOKYO 전시회 참가로 일본·동남아 시장을 집중적으로 공략할 계획입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “자율주행·드론·스마트건설 등 미래 산업에서 정밀한 위치정보가 필수 인프라가 될 것이라 확신했습니다. 기존 하드웨어 중심 RTK 시장을 혁신할 수 있는 소프트웨어 모델을 만들고자 창업했습니다. 초기 자금은 창업팀의 자본금, 정부 R&D 지원금, 초기 투자금으로 마련했습니다. 현재 시드 투자를 완료했으며, 2025년 프리A 투자 라운드를 준비 중입니다. 투자금은 한화에어로스페이스 POC 이후 국방 시장 본격 진출, 씨엘모빌리티 모빌리티 상용화 프로젝트, 부산항대교 성과 기반 시설물 모니터링 해외 확장, 인도네시아 대리점과 동남아 시장 확대에 집중적으로 투입할 예정입니다.”창업 후 김 대표는 “올해 CES 전시에서 우리 기술이 적용된 제품과 기술이 실제로 구현되는 모습과 이를 홍보하면서 세계 바이어들의 반응과 놀라는 모습 봤을 때, ‘이 기술과 적용방식이 새로운 게임체인저가 될 수 있겠다’는 확신을 얻었다”며 “부산항대교에서 글로벌 브랜드를 대체하며 성능을 인정받았을 때 큰 보람을 느꼈다”고 말했다.네브시스는 GNSS 알고리즘·소프트웨어 전문가, 네트워크 엔지니어, 해외 마케팅 전문가 등 총 7명의 핵심 인력으로 구성되어 있다. “작은 팀이지만 전원이 전문성과 실행력을 갖춘 ‘멀티 플레이어’입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “2025년에는 일본·동남아 시장 진출, 국방 분야 실증 확대, 프리A 투자 유치를 하는 것이 목표”라며 “2026년에는 글로벌 파트너십 확대, 연 매출 50억 원 달성, 2030년에는 GNSS 소프트웨어 RTK 시장 글로벌 Top 3 진입, ‘RTK=네브시스’ 브랜드 확립”을 계획 중이라고 말했다.네브시스는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트 건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장 단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트 건설 기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“한국건설기술연구원 스마트건설지원센터는 기술 검증을 위한 테스트베드 제공, 산업 네트워크 연결, 국내외 전시회 참가 지원 등을 통해 네브시스가 스마트건설 분야에 빠르게 진입할 수 있도록 도와주었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com