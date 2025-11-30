[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 고층건물 외벽도장공사 무인 자동화를 위해 설립한 도장로봇개발 전문기업 ‘드블류피에스’

변재식 드블류피에스 대표



비산방지막이 필요 없는, 원천적으로 비산이 없는 롤러식 도장로봇을 개발

원격 무인 컨트롤러에 의한 동작 방식으로, 지금 사양은 운전자가 직접운전

드블류피에스는 변재식 대표(59)가 30여년간 도장업계에서 일하면서 부딪힌 여러 문제를 해결해 보고자 설립한 기업으로 도장로봇을 개발하고 있다.대표 아이템은 고층 외벽 도장을 무인 자동화하는 도장로봇 ‘ROLLOT’이다. “옥외 고층 도장작업용 장비는 여러 업체를 통하여 지난 8년 이상 개발 시도 되었는데 미완성이고, 현재 기술로는 불가하다는 결론입니다.“ 그리고 도장산업에서 큰 규제로 다가올 대기환경보전법에서는 기존에 잘 사용하던 뿜칠 장비를 사용하지 못하게 하는 법령이 입법, 시행을 앞두고 있는데, 유예, 계도기간을 거쳐 시행될 경우 현재로선 아무런 대안이 없는 상태입니다. 정확한 규제 형태는 뿜칠 장비를 사용 시 도료 비산이 안되게 비산방지막 설치를 하고 작업을 하라는 내용입니다.”이러한 상황 속에서 드블류피에스는 비산 방지막이 필요 없으며, 구조적으로 비산이 발생하지 않는 롤러식 도장 로봇을 개발했다. 원격 무인 컨트롤러에 의한 동작 방식으로, 지금 사양은 운전자가 직접운전방식으로 올해 운전이 편리한 모델을 출시할 계획이다.도장로봇 ROLLOT의 첫 번째 경쟁력은 비산방지막 없이 도장작업을 수행할 수 있다는 점이다.“도장 용구류 중 붓과 롤러는 상대적으로 무화, 공기 중 비산되는 도료가 원천적으로 없다는 것입니다. 도장 면의 여러가지 형태별 도장가능 유무를 가지고 개발 초기에 많은 궁금점들과 의문들을 많이 제기 했었습니다. 도장되어지는 면을 세분화하면, 평면, 요철면이며, 기타 설치물과 창과 같은 개구부 주변이 전부입니다. 이 부분별로 롤러도장이 가능한 로봇을 개발하였고, 이후 붓을 이용하여 롤러로 도장하지 못하는 부분까지 완성하면, 전체 100% 인력을 대체할수 있는 것입니다. 이런 형태의 도장로봇은 유례가 없는 타입으로 자동차나 세탁기의 최초 탄생과 비슷한 예라고 볼 수 있습니다.”두번째 경쟁력은 건물 형태와 상관없이 설치시공이 가능하다는 점이다. 장비의 이동과 설치, 해체가 현장과 도장을 잘 알고 있는 사람이 설계 개발했기 때문에 어떤 현장이든 적용할 수 있게 만들어졌다.세번째 경쟁력은 단기간에 ROLLOT 운전을 배울 수 있다는 점이다. “도장 고급기능공 양성에는 희망하는 사람이 있어야 하는데 요즘은 신규유입이 없는 추세입니다. 있다 하더라도 기술을 배우려는 의지와 최소 3년이라는 시간을 투자해야 비로소 스스로 도장작업이 가능한 기능공이 탄생합니다. 그러나 ROLLOT 장비 운전자가 받아야 하는 소정의 교육을 이수하면 고층 외벽도장작업을 수행할 수 있는 고급 기능공이 될 수 있습니다. 교육기간은 2개월 정도 예상하며, 향후 더 업그레이드 된 모델을 준비하여 ROLLOT 스스로 인지하고 동작한다면 구인난, 사용업체들의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 봅니다. 위험하고 어렵고 힘든 일을 더 이상 사람이 하지 않아도 되는 시대가 오는 것입니다.”변 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “스스로 구상한 모델을 사업 초기에 몇몇 사람들 만나 청사진을 보여드리며, 제안했었지만 반응은 차가웠습니다. 그래서 직접 해보자는 생각이 들었습니다. 30년 이상 도장 산업에서 일한 전문가이고, 현실과 필요성을 가장 잘 알고 있으니, 나 외에는 할 수 있는 사람이 없다고 판단했습니다.”창업 후 변 대표는 “동종업계에 종사하는 사람들이 ‘첫 길을 만드는 데 어려운 시작을 했다’라는 격려 담긴 평가를 전할 때 보람을 느낀다”고 말했다. “시작했으니, 매듭은 지어야겠다고 다짐하게 되었고 시장이 열리고 제품이 본격적으로 판매되면 보람보다 더한 큰 보상을 받을 수 있을 것으로 생각한다”고 덧붙였다.앞으로의 계획에 대해 변 대표는 “2025년 내 계획 중인 2차 개량모델을 출시하여 매출로 연결되기를 희망한다”며 “내년에는 디테일 부위까지 알아서 척척 페인팅을 하는 자율 스마트 ROLLOT V3를 잘 준비할 것이다”이라고 말했다. 덧붙여 “더 큰 희망은 이 프로젝트에 비젼과 인내를 가지고 동참할 수 있는 파트너를 만나는 것”이라고 말했다.드블류피에스는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.변 대표는 “스마트건설지원센터는 신생 스타트업들의 아이디어를 구체화, 사업화가 가능토록 많은 협조와 조언을 해주고 있다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com