[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 통합 건축 서비스와 스마트 감리 시스템 개발한 ‘라움건축사사무소’

방재웅 라움건축사사무소 대표



전통적인 건축설계와 스마트 건설기술을 융합한 서비스를 제공

스마트 감리 시스템의 경쟁력은 젊은 전문가들의 전문성과 혁신적 기술의 결합

라움건축사사무소는 전통적인 건축설계와 스마트 건설기술을 융합한 서비스를 제공하는 기업이다. 방재웅 대표(43)가 2016년 3월 설립했다.“라움(Raum)은 독일어로 '공간'을 의미하는데, 공간에 대해 더 깊이 생각하자는 설립 철학을 담았습니다. 단순한 건축사사무소가 아닌, 토지구매부터 설계, 시공, 준공까지 건축의 전 과정을 함께하는 ‘건축주와 과정을 함께하는 건축’을 추구합니다.”대표 아이템은 통합 건축 서비스와 스마트 감리 시스템이다. 통합 건축 서비스는 공인중개사, 건축사, CM, 친환경 건축등의 자격을 바탕으로, 토지 구매 단계부터 설계, 인허가, 시공, 준공까지 원스톱으로 제공하고 있다.스마트 감리 시스템은 2021년 시작품을 통해 최초 시작한 혁신적인 기술로, AI 기반 CCTV, 드론, 3D카메라 등 다양한 ICT 장비를 활용해 건설 현장의 품질·안전·공정관리를 단계적으로 디지털화하여 관리하는 서비스 플랫폼이다.법상 현장에 배치되는 감리자가 해야 하는 업무의 범위가 점점 증가하지만 및 청년인구 유입감소로 업무의 한계가 발생하는 물리적 한계를 극복하고자 하며, 최근 증가하는 건설사고 부실시공을 예방하는 해법이 될 수 있는 기술이다.스마트 감리 시스템의 경쟁력은 젊은 전문가들의 전문성과 혁신적 기술의 결합이다. 이는 네 가지 요인에서 비롯되는 데, 첫 번째는 실무 경험을 기반으로 현실적 대안 서비스를 제공한다는 점이다. 방 대표는 설계사무소, 건축 자재회사, 건설사에서 설계부터 시공까지 전 과정을 경험했다. 더불어 직원들과 함께 직접 주택을 신축하고 사옥을 리모델링해 본 경험을 통해 건축주의 입장을 진정으로 이해하는 건축가가 됐다. 이러한 경험을 바탕으로 스마트 감리시스템 기술을 구성할 때 사용자 입장에서의 개발이 이뤄질 수 있었다.두 번째 요인은 기술 혁신 역량이다. 라움건축사사무소는 총 9개의 특허를 보유하고 있으며, 특히 VisionCM 스마트 감리 시스템은 건설업계의 디지털 전환을 선도하는 핵심 기술이다. 전통 건축업에 ICT를 융합해 '벤처 건축사사무소'라는 새로운 카테고리를 만들었다고 할 수 있다.세 번째는 젊고 역동적인 조직문화다. 전 직원이 20~40대로 구성되어 있어, 기존 건축업계의 관습에 얽매이지 않고 혁신적인 접근이 가능하다. AI 및 다양한 디지털 기술 도입과 새로운 아이디어 구현에 매우 적극적이다.네 번째는 정부 인증과 신뢰성이다. 2024년 한국건설기술연구원 패밀리기업, 국토부 스마트건설 강소기업으로 선정되어 기술력과 성장 가능성을 공식적으로 인정 받았으며, 중소벤처기업부 표창 및 국토교통부 장관상도 수상하면서 기업 인증 및 높은 신뢰성을 갖추고 있다.라움건축사사무소는 자체 프로젝트기반 네트워크를 활용하여 신규 수주를 따내고 있다. 2016년부터 활동한 젊은 건축사사무소로서 그동안 축적된 발주처 및 건설사, 감리자 등과 함께 개발기술의 테스트를 공동으로 수행하고 이를 통해 기존 업무 프로세스의 획기적인 개선과 도입 효과를 체감할 수 있도록 사용자에게 제공한다. 이를 레퍼런스로 삼아 신규 수주의 시작점으로 활용하고 있다.“8년간 222개 프로젝트를 성공적으로 완료하면서, 블로그 및 인터뷰 등을 통해 프로젝트의 성과를 공유하고 건축주에게 포토북을 제공해 기존 고객들의 만족도를 향상했습니다. 이러한 만족도는 추천으로 이어져 새로운 프로젝트가 만들어지고 있습니다. ‘좋은 건축주가 좋은 건축사를 만나 좋은 시공사와 함께 좋은 삶을 살게 되는 것’이라는 라움건축사사무소의 철학이 고객들에게 전달되고 있습니다. 스마트 건설 강소기업으로 선정되어 강소기업간의 프로젝트도 수행 중이며 텐일레븐, 아드보, 플럭시티 등 강소기업과의 공동 수행 프로젝트를 만들면서 기업 간 협력 기회를 확대하고 있습니다.”방 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “다양한 실무 경험을 하면서 건축주와 건축가, 시공사 간의 소통 부재, 비효율적인 감리 시스템, 디지털화의 부재 등 건축업계의 문제점들을 목격했습니다. 이런 문제들을 해결하고 건축주와 함께하는 새로운 건축 문화를 만들고 싶었습니다.”방 대표는 34세에 창업을 결정했는데, 젊을 때는 실패하더라도 다시 일어설 기회가 더 많다고 판단했다. 초기 자금은 개인 저축과 퇴직금으로 마련했다. 다행히 이전 직장에서의 경험과 네트워크를 바탕으로 초기 프로젝트를 수주할 수 있었고, 프로젝트와 좋은 팀원, 다양한 기업대표들이 주변에 있어서 안정적으로 운영할 수 있었다.이후 성장 과정에서는 2019년 벤처기업 인증을 받고, 기업부설연구소를 설립하면서 전문연구사업을 수행하며, 정부 R&D 자금을 활용했다. 추가로 수익의 상당 부분을 기술 개발에 재투자하여 VisionCM 같은 혁신 기술을 개발할 수 있었다. 현재 스마트 감리시스템의 상용화와 전국 확산을 위해 투자 유치를 검토하고 있다. 특히 스마트 건설기술 분야의 선도기업으로서, 건설업계 디지털 전환에 관심 있는 벤처캐피털과 논의를 진행중으로 2023년 기술기업 '아키테크'를 설립하여 투자 유치를 추진할 계획이다.창업 후 방 대표는 "2016년 창업 당시에는 미학을 위한 건축설계를 추구했다면, 지금은 건축주와 함께 고민하고 해결해 나가는 진정한 협력적 건축을 실현하고 있다“며 ”건축주의 생각과 우리의 생각이 만나 좋은 건축물을 만들어가는 과정 자체가 가장 큰 보람이다”라고 말했다.구체적으로는 ‘8년간 222개 프로젝트를 완료하며 각 건축주의 꿈을 현실로 만든 것’, ‘직원들과 함께 직접 주택을 짓고 사옥을 리모델링하며 건축가이자 건축주의 경험을 공유한 것’, ‘1인 기업에서 시작해 14명의 젊은 전문가들과 함께 성장한 것’, ‘스마트감리시스템 개발로 건설업계 안전과 건축물의 품질 향상에 기여하게 된 것’, ‘기술력을 인정받아 스마트건설 강소기업으로 선정된 것’ 등을 보람의 순간들로 꼽는다.“특히 젊은 건축가로서 기존 업계의 관행을 깨고 새로운 길을 개척하고 있다는 자부심이 큽니다. 전통적인 건축사사무소가 아닌 ‘벤처 건축사사무소’라는 새로운 모델을 만들어, 후배들에게도 다양한 가능성을 보여주고 있다고 생각합니다.”앞으로의 계획에 대해 방 대표는 “단기 목표는 스마트 감리 시스템이 더 다양한 현장에서 활용되는 것, 전문 인력을 20명 이상으로 확충하여 더 많은 프로젝트를 수행하고 매출을 40억원 이상으로 성장시키는 것”이라며 “축적된 건축 데이터와 노하우를 바탕으로 건축주와 건축가를 연결하는 플랫폼 서비스를 런칭하고 스마트감리시스템을 해외 시장에 수출해 소규모 건축물 위주에서 중대형 프로젝트도 수행할 수 있는 역량을 갖추는 것”이라고 말했다.“10년 차 건축사로서 불특정 발주처의 건축물만 설계했는데, 장기 비전으로는 스마트건설기술을 개발하는 벤처기업들의 사옥을 지어보고 싶습니다. 그리고 궁극적으로는 좋은 건축주가 좋은 건축사를 만나 좋은 시공사와 함께 시공 후 좋은 삶을 살 수 있게 되는 건축 문화를 만들어가는 것이 목표입니다. 전통과 기술이 조화를 이루는, 사람 중심의 스마트 건축을 실현해 탄소 중립의 첫걸음이 되는 스마트 빌딩 구축에도 기여하고자 합니다.”라움건축사사무소는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로으로 선정됐다. 스마트 건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“스마트 건설엑스포등 주요 행사 참여 기회와 타 기업과의 협력 기회를 제공받고 있습니다. 텐일레븐과의 경기도 통일플러스센터 신축공사, 아드보와의 양평 신축프로젝트, 플럭시티와의 스마트시티 R&D등 강소기업과의 협력을 통해 보다 많은 기회에 도전할 수 있었습니다. 특히 스마트건설 강소기업 선정으로 시제품 제작비와 전문가 컨설팅을 지원받게 되어, VisionCM 시스템의 상용화와 전국 확산에 큰 도움이 되고 있습니다. 또한 스마트건설지원센터 디렉토리북 게재로 정부 정책 실행 주체로서의 위상도 확보할 수 있었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com