[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 소일라스틱이라는 소재를 통해 건설자재 개발하는 ‘리젠티앤아이’

설창범 리젠티앤아이 대표



순환토사를 초미분화해 재활용 플라스틱과 결합하는 소재 기술을 독자적으로 개발

경쟁력으로 소재 차별성, 성능 우위, 시공 효율성, ESG 및 친환경 가치를 꼽아

“리젠티앤아이는 소일라스틱이라는 소재를 통해 건설자재(소일라스틱 차음 팔레트) 개발하고 있습니다.”리젠티앤아이는 순환토사를 초미분화해 재활용 플라스틱과 결합하는 ‘소일라스틱’ 소재 기술을 독자적으로 개발했으며, 해당 기술을 건축·전자·모빌리티 분야로 확장 가능한 친환경 소재 기업이다. 설창범 대표(48)가 2023년 9월에 설립했다.대표 아이템은 ‘소일라스틱’이라는 친환경 하이브리드 소재다. “건설 현장에서 발생하는 순환토사를 그냥 버리지 않고, 초미세 입자로 전처리해 불순물과 수분을 제거합니다. 그 다음 재활용 플라스틱과 배합해 펠렛 형태로 만드는 독자적인 공정을 개발했습니다. 이 펠렛은 기존 플라스틱과 똑같이 사출·압출·성형이 가능하지만, 원료의 60% 이상(~최대90%)이 재활용 자원이라 환경성과 원가 경쟁력을 동시에 갖추고 있습니다.”소일라스틱의 첫 번째 무대는 건축 분야다. “대표 사례가 소일라스틱 차음 바닥난방 배관패널입니다. 공동주택 입주민에게는 최근 사회적 문제로 떠오른 층간소음을 크게 줄여 쾌적한 주거환경을 제공합니다. 건설사와 시공사 입장에서는 경량 기포 콘크리트 양생 공정이 필요 없어 공사 기간을 기존 대비 약 20일 단축할 수 있고, 현장 인건비 절감 효과도 상당합니다. 소일라스틱의 강점은 여기서 끝나지 않습니다. 강도, 내열성, 밀도를 조절해 고객 맞춤형 소재로 활용할 수 있다는 점입니다. 이 특성 덕분에 전자제품의 방진 부품이나 전기차 배터리의 완충재 등 다양한 산업군으로 확장이 가능하며, 현재 건설사, 가전업체, 자동차 부품사와 공동 개발과 적용 테스트를 진행 중입니다. 결국 소일라스틱은 ‘건설 폐기물을 자원으로 전환하면서도 기존 소재보다 뛰어난 성능을 구현하는 기술’이라 할 수 있습니다.”설 대표는 경쟁력으로 소재 차별성, 성능 우위, 시공 효율성, ESG 및 친환경 가치를 꼽았다.“기존 제품들이 발포폼(EVA/PE)또는 중공 플라스틱 패널에 한정된 반면, 소일라스틱은 재활용 토사 + 재활용 플라스틱 복합소재라는 독자적 조성을 가집니다. 구조체 자체에서 차음성과 내구성을 동시에 구현이 가능하여 대체 불가능한 소재 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히 경량충격음, 중량충격음 모두 기존 제품 대비 성능이 향상됐습니다. 특히 중량충격음 41dB 수준까지 낮춘 시험 결과 확보했습니다.”설 대표는 “경량기포 콘크리트 양생 공정이 불필요해 공기 단축이 최대 30일까지 가능하다”며 “이는 인건비 절감과 현장 효율성 향상으로 이어져 건설사 입장에서 큰 매력 요소”라고 강조했다.“리젠티앤아이는 순환토사와 재활용 플라스틱을 활용해 폐기물 감축과 자원 선순환을 실현합니다. UL94 V-0 난연성 확보 및 VOC 등 환경인증 추진도 가능해 ESG 강화 추세에 부합하는 정책·시장 친화적 소재입니다.”리젠티앤아이는 B2B 전략 중심으로 건설사와 협업해 공동주택 차음 규제 시장을 공략하고 있다. “롯데건설과 중소기업기술혁신개발사업(구매연계형) 구매동의서 체결로 실제 현장 적용 가능성 확보했으며, 한국건설기술연구원, 카이스트와의 연구개발 결과를 기반으로 성능 검증 데이터를 확보해 건설사 입찰 및 인증 단계에서 활용할 예정입니다.”리젠티앤아이는 2024년에 한국과학기술지주로부터 3억 원의 투자 유치했으며, 현재 기업가치 약 24억 원 수준으로 평가받고 있다.“중소벤처기업부에서 주관하는 민간투자 주도형 기술창업지원 프로그램 ‘팁스(TIPS) 선정을 기반으로 후속 투자 유치 준비 중입니다. 씨엔티테크 등 전략적 투자자와 협의 중이며, 건설·소재 분야 네트워크를 활용한 사업 확장이 목표입니다. 향후 EV 배터리, 가전, 자동차 부품 등으로 확장하기 위해 Series A 규모 투자 라운드도 계획 중입니다.”리젠티앤아이는 총 7명의 팀원으로 구성되어 있으며, 각자 연구개발, 제품설계, 생산공정, 품질관리, 사업개발 등 맡은 분야에서 전문성을 발휘하고 있다. 특히 소일라스틱 사출 분야에서는 퍼니올스튜디오와의 긴밀한 협력을 통해 기술적 완성도를 높이고 있다. 또한 한국뉴욕주립대, 인하대학교 등 위탁연구개발기관과의 공동 연구를 통해 기술력을 더욱 고도화하고 있으며, 이러한 산학연 협력을 바탕으로 팀원들의 역량과 전문성이 한층 강화되고 있다.앞으로의 계획에 대해 설 대표는 “단기적으로는 건설사와 협업해 공동주택 차음재 시장에 안착하는 것이 목표입니다. 이후 전기차·가전·자동차 등 다양한 산업으로 확장해 글로벌 ESG 소재 기업으로 성장하고자 한다”고 말했다.리젠티앤아이는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“차음 성능, 구조 해석, 내구성 평가 등 공신력 있는 시험·검증 서비스를 제공받고 있습니다. 연구소에서 확보한 데이터가 건설사와의 협업 및 판로 확대에 객관적 근거로 활용되고 있습니다. 한국건설기술연구원(KICT)의 전문 연구진과 1:1 매칭을 통해 공동 연구 수행하고 있으며, 이를 통해 소일라스틱 소재의 과학적·기술적 타당성 확보할 수 있습니다. 연구원 네트워크를 활용해 건설사 및 관련 산업과의 연결고리 마련으로 향후 판로 개척 및 투자 유치에도 긍정적 효과를 주고 있습니다. 이외에도 필요한 업무능률 향상을 위한 각종 교육과 인사, 노무 등 초기 스타트업에 필요한 컨설팅 제공으로 사업 진행에 큰 도움을 주었고, 사무공간까지 제공해 주어서 너무 만족합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com