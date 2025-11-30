[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] NFRC 기반 친환경 복합소재 개발 및 스마트 프리패브 패널 제조하는 ‘세라’

김도연 세라 대표



단열·HVAC,·IoT 센서·AI 제어가 결합한 스마트 월(Smart Wall) 개발

건물 자체가 에너지 효율을 스스로 관리하는 구조를 갖추게 하는 것이 특징

세라(SERA, Sustainable Environment Renewable Architecture)는 폐기 농산 부산물 기반의 친환경 복합소재를 개발하고, 이를 내외장재, 단열재로 활용한 스마트 건축 자재 및 에너지 최적화 지능형 공조 벽체 시스템을 만드는 기업이다. 지속 가능한 건축을 목표로, 기후변화 문제를 해결하면서도 경제성과 성능을 모두 충족하는 솔루션을 제시하고 있다. 김도연 대표가 2024년 7월에 설립했다.대표 아이템은 NFRC(Natural Fiber Reinforced Composite, 천연섬유 강화 복합소재)를 활용해 전기를 사용하지 않는 수동형(Passive) 열에너지 효율 관리와 전기를 사용하는 능동형(Active) 친환경 기술을 융합한 공조 개념을 활용한 스마트 프리패브(Pre-fab) 벽체 패널 시스템이다.이 시스템은 단순한 건축 자재가 아니라, 단열·HVAC,·IoT 센서·AI 제어가 결합한 스마트 월(Smart Wall)로, 건물 자체가 에너지 효율을 스스로 관리하는 구조를 갖추게 한다. 또한 NFRC는 농업 부산물을 원료로 사용하여 환경오염을 줄이고, 기존 시멘트나 플라스틱 대비 탄소 배출을 획기적으로 절감할 수 있다.세라 제품의 경쟁력은 친환경성, 벽체구성의 효율성, 경제성, 내구성을 꼽을 수 있다. 특히, 공조 벽체는 현재 매우 수요가 높은 데이터 센터에 최적화된 아이템으로 외부 온도 변화에도 안정적 내부 온도 제공 기술과 더불어 간편한 부착형 디자인 마감을 개선할 수 있다.“모듈형·프리패브 방식으로 공장 생산 후 현장 조립시공 시간을 40% 이상 단축하고 공사비 절감할 수 있고, 기존 합성소재 대비 강도와 내구성이 높아 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.”세라는 국내 판로 개척을 위해 스마트 건축, 데이터센터, 친환경 리모델링 시장을 주요 타깃으로 하고 있으며, 정부 과제 및 공공기관 실증 사업을 통해 레퍼런스를 쌓고 있다. 대학기관 및 대기업 협업 실증을 추진 후 점차 사업을 확대해 나가는 중이며, 해외 시장은 사우디아라비아 및 기후관련 국제 기구 협력으로 중동, 북아프리카, 미국, 유럽을 중심으로 건축·에너지 효율 분야 파트너십을 확대 중이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “건축산업의 탄소배출 40% 문제는 건축계 종사자로서 누군가는 해결해야 할 문제라고 판단하였고, 위기를 기회로 친환경 자재의 시장 잠재력을 보고 창업하게 됐습니다. 초기 자금은 정부 지원사업 및 개인 투자금으로 시작했으며, 연구개발 과제와 민간 투자, 그리고 자체 매출을 통해 성장 기반을 마련하고 있습니다. 현재 VC와 AC를 포함해 투자 유치를 추진 중이며, 모듈 제품의 패키지 생산 판매로 모듈형 데이터센터 400대 이상 판매를 목표로 하고 있습니다. 자금은 제품 상용화와 해외 진출, 공장 구축에 집중할 계획입니다.”창업 후 김 대표는 “우리는 ESG 선도기업으로 건축, 소재, 경영 분야 박사 및 사업 창업에서 25년 종사 전문가 팀 역량을 중심으로 소재와 시스템이 단순한 수익을 위한 아이템이 아니라 환경과 사회적 가치를 동시에 창출한다는 점에서 큰 보람을 느낀다”며 “특히 농업 부산물을 활용해 버려질 자원을 새로운 건축 자재로 되살려낸 것이 의미 있는 성과라고 생각한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 스마트 패널 시스템의 상용화 및 대규모 실증 프로젝트를 완료할 것”이라며 “장기적으로는 스마트 월을 기반으로 한 건물 전체 솔루션(BEMS, 데이터센터, 스마트 시티 인프라)으로 확장해, 글로벌 친환경 건축 소재·시스템 리더로 성장하고자 한다”고 말했다.세라는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“스마트건설지원센터를 통해 제품 실증 환경 제공, 네트워킹, 기술 검증 지원을 받을 수 있습니다. 또한 건축 분야 관계자들과의 연결 기회를 통해 판로 개척에도 큰 도움이 되었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com