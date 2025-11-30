[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 도시를 기록하고 운영하는 인프라 플랫폼으로 진화를 꿈꾸는 기업 ‘업사이트’

임강후 업사이트 대표



건설 현장 업무 강도를 낮춰주고 높은 품질의 결과물 제공하는 관리 솔루션 개발

AI·딥러닝 기술을 적용한 공정 관리 솔루션이라는 것이 가장 큰 차별점

“업사이트는 현재 기술 고도화와 글로벌 실증 확대에 집중하고 있습니다. 특히 LLM 기반의 AI 대체 공정 추천 기능을 새롭게 개발하여 건설 현장에서 발생하는 공정 지연 상황에 즉각 대응할 수 있는 공정 최적화 솔루션을 제공하고 있습니다. 해당 기술은 예정공정표와 현황 데이터를 기반으로, 각 공정 단계에서의 공종 간 관계성, 병렬 작업 가능성, 현장의 자재 수급 상황, 인력 가용성, 날씨 등 다양한 변수 조건을 고려한 대체 작업을 해당 현장 상황에 최적화된 공정을 추천하며 사용자가 선택한 대체 작업은 자동으로 공정표에 반영됩니다. 이를 통해 건설사가 보다 효율적으로 현장을 운영하고, 공정 지연 리스크를 최소화할 수 있도록 지원합니다. 또한, 건설 산업 특화 데이터셋을 구축하여 실제 사례 기반의 학습을 진행함으로써, 현장 용어와 보고 체계에 자연스럽게 호환되도록 성능 개선 중이며, 공사일보·자재 사용 기록·현장 사진 등 다양한 데이터를 반영한 보고 문서 자동화 및 스케줄링 통합 솔루션으로 확장하고 있습니다.”업사이트는 2021년 6월 임강후 대표가 설립한 Con-Tech 전문 스타트업으로, AI 및 딥러닝 기술을 활용한 건설 공정 및 품질 관리 솔루션을 개발하고 있다.임 대표는 “업사이트는 건축물의 시공부터 준공 이후까지의 데이터를 기록하고 분석하여, 효율적인 건설 공정 관리 솔루션을 제공하여 건강한 건설 문화를 확립하는 Con-Tech 전문 스타트업”이라며 “시공 및 공정의 품질 문제를 해결하고 부실시공을 예방하는 솔루션을 제공할 뿐만 아니라, 준공 이후 유지·관리 및 보수까지 효율적으로 관리할 수 있는 종합적인 플랫폼을 목표로 하고 있다”고 소개했다.업사이트의 스마트 건설 공정관리 솔루션은 건설 분야의 디지털 전환(DX)을 통해 건설 데이터를 수집하고, 분석하여 품질 안정성과 공정 효율을 극대화하는 것을 목표로 한다. 다양한 현장 데이터를 수집·분석해 최적화된 공정과 현장 상황을 제공함으로써 작업 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있으며, 데이터를 통합 관리하는 디지털 플랫폼을 구축하여 건설사와 현장 간의 소통을 개선하고 작업 투명성을 강화할 수 있다.업사이트는 해외의 건설사 및 엔지니어링사 등과의 MOU와 실증, 중소벤처기업부의 글로벌 기업 협업 프로그램, 인천스타트업파크의 TRYOUT 글로벌 실증사업, 그리고 IP R&D 과제에 선정되는 성과를 거두었다. 이를 통해 글로벌 기업과의 협업, 해외 실증 확대, 지식재산 기반의 기술 경쟁력 강화를 동시에 추진하고 있으며, 국내외 시장에서 실질적인 검증과 확산 효과를 기대하고 있다.“이러한 노력은 건설 관리자와 본사가 동일한 품질의 데이터를 실시간으로 공유할 수 있게 하고, 현장의 업무 효율성을 대폭 향상시킬 수 있으며, 궁극적으로는 2025년 하반기 정식 출시 예정인 차세대 건설 공정관리 솔루션으로 이어질 전망입니다.”임 대표는 “업사이트의 강점은 데이터를 단순히 기록하는 수준을 넘어, AI가 현장의 공정을 스스로 최적화하고 대체 작업까지 제안한다는 점이다. 이는 건설 관리자가 불확실성이 큰 현장에서 안정적이고 효율적인 결정을 내릴 수 있도록 돕는다”고 강조했다.“단순히 데이터를 기록·보관하는 수준을 넘어, 공정 데이터를 AI로 분석해 지연이나 품질 저하, 안전사고 가능성을 사전에 파악하고 필요한 경우 대체 작업까지 제안할 수 있습니다. 이를 통해 관리자는 불확실성이 큰 현장에서 보다 안정적이고 효율적인 결정을 내릴 수 있습니다.”업사이트는 3D Reconstruction 분야에서도 의미 있는 성과를 거두며 경쟁사와 명확히 차별화된 위치를 확보하고 있다.“고가의 전문 장비 없이도 현장에서 촬영된 일반 영상만으로 정밀한 3차원 공간 복원을 구현할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 이는 글로벌 기업과 어깨를 나란히 할 수 있는 수준의 기술이며, 특히 국내에서 영상 기반 기록 관리가 제도화되는 추세와 맞물려 빠른 시장 확산과 높은 진입장벽을 동시에 확보할 수 있는 요소가 되고 있습니다.”여기에 더해, 업사이트는 현장 적용성을 고려한 사용자 경험에도 강점을 가지고 있다. 건설 현장에서 실제 사용하는 용어와 보고 체계를 그대로 반영했기 때문에 현장 근로자들은 별도의 추가 학습 없이 빠르게 적응할 수 있다. 직관적인 인터페이스를 통해 짧은 교육만으로도 바로 활용이 가능하다는 점은 확산 속도를 가속화하는 중요한 요소다.“궁극적으로 업사이트가 지향하는 바는 공정 관리에 국한되지 않습니다. 비용, 품질, 안전, 인력, 장비까지 프로젝트 전 과정을 통합 관리하는 원스톱 플랫폼으로 발전하고 있으며, 이러한 기술적 기반은 건설 산업을 넘어 유지보수(MRO)와 프롭테크 등 인접 산업으로의 확장 가능성까지 열어두고 있습니다. 이와 같은 기술적 차별성과 확장성은 업사이트가 건설 디지털 전환을 선도할 수 있는 핵심 경쟁력이 되고 있습니다.”업사이트는 공정관리 기술의 고도화와 함께 글로벌 시장 확장에 집중해 왔다. 특히 건설사 및 프로젝트 관리자를 대상으로 한 B2B 타겟 중심의 마케팅 전략을 강화하고, AI 기반 공정관리 솔루션의 현장 적용성과 경제적 효과를 입증하는 데 주력하고 있다.“업사이트는 최근에는 글로벌 실증을 통한 판로 개척 성과가 본격화되고 있습니다. 베트남에서는 현지 유력 건설사인 VINCONS, HAWEE, HM Holdings 등과 협력 관계를 구축했으며, 이 중 한 곳은 솔루션 구매를 확정지었고, 나머지 두 곳과는 실증 적용 일정을 조율 중입니다. 각 기업의 실제 데이터를 기반으로 공정관리, 3D 복원, 디지털 아카이빙 등 다양한 기능을 현장에 적용하며, 현지 건설사와 함께 기술의 실효성을 검증하고 있습니다.남미 시장으로의 진출도 단계적으로 진행중이다. 콜롬비아 건설상공회의소(CAMACOL)과 협업하여, 현지 건설현장의 데이터 표준화와 디지털 관리 기반 구축을 위한 실증 프로젝트를 준비하고 있다. 이를 통해 중장기적으로 남미 건설시장 전체를 포괄하는 진출 기반을 마련하고 있다.임 대표는 ”업사이트의 해외 시장 전략은 단순한 기술 수출이 아닌, 각국의 건설 데이터를 확보하고 AI 기술을 현지화함으로써 다시금 기술의 완성도를 높이는 구조를 갖고 있다“며 ”이를 통해 ‘건설 데이터를 가장 먼저 학습한 AI’라는 강점을 강화하고 궁극적으로는 글로벌 건설 산업의 디지털 전환을 선도하는 솔루션으로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다“고 강조했다.“업사이트는 국내외 전시회와 컨퍼런스를 통해 글로벌 네트워크를 넓히고 있다. 9월에는 서울 TRY EVERYTHING에서 혁신 스타트업으로 주목받았고, 오는 11월에는 스페인 바르셀로나 SCEWC 2025에 참가해 세계 건설·스마트시티 기업들과의 협력을 확대할 예정입니다. 이러한 활동을 통해 업사이트는 국내 건설사뿐 아니라 해외 건설사와 정부 기관까지 아우르는 다층적 마케팅 전략을 실행하고 있습니다. 궁극적으로 업사이트의 판로 개척은 단순 홍보에 그치지 않고, 실질적인 구매·실증·파트너십 성과와 글로벌 전시회·실증사업을 통한 네트워크 확장을 동시에 달성하며, 이를 기반으로 아시아와 남미를 포함한 글로벌 시장 진출에 속도를 내고 있습니다.”2024년 말 SEED 투자 이후 업사이트는 국내외 서비스 확장을 준비하며 본격적인 성장 단계에 들어섰다. 현재는 Pre-A 라운드를 준비 중이며, 올해 안에 유치를 목표로 하고 있다. 이미 참여 의사를 밝힌 투자사들이 있고, 추가 협의를 위해 여러 미팅을 이어가고 있다.“업사이트는 2025년 현재 약 6억 원의 매출을 기록하며 사업성을 입증해 나가고 있습니다. 하반기에는 신규 AI 모델과 건설특화 LLM을 탑재한 솔루션을 제공하여, 매출 성장 가속화와 고객 확대를 본격화할 계획입니다. 이는 예정하고있는 Pre-A 투자 유치와 함께 성장 단계에 들어섰음을 보여주는 지표라고 볼 수 있습니다. 동시에, 기술 고도화와 서비스 안정성 강화에도 집중하고 있습니다. 공정 지연 대응 AI, 3D Reconstruction 등 핵심 기술을 고도화해 솔루션의 신뢰성을 높이고, 서비스 영역을 확장하여 건설 현장 전체를 아우르는 통합 플랫폼으로 발전시키는 것이 목표입니다.”앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “업사이트는 현재 정식 솔루션을 출시한 이후, 국내외 건설사들과의 실증 프로젝트를 통해 기능 고도화와 글로벌 확산을 동시에 추진하고 있다”며 “단기적으로는 AI 기반 공정 추천, 3D Reconstruction, 자동 보고서 생성, 스케줄링 최적화 등 주요 기능을 더욱 정교하게 다듬을 것”이라고 말했다.“업사이트는 LLM 기반 기술을 고도화해, 사용자의 입력 없이도 AI가 현장을 스스로 분석·대응하는 ‘AI 보조 의사결정 시스템’으로 발전하고 있습니다. 이는 단순한 툴을 넘어 건설 현장의 두뇌 역할을 하는 수준으로 진화하는 단계입니다. 중장기적으로는 업사이트를 단순한 공정관리 솔루션에 머무르게 하지 않고, 건설 프로젝트 전체를 통합 운영할 수 있는 데이터 기반 OS로 확장하려고 합니다. 설계, 공정, 자재, 인력, 장비, 품질, 안전 등 모든 정보를 하나의 흐름으로 통합해, 현장과 본사가 동일한 데이터를 보고 판단할 수 있는 구조를 만들고 있습니다. 또한 현재 유럽시장을 비롯해 베트남과 콜롬비아 등 여러 국가의 건설 데이터를 확보하고 있으며, 각국의 건설환경과 업무 방식에 맞춰 AI를 현지화(Localization)하는 작업도 병행하고 있습니다. 이러한 접근은 단순한 해외 수출이 아닌, 글로벌 건설 데이터를 가장 먼저 학습한 AI를 만든다는 전략적 목표를 향해 가는 중요한 기반입니다. 업사이트의 궁극적 목표는 ‘건설을 위한 AI’를 넘어서 ‘도시를 기록하고 운영하는 인프라 플랫폼’으로 진화하는 것입니다. 시공부터 준공, 유지관리, 더 나아가 도시 운영까지 모든 데이터를 통합해, 건설 산업을 넘어 도시 전체의 디지털 전환을 선도하는 하나의 OS로 발전시키고자 합니다.”업사이트는 기술력과 사업성을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“스마트건설지원센터를 통해 여러 지원 프로그램과 네트워크 기회에서 실질적인 도움을 받고있습니다. 솔루션 자체는 이미 정식 출시되어 국내외 현장에서 사용되고, 해외 실증들을 진행하고 있지만, 초기 기술을 다듬고 방향성을 설정해가는 과정에서 스마트건설 관련 정책 흐름, 산업 트렌드, 전문가 네트워크 등 다양한 인사이트를 직·간접적으로 접할 수 있는 기반이 되었습니다. 또한 센터를 통해 다양한 건설·공공·기술 관련 기관 및 전문가들과의 연결 지점을 자연스럽게 확보할 수 있었고, 저희가 기술만 보는 것이 아니라 산업 안에서 어떻게 작동해야 하는지를 고민하는 데 좋은 레퍼런스들에 많은 도움을 받았습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com