[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 컬러·투명·유연·경량·초저가 태양전지 개발하는 종합 태양광 솔루션 기업 ‘에이스인벤터’

정영수 에이스인벤터 대표



에이스인벤터의 가장 큰 강점은 기술 포트폴리오 다변화와 양산화 라인 구축

태양광 모듈의 개발, 설계, 제작, 인증, 양산에 이르는 태양광 종합 솔루션을 제공

에이스인벤터는 하이드로겔 태양전지 원천 기술을 기반으로 건물일체형 태양전지(BIPV) 솔루션을 제공하기 위해 숙명여자대학교 기계시스템학부 교수인 정영수 대표(48)가 2022년 11월에 설립했다.“현재 에이스인벤터는 기술 포트폴리오를 더욱 확장하여, 실리콘 기반 초경량 박막 태양전지, 컬러·반투명·유연 하이드로겔 태양전지, 고효율·반투명 페로브스카이트 태양전지 등 세 가지 축을 기반으로 다양한 시장 수요에 대응하고 있습니다. 또한, 구축 완료한 50MW급 최신 태양광 모듈 양산화 라인을 통해 최고 품질의 태양광 모듈을 최저가로 공급이 가능합니다. 이로써 당사는 하이드로겔 태양전지 단일 차세대 태양전지 기술 개발 중심에서 벗어나 기존 실리콘 태양전지 기술을 아우르는 건물일체형 태양전지, 산단 지붕형전지, 수상, 영농형 태양전지까지 포괄하는 종합 태양광 솔루션 기업으로 성장하고 있습니다.”에이스인벤터의 가장 큰 강점은 기술 포트폴리오 다변화와 양산화 기반이다. 곧 출시될 실리콘 셀 기반 초경량 태양전지는 구조물 보강 없이 건축물 외벽에 직접 설치할 수 있어 시공비를 대폭 절감하며, 컬러 구현을 통해 건축물 디자인과의 조화도 뛰어나다.하이드로겔 태양전지는 컬러·반투명·유연 특성을 동시에 갖추어 커튼월, 스마트 블라인드, 농업용 비닐하우스 등 기존 실리콘으로는 불가능했던 곡면·투광 분야에 적용할 수 있다.“페로브스카이트 태양전지는 고효율과 반투명성을 바탕으로, 잉크젯 프린팅 기반 대면적 공정 기술을 개발 중이며 향후 투명 창호·스마트 글라스 시장으로 확장할 계획입니다. 이처럼 기능적 차별성과 기술적 다변화를 동시에 추진함으로써, 에이스인벤터는 다양한 산업 분야에 경쟁력 있는 맞춤형 태양광 솔루션을 제공할 수 있습니다.”에이스인벤터는 국내에서는 대형 건설사와 협력해 BIPV 개발 및 실증을 추진 중이며, 한국건설기술연구원과 협력하여 KS 인증 준비와 실증 검증을 병행하고 있다. 또한, 경량 태양전지의 경우 MW 단위의 납품을 위해 시범 생산을 완료하였고 KS 인증을 진행하고 있다. 해외에서는 일본·미국·유럽 전시회 참가를 통해 글로벌 건축사 및 에너지 기업과 파트너십을 확대하고 있다.“현재는 Pre-A 단계에서 15억 원 규모 투자를 유치 중이며 2025년 상반기 씨엔티테크와 기술보증기금에서 10억 원 투자를 완료하였으며 모비딕벤처스에서 5억 원 투자가 확정되었습니다. 또한, 2023년 딥테크팁스 이후 2025년 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트에 선정됨으로써 기술력을 다시 한번 입증받았으며 향후 안정적인 기술개발이 가능한 연구개발비를 마련하였습니다. 향후 KS 인증과 우수 조달 제품 등록을 통해 2026년 50억 이상 매출을 달성하여 2026년 하반기 Series A 라운드를 추진해, 2027년 본격적인 수출 기반을 마련할 계획입니다.”에이스인벤터는 현재 8명의 전문 인력으로 구성되어 있으며, 태양전지 소자 개발, 모듈 설계 및 제작, 모듈 인증 및 양산 등 각 분야의 전문가들이 협업하고 있다. 특히, 경영 기획 전문 인력과 모듈 생산 인력을 충원하여, 글로벌 진출 역량 및 양산화 경쟁력과 품질 신뢰성을 한층 높였다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “단기적으로는 구축 완료된 50MW급 BIPV 양산 공장에서 생산된 모듈에 대하여 KS 인증 획득을 통해 국내 시장에 본격 진입하는 것이 목표”라며 “중기적으로는 2027년부터 수출을 본격화해 일본, 미국, 유럽 시장에서 글로벌 BIPV 기업들과 경쟁할 것”이라고 말했다.“장기적으로는 2030년까지 매출 1,000억 원 이상 달성과 함께 IPO를 통해 국내 태양전지 모듈 시장의 선두 기업으로 성장하고, 나아가 차별화된 태양전지 기술을 통해 글로벌 핵심 태양광 모듈 파운드리 기업으로 성장하고자 합니다.”에이스인벤터는 기술력을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 보육기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“스마트건설지원센터는 모듈의 내구성·안전성 평가와 KS 인증 준비 과정에서 큰 도움을 주었습니다. 실증 검증 지원과 기술 자문을 통해 에이스인벤터가 국내외 건축 적용을 위한 신뢰성을 확보할 수 있도록 중요한 기반을 마련해주고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com