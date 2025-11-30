[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 굴착기 카운터웨이트 공간을 활용한 모듈형 전동화 솔루션 개발한 ‘엘렉트’

최인규 엘렉트 대표



가장 큰 경쟁력은 하이 브리드 전동화 솔루션 기반 배터리 전기 굴착기로의 확장성

탈·부착형 모듈 베이스 전동화 방식으로 기존 디젤 굴착기에 손쉽게 장착·적용

"㈜엘렉트는 특허 기반 건설장비 분야 전동화 모듈 개발에 집중해 왔습니다. 굴착기 카운터웨이트 공간을 활용한 모듈형 전동화 솔루션(ECO Cube)을 독자 개발해 특허 등록 및 PCT 국제 출원을 완료했고 IP 가치 평가에서 BBB 등급을 획득했습니다. 또한 2024년 9월, 볼보건설기계와 NDA를 체결하고 모듈 베이스 전기 굴착기 공동 개발을 시작했으며, 약 8개월간의 협업 끝에 2025년 7월 국내 시장에 30톤·50톤급 전기 굴착기를 성공적으로 출시했습니다. 이와 함께, 해외 진출을 위한 사양 공동 개발도 진행 중으로, 이미 볼보 본사(스웨덴) 담당자와 1차 미팅을 마쳤으며 한국에서 출시된 전기 굴착기의 실사도 완료한 상태입니다. 아울러 올해는 배터리 교체형·확장형 모듈 개발을 올해부터 착수하여, 가동 시간 확대, 충전 인프라 한계 보완, 유지보수 효율성을 극대화할 수 있는 시제품을 선보일 예정입니다."㈜엘렉트는 건설장비 분야 전동화 통합 소프트웨어와 모듈을 개발하는 기업이다. 최인규 대표(47)가 2023년 2월에 설립했다.금오공과대학교 전자공학과를 졸업한 최 대표는 졸업과 동시에 ㈜한국델파이 전장개발 1팀에서 공조 시스템 설계 엔지니어로 사회생활을 시작했다. 경기도 화성 소재, 외국계 기업에서 자동차 초음파 센서 시스템 엔지니어로 잠시 근무 후 2010년 볼보건설기계코리아 전장 개발팀에 경력으로 입사 후 11년간 20~40톤급 굴착기 전장 시스템 개발을 담당했다. 최 대표는 대부분 경력을 자동차와 굴착기의 전장 시스템 분야 엔지니어로 근무했다. 그러다 2021년 초 볼보건설기계 국내 영업 부산·경남 지사로 포지션을 변경 후 1년 6개월 동안 굴착기 영업 업무를 맡았다. 이러한 경험을 토대로 최 대표는 ㈜엘렉트를 창업하게 됐다.엘렉트의 가장 큰 경쟁력은 하이브리드 & 배터리 전동화 솔루션 모듈과 그 확장성이다. "기술은 탈·부착형 모듈 베이스 전동화 방식으로 기존 디젤 굴착기에 손쉽게 장착·적용할 수 있으며, 다양한 시장 환경과 고객 요구에 맞춘 전기 굴착기를 제공합니다. 또한, 전동화 모듈을 기반으로 원격 제어, 반(半)자율 운행, AI 기술 등 최신 스마트 건설 기술을 유연하게 적용할 수 있다는 점에서 차별성이 있습니다."현재 ㈜엘렉트는 건설기계 제조사 및 다양한 비즈니스 파트너사와 협력해 시장을 개척하고 있다. 특히, 볼보건설기계의 국내 영업 네트워크와 협력하여 홍보 및 시장 진출을 적극 추진 중이다.동시에 글로벌 시장 진출을 위한 준비에도 힘쓰고 있다. 최 대표는 "배터리, ESS, 건설기계 제조사 등 다양한 파트너사와 협업을 통해 건설장비 전동화 시장에 공동 진출하기 위한 논의도 활발히 진행하고 있다"고 말했다."엘렉트는 Pre-A 투자 유치(11억 원)를 성공적으로 마쳤습니다. 주요 투자사로는 마그나 인베스트먼트, 크립톤, 더 인벤션랩, 부산은행이 참여했습니다. 현재는 Series A 투자 라운드(약 50억 원 규모)를 준비 중이며, 2025년 6월부터 본격적으로 진행하고 있습니다. 이미 다수의 국내외 투자사와 미팅을 진행하고 있습니다."㈜엘렉트는 현재 9명으로 구성돼 있다. 최 대표는 "국내 출시를 위한 연구개발 인력과 생산 부문 인력을 충원 했다"며 "올해 말까지는 총 12명 규모로 팀을 확장할 것"이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 "올해는 배터리 전동화 모듈 개발을 통해 본격적인 배터리 전기 굴착기 시장 진출의 초석을 마련하는 것이 목표"라며 "스마트건설 지원사업을 통해 확보한 IoT 기술을 전동화 모듈에 적용해 탄소배출권 거래 시장에 진입하기 위한 첫 단계를 준비하고 있다"고 말했다."내년부터는 한층 더 도전적인 목표로 AI 기반 건설장비 원격 제어 및 반(半)자율 주행 기술 개발을 본격적으로 추진해 건설기계 전동화와 디지털 혁신을 동시에 선도할 방침입니다."엘렉트는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다."스마트건설지원센터는 현재 엘렉트가 진행 중인 IoT 공동 개발 프로젝트와 관련해 다양한 지원을 제공하고 있습니다. 연구 성과 검증을 위한 시험 지원뿐만 아니라, 공공기관과의 협업 기회, 대외 홍보 및 시장 확산을 위한 협력도 받고 있습니다."