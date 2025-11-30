[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 첨단 IT 기술로 융복합 스마트 안전진단 솔루션을 개발하는 엔지니어링 기업 ‘엘림(주)’

김남재 엘림 대표



육안 검사 대비 정밀도와 효율성이 월등히 높은 것이 특징

건축물의 구조적 위험 요소를 사전 탐지하여 사고 예방

엘림(주)은 건축물 안전진단, 시설물 보수공사와 기계설비 유지관리 등을 기반으로 출범한 이후, 첨단 IT 기술을 융합한 스마트 안전진단 솔루션 개발에 집중하고 있는 기술 중심의 엔지니어링 기업이다. 김남재 대표(57)가 2017년 5월에 설립했다.“엘림(주)은 국민의 생명과 재산을 지킨다는 사명 아래, 건설안전 분야의 디지털 전환을 선도하며 공공성과 기술력을 동시에 갖춘 기업으로 성장해 왔으며, 특히, 국가기관 및 교육기관과의 협업을 통해 사회적 안전망 구축에 기여하고 있으며, 정부 정책 방향과도 긴밀히 연계된 기술 개발을 추진 중입니다.”엘림(주)의 핵심 아이템은 AI기반 스마트 안전진단 솔루션이다. 기존 육안 검사 대비 정밀도와 효율성이 높으며, 건축물의 구조적 위험 요소를 사전에 탐지하여 사고 예방에 기여한다.AR기반 학교 안전시스템은 화재 발생 시 연기 발생으로 인해 탈출 경로를 알 수 없을 때, 스마트폰으로 화재 대피로, 비상 설비 위치, 119 연결 등 실시간 정보를 증강현실로 제공한다. 김 대표는 “교육 현장의 안전 수준을 획기적으로 향상하는 기술”이라며 “공공시설 유지관리, 재난 대응 시스템 등 현장 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다”고 말했다.엘림(주)의 경쟁력은 현장 중심의 엔지니어링 전문성, AI·XR 등 첨단 기술 융합 역량, 공공 안전을 위한 실용적 기술 구현이다.“경희대학교와의 산학연 협력으로 안전진단을 위한 지능형 건물 균열 탐지 및 분류 기술을 공동 개발하여 기술 신뢰도를 높이고, ‘철골 프레임 내진 보강구조’, ‘건축물의 균열 보수 장치’ 등 특허로 독점적 기술 가치를 동시에 인정받고 있습니다.”엘림(주)은 ‘안전114’ 브랜드를 통해 종합 안전진단 솔루션을 제공하며, 유튜브 등 온라인 채널을 활용한 기술 홍보 외에도 정부 주관 사업 및 공공기관 협력을 통해 공공시장 진입을 확대하고 있다. 또한, 국내외 박람회 및 산업 네트워크 행사를 활용해 적극적으로 파트너십을 구축하고 있다.“엘림(주)은 현재 국내외 다양한 기관이나 기업으로부터 협력 및 투자 제안을 받고 있습니다. 글로벌 시장 진출과 기술 고도화를 위한 전략적 투자 유치를 검토 중입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “20년 이상 건설·엔지니어링 분야에서 활동하며 반복되는 인명 사고를 목격하고 기술적 해결책의 필요성을 절감해 창업하게 되었으며, 초기 자금은 엔지니어링 사업 수익, 정부 R&D 과제 수주, 기술보증기금 등을 통해 안정적으로 조달하였습니다.”창업 후 김 대표는 “우리 기술이 실제 현장에서 안전을 향상하고 학생과 시민들이 보다 나은 대응 능력을 갖추게 되는 모습을 볼 때 큰 보람을 느낀다”라며 “국민의 생명과 재산을 지킨다는 신념이 기술을 통해 실현되는 순간이 가장 큰 동기이자 보람이며, 단순한 기술을 넘어, 국민에게 ‘안심’이라는 가치를 제공하는 것이 엘림(주)의 존재 이유”라고 말했다.엘림(주)은 안전진단 전문가를 비롯해 건축, 토목, 기계 등 분야별 전문 엔지니어와 AI 및 소프트웨어 개발자 등 실무 중심의 기술진과 IT 인력이 유기적으로 협력하는 융합형 조직 구조를 갖추고 있다.“현장 경험과 혁신적인 기술을 융복합하기 위하여, 공공기관, 대학, 연구소 등과의 기술 개발을 통해서 높은 신뢰를 쌓고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 2024년에는 국토교통부로부터 ‘스마트건설 강소기업’으로 지정됐습니다.”최근에는 경기도로부터 ‘유망기업’ 및 ‘착한 기업’ 인증도 획득하며 기술력만 아니라 사회적 책임을 실천하는 기업으로서의 성장해 가고 있습니다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “엘림(주)은 혁신 기술을 고도화하고, 사회적 책임을 실천하는 기업으로 안전을 넘어 안심을 선사하는 기업을 지향한다”라며 “건설기술연구원, 국토안전관리원, 국방연구원 등 주요 국가기관과의 전략적 협력을 통해 국내 주요 시설을 대상으로 기술 개발과 실증을 지속적으로 확대하고 있다”라고 말했다. 덧붙여 “이를 기반으로 원천 기술을 사업화하여 대한민국을 넘어 글로벌 시장에 ‘K-Safety’라는 새로운 안전 기준을 전파하는 것을 목표로 하고 있다”라고 말했다.“국민의 생명과 재산을 지키는 혁신 기술, 정부 정책과 연계된 실효성 있는 솔루션을 지속적으로 발전시켜 나가겠습니다.”엘림(주)은 혁신 기술을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신 기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 강소기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장 단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로 개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.김 대표는 “스마트건설 지원센터를 통해 혁신 기술 실증, 정부 과제 컨설팅, 산업 네트워크 지원 등 여러 방면에서 실질적인 도움을 받았다”며 “특히 인프라와 전문가 자문은 기술 고도화에 많은 도움을 받았다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com