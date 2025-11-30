[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] BIM통합형 DfMA 기술을 보유한 모듈러 건축 통합플랫폼 서비스 기업 ‘엠쓰리시스템즈’

김인한 엠쓰리시스템즈 대표



설치 및 해체가 용이하고, 철골 강구조로 제조하기 때문에 장수명 건물을 건축

짧은 공사기간을 통해 총 건축비 감소 및 부수적인 이익 증가의 효과를 볼 수 있어

엠쓰리시스템즈(M3 Systems)는 디지털과 제조를 결합하여, 5~12층 규모의 중층 모듈러 건물을 효율적으로 생산하는 데 강점을 가진 기업이다. DfMA(Design for Manufacture and Assembly) 기반의 제조 방식을 선도하는 기업으로 김인한 대표(현 경희대학교 건축학과 교수)가 2021년 12월에 설립했다.대표 아이템은 디지털 설계와 공장 제조를 결합한 중층 모듈러 건축 솔루션이다. BIM으로 설계된 정보를 직접 제조 데이터로 전환하여, 건축물을 부품화하고 공장에서 정밀하게 제작 후 현장에서 조립하는 방식이다. 이를 통해 공기 단축, 품질 안정화, 비용 효율화를 동시에 달성할 수 있다.“엠쓰리시스템즈는 DfMA 설계를 기반으로 하기 때문에 설치 및 해체가 용이하고, 철골 강구조로 제조하기 때문에 장수명 건물을 짓습니다. 또한 여러 특허 및 인증을 통해 일반 건축물의 성능(내진, 내화, 차음, 방수 등)과 동일하며 짧은 공사 기간을 통해 총건축비 감소 및 부수적인 이익 증가의 효과를 볼 수 있습니다.”김 대표는 “고객의 취향과 요구사항에 부합해 최적화된 디자인을 실현하며 제조 과정의 디지털화를 통해 가격, 가치, 품질의 상향평균을 지향한다”며 “운송 조건만 맞으면 제주도를 포함해서 전국에 서비스를 제공하고 있다”고 말했다.정부·공공기관 프로젝트 참여와 민간 건설사와의 협업을 통해 판로를 개척하고 있다. 특히 정부의 인공지능 건축·로봇 서비스 연구 과제에 적극 참여하면서, 신뢰성을 확보하고 시장 진입 기반을 다지고 있다.엠쓰리시스템즈는 2024년 7월 중소벤처기업진흥공단(CB) 10억원, 2024년 12월 신용보증기금(RCPS) 10억원, 2024년 12월 엔베스터(RCPS) 15억원을 투자받았다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “건축산업의 디지털 전환과 제조화가 필요하다는 확신이 들어 창업에 도전하게 됐습니다. 초기 자금은 창업 멤버들의 출자와 정부 연구개발 과제 참여를 통해 마련했습니다. BIM 전문가, 구조·시공 엔지니어, 모듈러 제조 전문가 등으로 팀이 구성되어 있습니다. 규모는 크지 않지만, 각자의 전문성을 결합해 강한 팀워크를 발휘하고 있습니다.”창업 후 김 대표는 “짧은 기간이지만 새로운 길을 개척하고 있다는 자부심을 느낀다”며 “특히 제조업적 접근을 통해 건축의 미래를 선도한다는 점에서 보람을 찾고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “디지털·제조 융합 기반의 건축 혁신을 선도하는 기업으로 자리매김하고자 한다”며 “단기적으로는 중층 업무용과 주거용 모듈러 건축의 표준 모델을 확립하고, 중장기적으로는 인공지능·로봇 기술을 접목한 스마트 제조 건축의 글로벌 리더가 되는 것이 목표”라고 말했다.엠쓰리시스템즈는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 보육기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“스마트건설지원센터는 실질적인 테스트베드와 네트워킹 기회를 제공했습니다. 이를 통해 기술 검증과 초기 시장 신뢰 확보에 큰 도움이 되었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com