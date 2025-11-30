[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 스마트 IoT 건설자재 계측 통합관리시스템을 개발해서 운영하는 기업 ‘일마니’

박관수 일마니 대표



건설 주요자재 반입·반출 과정의 모든 기록이 투명하게 관리되어 부실 공사를 사전에 예방

실시간으로 제공되는 정확한 데이터를 바탕으로 현장 운영에 대한 더 나은 의사결정

일마니는 건설 현장의 투명성과 효율성을 혁신하는 스마트 IoT 건설자재 계측 통합관리시스템을 개발해서 운영하는 기업이다. 박관수 대표(54)가 2021년 7월에 설립했다.대표 아이템은 스마트 IoT 건설자재 계측 통합관리시스템이다. 이 시스템은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 시스템 등 첨단 기술을 융합하여 건설 현장을 관리한다. 특히, 건설화물차량이 정차 없이 지나가도 주요 자재의 무게와 정보를 측정하는 'Weigh in Motion (WIM)' 기술이 특징이다. 건설화물차량이 건설현장 게이트를 통과하면 차량 번호, 입출차 무게 비교, 입·출차 시간은 물론, 적재 상태의 사진과 영상이 자동으로 기록되어 클라우드 서버에 저장된다. 덕분에 현장 관리자들은 이 모든 정보를 실시간으로 확인하며, 더욱 정확하고 신속하게 의사결정을 내릴 수 있다.스마트 IoT 건설자재 계측 통합관리시스템의 LPR(차량번호 인식기)는 건설 현장 게이트를 출입하는 모든 화물 차량의 번호를 자동으로 인식해 기록하며, 건설 현장의 특성상 번호판이 훼손되거나 이물질이 묻어있어도 차량 식별이 가능하다.무정차 무선 축중기(WIM)는 차량이 정차하지 않고 저속으로 통과하는 동안에도 적재된 자재의 무게를 측정한다. 이 Weigh in Motion(WIM) 기술을 통해 입·출차 과정에서 발생하는 시간 낭비를 최소화하고, 수기로 인한 오류 가능성을 배제한다.CCTV(적재물 촬영 카메라)는 차량이 지나가는 순간, 상단에 설치된 고화질 카메라가 적재된 자재의 상태를 사진과 영상으로 자동 촬영하여 데이터와 함께 저장한다. 이를 통해 건설화물자재의 종류와 화물량을 숫자와 사진을 통해 시각적으로 확인할 수 있어 투명성을 한층 더 높일 수 있다.통합 관리 플랫폼은 LPR, 축중기, CCTV를 통해 수집된 모든 데이터(차량번호, 무게, 시간, 적재물 사진/영상)가 클라우드 서버로 송출되어 실시간으로 통합되어 관리된다. 현장 관리자는 언제 어디서든 웹이나 모바일을 통해 이 모든 정보를 손쉽게 모니터링하고 분석할 수 있다. 모니터링을 통해 자재의 반입량이 계약 내용과 일치하는지, 혹은 불법적인 반출입이 일어나고 있는지 즉시 파악할 수 있다.“이 기술을 활용하여 현장의 게이트를 통과하는 모든 차량은 자동으로 시스템에 의해 기록됩니다. 단순히 입·출차 시간만 기록하는 것이 아니라, 차량에 실린 철근, 레미콘, 모래, 암석 등 주요 자재의 무게는 물론, 차량 번호, 그리고 적재 상태를 고화질 사진과 영상으로 자동으로 촬영하여 저장합니다.”일마니의 자동화 및 무인화 시스템은 세 가지 경쟁력을 가진다. 첫 번째 투명성을 확보할 수 있다는 것이다. 건설의 안전성과 직접적인 연관성이 있는 건설 주요 자재 반입·반출 과정의 모든 기록이 투명하게 관리되어 부실 공사를 예방하고 분쟁의 소지를 줄 수 있다. 두 번째 효율성을 극대화할 수 있다는 점이다. 수기로 작성하던 번거로운 자재 관리 업무가 자동화되어 현장 관리자의 비생산적인 업무 부담을 크게 줄여준다. 세 번째 정확한 데이터를 기반으로 의사결정을 할 수 있다는 것이다. 실시간으로 제공되는 정확한 데이터를 바탕으로 현장 운영에 대한 더 나은 의사결정을 내릴 수 있다.“많은 사람이 일마니 시스템을 기존에 있었던 기술로 인지하고 있습니다. 당연히 있어야 했던 기술을 사업화한 유일한 회사인 것이 일마니의 경쟁력인 것 같습니다. 과적차량 단속하는 간단한 시스템을 구축한 몇몇 회사가 있으나 건설현장의 주요 자재를 직접 타깃으로 관리하는 회사는 일마니가 유일합니다. 아이템의 가장 큰 경쟁력은 바로 ‘건설 현장의 오래된 고질적인 문제를 해결하는 혁신적인 솔루션’이라는 점입니다. 단순히 새로운 기술을 선보이는 것을 넘어, 건설 현장에서 늘 겪는 비효율적인 수작업 관리, 서류 조작, 비용 정산의 어려움 같은 핵심적인 문제들을 근본적으로 해결하는 데 초점을 맞췄습니다.”일마니는 시장과 고객 특성에 맞는 전략을 통해 판로를 개척하고 있다. 첫째, 고객 맞춤형 비즈니스 모델을 구축했다. 조합이나 민간 시공사, 엔지니어링사 등 민간 기업에는 공사 기간 동안 매월 사용료를 받는 '렌탈 서비스' 방식을 제공하고 있다. 반면, 공공기관을 대상으로는 공공조달을 위한 '혁신 시제품' 등록을 추진하며 물품 납품 방식으로 시스템을 공급할 계획을 세우고 있다.둘째, 협업 네트워크를 적극적으로 활용하고 있다. 한국도시정비협회와의 전략적 제휴를 통해 전국 130여 개의 회원사와 3,500여개의 현장이 있는 재개발 및 재건축 시장에 성공적으로 진출했다. 또한, 대한민국 계측 회사의 1등 회사인 CAS 등 각 분야의 전문 기업들과 기술 협력을 맺어 시스템의 완성도를 높이고, 영업 경쟁력을 강화하고 있다.셋째, 기술력과 공신력을 바탕으로 신뢰를 구축하는 데 집중하고 있다. 벤처기업 인증, 중소벤처기업부의 재도전 성공패키지 2위 선정, 국토교통부 스마트건설 챌린지 우수상 수상 등 다양한 성과를 통해 기술의 우수성을 인정받았다. 이러한 노력을 통해 부천 송내동 푸르지오 재건축 현장 등에서 실적을 확보하고, 사우디 PMI, 도화엔지니어링과 같은 기업들과의 MOU를 통해 사업 영역을 확장하고 있다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 전 전국 200여 개의 공사 현장을 직접 발로 뛰며 시장 조사를 했습니다. 이 과정에서 건설 현장에 만연한 불법적인 관행과 공사비 관련 비효율적인 문제들을 직접 목격했습니다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 ‘스마트 IoT 건설자재 계측 통합관리시스템’이라는 플랫폼 개발을 결심했고, 이것이 바로 일마니를 설립한 가장 큰 계기였습니다.”초기 자금은 박 대표 개인 자금으로 시작했다. 이후 창업진흥원 챌린지에서 2등을 차지하며 상금을 받기도 했고, 한국건설기술연구원과의 연구 협업을 통해 2차례 포상을 받는 등 국가 지원 사업을 활용하며 회사를 운영했다. 부천 송내동 대우건설 현장 계약으로 수억원의 매출을 일으켜 운영 자금으로 사용했다. 2025년에는 주관 투자회사인 더인벤션랩 개인투자조합8호를 통해 seed 투자를 유치했다. 8개 회사의 대표들이 일마니 성장가능성을 높게 판단해서 투자에 참여했다. 도시정비회사, 법무법인 등 아파트 재건축, 재개발 사업에서 선두 위치에 있는 회사 대표들이 직접 참여해 중소벤처기업부가 주관하는 팁스(Tips) 프로그램에 참여할 수 있는 추천권을 확보하게 되었다. 향후 매출과 시장 선점효과를 기대하면서 시리즈 A, B 등을 추진할 예정이다.창업 후 박 대표는 “일마니 시스템 영업을 위해 수많은 사람에게 설명할 때 마치 이구동성처럼 깨끗하고 투명한 건설자재 관리를 위해 꼭 필요한 시스템이라고 동의를 해줄 때 보람을 느낀다”고 말했다.“수없이 많은 발표를 진행했을 때도 마찬가지였습니다. 실제 일마니 시스템이 설치되어 있는 것만으로도 경각심을 가지셔서 일마니의 시스템을 통해 건설 현장의 문제점이 해결되고, 투명성과 효율성이 높아지는 것을 보면서 보람을 느낍니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “일마니는 신뢰와 믿음을 바탕으로 건설산업의 혁신을 선도하는 기업이 되는 것을 목표로 하고 있다”며 “일마니 시스템을 통해 건설 현장에서 발생하는 비효율적인 관리 문제를 해결하고, 보다 안전하고 효율적인 건설 환경을 구축하는 것이 일마니의 가장 큰 사명이다”라고 말했다.“일마니 시스템 기본 장비 구축 비용이 억단위가 넘기 때문에 일정규모 이상의 건설현장에만 설치가 가능합니다. 가장 적합한 목표시장이 아파트 재개발 재건축 시장입니다. 국내 아파트 재건축 재개발 시장이 3500여곳이 넘어갑니다. 우선 이 건설시장에서 건설현장 자재관리 시스템 설치가 의무가 되도록 최선을 다해서 움직여 볼 계획입니다. 국내 시장을 넘어 해외 시장으로의 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다. MOU가 체결된 도화엔지니어링, 사우디아라비아 PMI와의 공동사업 MOU 체결을 통해 해외 시장의 문을 두드리고 있습니다. 앞으로는 해외 현지 파트너들과의 협력을 더욱 확대하여 일마니의 시스템이 글로벌 스탠다드가 될 수 있도록 노력할 계획입니다.”일마니는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 보육기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“일마니가 성장하는 데 있어 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터는 매우 중요한 파트너입니다. 24시간 편한 마음으로 일할 수 있는 사무실지원과 다양한 지원 프로그램을 통해 일마니 기술을 검증하고 발전시킬 수 있었습니다. 2023년 일마니 시스템의 효과를 객관적으로 증명하기 위해 3명의 박사님과 함께 '일마니 시스템 도입효과 실검증 연구개발' 논문을 발표했습니다. 이는 기술에 대한 신뢰도를 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 또한, 한국건설연구원의 지원프로그램 선정 및 엄격한 검증 통해 기술력을 인정받기도 했습니다. 이러한 협력 관계를 통해 일마니는 연구원의 패밀리기업으로 지정되었고, 본사를 한국건설기술연구원 건물로 이전하며 더욱 긴밀하게 연구개발에 협력할 수 있는 환경을 마련했습니다. 2024년에는 한국건설연구원 박사님 4명과 ‘건설현장 입출 자재 자동화 관리 기술 고도화 및 리포팅 툴 개발’에 대한 논문을 함께 발표하며 기술을 한 단계 더 발전시킬 수 있었습니다. 이처럼 스마트건설지원센터로부터 일마니 기술의 신뢰성 확보부터 사무실 이전, 그리고 실질적인 기술 고도화까지 전방위적인 지원을 받았습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com