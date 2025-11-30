[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 야외 공사 현장의 무인 자동화를 만드는 글로벌 기업 ‘충청’

최민진 충청 대표



글로벌 최초로 청주시 현장 적용 후 베트남 실증 진행

도로 위에 설치되는 시설물을 무인 자동으로 시공하는 로봇 ‘AUTONG’ 개발

“글로벌 최초로 청주시 현장에 개발 장비를 적용하는 현장 실증의 기회를 국토교통부에서 마련해 주었습니다. 이에 따라 현장 적용성 평가를 받고 좀 더 혁신적인 비용 절감을 위해 기반 기술을 활용한 추가 장비들을 개발하고 있습니다. 올해는 수출의 기회도 생겨 베트남에 장비를 보내 현지에서 테스트하는 준비도 하고 있습니다. 11월에는 직접 독일에 진출하기 위해 현지 투자자와 공사기업들을 만날 예정이며, 2026년도에는 독일에서도 우리 장비를 활용하게 될 것입니다.”충청은 야외 공사 현장의 무인 자동화를 만드는 기업이다. 최민진 대표가 2019년 9월에 설립한 도로 공사 혁신 벤처기업 기업이다.건설 현장은 실내 작업과 야외 작업으로 나뉘어 있다. 충청은 야외에서 도로 위에 설치되는 시설물을 무인 자동으로 시공하는 로봇 ‘AUTONG’을 개발했다.“전문 건설 영역에서는 글로벌 최초로 적용되는 로봇으로 기존 인력으로 작업하는 방식의 문제인 위험한 도로 현장 위에서 도로교통안전을 위한 공사를 진행하다 주행하는 차량과 사고로 인한 사망사고를 예방하고 건설 현장의 문제인 인력수급, 공기 단축, 인건비, 시공 전문성을 해결할 수 있는 대안으로 이번 국토교통부 실 검증 프로젝트를 통해 현장에서 로봇을 사용해 운영하는 것이 얼마나 효용성이 있는지에 청주시의 현장 제공으로 민관 프로젝트를 진행하고 있습니다.”최 대표는 “그간 진행해 온 현장의 실증과 검증에 대한 공식적인 데이터가 말해 주듯이 로봇이 하는 도로 공사 분야는 아직 유사 사례가 없는 분야”라고 강조했다.“공사를 하며 현장에서 경험한 것을 직접 개발하고 현장에 적용하는 것이 충청의 경쟁력입니다. 이 분야 기술의 확장이 무한하고 미개척 분야이기 때문에 미래에 대한 희망과 기대를 가지고 있습니다.”해외 진출도 눈앞에 두고 있다. 특히 베트남은 그간의 결실이 나오는 중이다. “우리 장비를 판매해서 현지에 적용하고 확대하고 있습니다. 장비의 효용성 검증이 끝나면 상용화를 위해 현지에서 생산하는 방향도 검토 하고 있으며 미래 도로 공사 부분에 우리 장비가 큰 역활이 될 것으로 기대합니다. 미국이나 유럽은 즉시 진출할 수 있는 경쟁력을 가진 만큼 올해부터 시도해 볼 계획입니다. 개발도상국과 선진국 시장에 진출해 현장에서 본격적으로 활용되는 시기가 될 때 우리 장비의 파급력이 상당할 것으로 예상합니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “가장 큰 미션은 받은 만큼 보답해야 하는 것”이라며 “기업의 성장은 혼자 되는 것이 아니고 관련 지원기관의 도움이 큰 부분이다”고 말했다.“더 노력해 스마트 건설 분야 중 도로공사의 영역에서는 인정받는 기업이 되고 싶습니다. 팀원들과 회사 그리고 지원기관의 노력이 결실을 보는 그날이 빠르게 오기를 기대합니다.”충청은 아이디어를 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“기술개발, 현장 적용, 사업확장, 글로벌 성장 등 다양한 분야에서 많은 지원을 받고 있습니다. 스마트건설지원센터와 같은 목표를 가지고 나아가고 있기 때문에 좋은 성과가 나올 것으로 기대합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com