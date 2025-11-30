[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 혁신적인 기초 공법으로 효율과 안전을 보장하는 ‘티쉐어건설’

이강수 티쉐어건설 대표



복합마이크로파일, 무용접마이크로파일 혁신적인 기초공법으로 효율성과 안전성을 보장

가장 큰 경쟁력은 ‘현장에서 바로 체감할 수 있는 실질적인 가치’에 있어

티쉐어건설은 복합마이크로파일과 무용접마이크로파일 두 가지 혁신적인 기초공법으로 효율성과 안전성을 보장하는 기업이다. 현장 경험에서 나온 실질적인 해결력으로 건설업계의 변화를 선도하는 것을 목표로 하고 있다. 이강수 대표(47)가 2021년 3월에 설립했다.대표 아이템은 두 가지 혁신적인 기초 공법이다. 첫 번째는 복합 마이크로파일(CMP, Composite Micro Pile)으로, 이 공법은 기존의 강관말뚝 개념을 접목해, 말뚝의 휨 성능과 전단 성능을 강화한 고성능 소구경 내진 말뚝이다. CMP는 지반이 약하거나 지진 위험이 있는 현장에서 안정적인 기초 구조를 확보할 수 있어, 국내외 토목, 플랜트 현장에서 높은 평가를 받고 있다.두 번째는 무용접 마이크로파일(NMP, Non-Welding Micro Pile)이다. 이 기술은 기존처럼 현장에서 용접을 하지 않고, 전용 케이싱 커플러를 사용하여 말뚝을 연결한다. 덕분에 시공 속도가 빨라지고, 무엇보다 용접 불꽃으로 인한 화재나 폭발 위험을 원천적으로 차단할 수 있다. 또 소형 장비를 활용할 수 있어 협소한 현장이나 안전 관리가 중요한 플랜트 현장에서 특히 효과적이다.“CMP와 NMP는 단순한 신기술이 아니라, 안전성·경제성·시공성을 동시에 확보한 ‘차세대 기초 솔루션’입니다. 실제로 LG화학, 롯데케미칼 등 국내 주요 고객사들이 우리 기술을 채택하여 사용하고 있습니다. 앞으로도 티쉐어건설은 ‘안전하고 효율적인 기초 공법’을 바탕으로 고객에게 더 나은 가치를 제공하고, 나아가 국내 건설산업 전반의 혁신을 이끌어가고자 합니다.”티쉐어건설 아이템의 가장 큰 경쟁력은 ‘현장에서 바로 체감할 수 있는 실질적인 가치’에 있다. 첫 번째는 안전성으로, NMP 공법은 용접이 필요 없는 케이싱 커플러 방식을 채택해, 화재·폭발 위험을 원천적으로 차단한다. 또한 소형 장비만으로도 시공할 수 있어 대형 장비 사고 위험까지 줄일 수 있다. 이는 플랜트와 같이 안전 관리가 절대적인 현장에서 큰 강점이다.둘째, 기존 공법 대비 성능이 향상되어 소요 수량을 절감할 수 있고 간편하게 시공할 수 있어 공기를 단축할 수 있다. 셋째, 기존 공법 대비 소요 수량을 절감하고 공기를 단축하여 원가 절감이 가능하다. 더불어 안전사고 리스크 감소는 발주처 입장에서 비용과 시간을 줄여주는 실질적 장점이 된다. 넷째, 신뢰성이다. 티쉐어건설의 기술은 이미 LG화학, 롯데케미칼 등 주요 고객사에서 채택되어 성능이 검증되었다. 단순히 이론이나 연구 단계에 머무는 것이 아니라, 실제 현장에서 검증된 공법이라는 점이 경쟁력의 핵심이라 할 수 있다.티쉐어건설은 국내에서는 산업 네트워크와 협회 활동을 적극적으로 활용하여 판로개척을 진행 중이다. 해외로는 PAPUA LNG DOWNSTREAM PROJECT와 연계해 해외 시장 진출을 본격적으로 추진하고 있다. 이 프로젝트를 통해 기술력의 글로벌 검증을 이루고, 장기적으로는 동남아시아·태평양 지역 시장까지 판로를 확대하는 전략을 가지고 있다. 특히 한국에서 검증된 시공성과 안전성을 토대로, 해외 발주처와 EPC 기업에 ‘안전하고 효율적인 기초 솔루션’이라는 브랜드 이미지를 구축하고자 한다.창업 후 이 대표는 “현장에서 실제로 도움이 되는 기술을 만들어내고 있다는 점에서 보람을 느낀다”고 말했다.“우리가 개발한 복합마이크로파일이나 무용접마이크로파일은 단순히 기술적 아이디어에 그치지 않고, 실제 공사 현장에서 적용되어 안전성과 시공 효율을 높이고 있다는 피드백을 받을 때 큰 의미를 느낍니다. 또한, 새로운 기술을 시장에 내놓고 건설사와 공공기관에서 관심을 가져 줄 때, 작은 기업이라도 현장의 문제를 해결할 수 있다는 자신감을 얻게 됩니다. 특히 연구개발 단계에서 고민하던 기술이 시공 현장에서 실제로 구현되고, 그 결과물이 사람들의 안전과 프로젝트 성공에 기여하는 모습을 볼 때 뿌듯합니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “첫째는 해외 시장 개척”이라며 “현재 진행 중인 파푸아뉴기니 LNG 프로젝트를 교두보로 삼아, 동남아시아·태평양 지역을 비롯한 글로벌 플랜트 시장으로 본격적으로 진출하려 한다”고 말했다.“한국에서 검증된 안전성과 경제성을 해외에서도 증명함으로써, ‘티쉐어건설은 신뢰할 수 있는 기초 전문 기업’이라는 브랜드를 확립하고자 합니다. 둘째는 스마트 건설 분야 확장입니다. 우리는 단순한 시공 기술을 넘어, 말뚝 시공 과정에 디지털 기술을 접목하여 스마트 건설관리 체계를 구축하고자 합니다. 앞으로는 말뚝의 설계–시공–유지관리 전 과정을 스마트화하여, 건설업의 새로운 패러다임을 만들어 가는 것이 목표입니다. 티쉐어건설은 ‘해외시장 개척’과 ‘스마트건설 확장’이라는 두 축을 통해, 기술력과 디지털 혁신을 겸비한 건설 전문기업으로 도약해 나가겠습니다.”티쉐어건설은 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 보육기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“2025 스마트건설기술 실검증 연구 지원사업을 통해 건기연과 ‘스마트 마이크로파일’을 공동개발하고 있습니다. 한국건설기술연구원 연천SOC 센터에서 POC를 진행하였고 2026년부터는 설계 및 현장적용이 진행되어 매출 확대에도 크게 기여할 것으로 기대됩니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com