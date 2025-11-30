[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 친환경 건설 솔루션 제공을 목표로 하는 기업 ‘파이네코’

박준우 파이네코 대표



콘크리트 타설 과정에서의 유해물질 발생을 저감하고 화석연료 사용을 지양

발열 양생 시스템 및 친환경 콘크리트 솔루션과 결합해 새로운 가치를 만들어내

파이네코는 콘크리트 타설 과정에서의 유해물질 발생을 저감하고 화석연료 사용을 지양하는 ‘친환경 건설 솔루션 제공’을 목표로 하는 기업이다. 박준우 대표가 2021년 9월에 설립했다.박 대표는 한국철도기술연구원 재직 당시 궤도노반실 고태훈 박사 연구팀에서 ThermoCure의 원천기술의 공동발명자로 특허를 받았으며, 파이네코 설립 이후 기술이전을 받아 현재 사업화를 진행 중이다. 박 대표는 친환경 콘크리트와 관련한 연구를 진행하였으며 콘크리트의 내구성 관련 연구를 진행했다.“파이네코는 사계절 푸르른 소나무(Pine)와 친환경(Eco-friendly) 기술의 의미로 이름을 지었습니다. 대표 제품으로 ‘써모큐어(ThermoCure)’을 출시했습니다.”“콘크리트 양생법은 본래 서구에서 벽난로식 보온법을 기반으로 발전해 왔습니다. 이 방식은 콘크리트 주변의 공기를 전면적으로 가열·통제해야 하기 때문에 에너지 효율이 떨어지고, 현장에 유해물질이 그대로 노출되는 등 환경적 부담이 크며, 품질 관리 역시 쉽지 않습니다. 이에 대한 대안을 한국 전통 온돌에서 착안했습니다. 공기를 모두 가열하는 대신, 금속 거푸집에 부착한 발열 패드를 통해 전기에너지를 직접 전달하여 콘크리트를 양생하는 방식입니다. 이를 통해 에너지를 효율적으로 사용하면서도 친환경적이고 품질 관리가 용이한 새로운 양생기술을 한국철도기술연구원 재직 당시 개발할 수 있었습니다.”박 대표는 이전 받은 기술을 현장 적용에 적합하도록 개선하고, 이를 발열 양생 시스템 및 친환경 콘크리트 솔루션과 결합해 새로운 가치를 만들어내고 있다.“파이네코 설립 이후 원천기술을 기술이전 받아 사업화를 시작했습니다. 특히 정부 과제와 민간기업과의 PoC(실증 협업)를 통해 실제 현장에서 효과를 검증하고, 그 결과를 사업모델로 확장하고 있습니다.”써모큐어는 콘크리트가 굳는 양생 과정에서 발생하는 큰 에너지 낭비와 탄소 배출 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 HW, SW 통합한 스마트건설 솔루션이다. 기존 건설현장에서는 콘크리트 양생을 위해 갈탄, 고체연료 등을 사용하고, 프리캐스트 공장의 경우 보일러를 활용한 증기 양생 방식을 주로 사용해 왔다. 그러나 이러한 방식은 화석연료를 사용하기 때문에, 탄소배출이 다량 발생하고, 특히 연료 연소에서 오는 유해가스로 인해 작업자의 질식사고가 매년 발생하는 등 큰 위험요소를 안고 있다. 또한 전체 공간을 데우는 비효율적인 방식으로 인해 에너지 손실도 상당하다.“써모큐어는 무연소, 무발화 방식으로 연료 사용 없이 전기에너지만을 사용하여 콘크리트 거푸집 표면을 가열하여 양생을 촉진하는 기술입니다. 최적화된 열이 콘크리트에 균일하게 전달되기 때문에 열효율이 매우 높고, 불필요한 에너지 낭비가 없습니다. 이러한 방식은 최대 93%의 탄소 배출 저감, 최대 85%의 에너지 비용 절감 효과를 가지며, 작업 공간 내 유해가스가 전혀 발생하지 않아 작업자의 안전도 보장할 수 있습니다. 프리캐스트 콘크리트 공장뿐 아니라 대형 현장 시공에도 적용 가능하며, 특히 극한 환경에서 적합한 기술로, 현재 일본·유럽·몽골·베트남 등 해외 시장에도 진출을 준비하고 있습니다. 지속가능한 건설 방식의 새로운 기준을 제시하고, 탄소중립 사회로의 전환을 실질적으로 뒷받침하는 기술이 되기를 기대하고 있습니다.”써모큐어는 기존 증기양생 대비 탄소 배출을 최대 70~80%까지 줄이고, 에너지 비용도 크게 절감할 수 있다. RE100, 탄소중립 규제 등 글로벌 건설시장의 변화에 즉각 대응할 수 있는 기술이라는 점에서 경쟁우위를 갖고 있다. 그리고 보일러·압력기기를 사용하지 않고 전기 발열 방식으로 양생하기 때문에, 화재나 폭발 위험을 원천적으로 낮출 수 있다. 실제로 안전보건공단으로부터 ‘안전 신기술 최우수상’을 수상하며 안전성을 공식적으로 인정받기도 했다.또한 써모큐어는 디지털화가 가능하다. 단순히 콘크리트를 양생하는 데서 그치는 것이 아니라, 양생 곡선을 자동 제어하고 모든 데이터를 기록해 품질을 수치화 한다. 이는 건설사들이 현장에서 겪는 ‘품질 클레임’, ‘감리 대응’, ‘납기 불확실성’ 문제를 해결할 수 있는 강력한 무기다.“결국 환경성과 경제성, 안전성과 품질관리, 그리고 데이터 기반 신뢰성까지 아우를 수 있다는 점이 경쟁력입니다.”박 대표는 “파이네코는 마케팅으로 단순히 광고나 홍보에 의존하지 않는다”며 “건설 분야는 실적과 레퍼런스가 곧 신뢰이기 때문에, 우선 대기업·공공기관과의 PoC(실증사업)를 통해 성능을 입증하는 데 집중하고 있다. 실제 현장에서 효과가 검증되면 그것이 가장 강력한 마케팅 수단이 된다”고 말했다.“단기적으로는 국내에서 철도·터널·OSC(모듈러) 분야에 집중해 성과를 쌓고, 이를 기반으로 유럽·일본·동남아로 확산해 나갈 예정입니다. 특히 유럽은 탄소규제가 엄격해 파이네코 친환경 발열양생의 경쟁력이 크게 발휘될 수 있고, 일본은 고품질 콘크리트 수요가 높아 시장성이 크다. 결국 ‘국내에서 입증, 해외에서 확산’이라는 단계별 전략을 통해 판로를 개척하고 있습니다. 구체적인 전략은 3가지로 잡고 있습니다. 첫째, 대형 건설사와의 협업으로, DL건설, 태영건설, 롯데건설, 등 주요 기업과 공동 실증을 진행하며 레퍼런스를 쌓아가고 있다. 둘째, 조달청 혁신제품, 국토부 스마트건설 사업 등 정부 트랙과 연결해 시장 진입 장벽을 낮추고자 하고 있습니다. 셋째, 프랑스 VivaTech, 일본 Build Tokyo 등 해외 무대에 꾸준히 참여해 글로벌 네트워크와 투자자를 동시에 확보하고 있습니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학원 재학 시절부터 친환경 콘크리트를 주제로 학위논문을 작성하며, 건설 산업의 저탄소 전환과 지속가능성 확보에 꾸준한 열정을 쏟아왔습니다. 당시 연구 과정에서 순환자원과 산업부산물을 활용한 저탄소 콘크리트의 가능성을 탐구하면서, ‘연구가 사회적 책임으로 이어져야 한다’는 확신을 갖게 되었습니다. 이후 한국철도기술연구원에서 원천기술의 공동발명자로 참여한 경험은 제게 큰 전환점이 되었습니다. 철도 인프라 분야의 친환경 콘크리트 및 양생기술을 실제 현장 적용 단계까지 발전시키는 과정을 직접 경험하면서, 연구가 단순히 학문에 그치지 않고 산업 현장에서 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있다는 자신감을 얻게 되었습니다. 동시에, 여전히 증기양생에 의존하는 고비용·고에너지 구조의 한계를 현장에서 확인하며, 보다 친환경적이고 경제적인 대안 기술을 마련해야 한다는 사명감을 가지게 되었습니다. 이러한 연구와 현장 경험이 맞닿으면서, 친환경 발열양생 시스템과 자원순환형 저탄소 콘크리트를 핵심 사업 아이템으로 발전시켜 창업을 결심하게 되었습니다. 파이네코의 창업은 단순한 비즈니스 기회가 아니라, 오랜 연구 열정과 국가 연구기관과의 공동개발 경험을 기반으로 한 일관된 비전의 연장선입니다. 앞으로도 이러한 전문성과 신뢰성을 바탕으로 친환경·저탄소 건설 분야에서 새로운 패러다임을 제시하고 글로벌 시장에서도 의미 있는 변화를 만들어가고자 합니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “유럽연합은 ‘그린딜’과 ‘탄소국경조정제도(CBAM)’를 통해 고탄소 산업을 강력하게 규제하고 있다”며 “건설산업은 이산화탄소 배출량의 약 40%를 차지하기 때문에, 앞으로는 저탄소 자재와 공정이 없이는 입찰 자격조차 갖기 힘든 상황이 될 것이다”이라고 말했다.“특히 콘크리트 생산 과정에서 발생하는 증기양생은 에너지 소모와 탄소배출이 상당히 큰데, 이를 대체할 기술 수요가 급격히 커지고 있다. 유럽에서 강조하는 LCA(전과정평가)나 탄소발자국 인증을 고려하면, ThermoCure는 충분히 경쟁력이 있습니다. 우리는 올해 프랑스 VivaTech 2025 참가를 통해 Climate Tech 부문 주목해야 할 Top 12 스타트업으로 선정되어 프랑스 건설사로부터 주목을 받은 바 있습니다. CBAM 적용 대상인 시멘트 산업과 연계해 탄소저감 실적을 수치화하고, EU 탄소크레딧 제도와 연결해 경제적 효과까지 제시할 것입니다. 현지 파트너와 협력해 CE인증 및 탄소발자국 인증을 획득해 진입 장벽을 낮출 수 있을 것으로 판단됩니다.”파이네코는 ODA(공적개발원조) 사업을 통해 몽골로 진출을 준비 중이다. 몽골은 수도 울란바토르를 비롯해 인구의 상당수가 ‘게르’라 불리는 전통 이동식 주택에서 생활하고 있다. 이 주택들은 단열 성능이 낮아 겨울철에는 석탄을 대량으로 사용하기 떄문에 초미세먼지를 비롯한 대기오염 문제가 심각하며, WHO 기준 대비 수십 배에 달하는 경우도 있다. 파이네코는 이를 주거 문제와 환경 문제를 동시에 해결해야 하는 과제로 보고, ODA(공적개발원조) 사업을 통해 진출을 준비하게 됐다. 핵심은 파이네코의 친환경 발열양생 시스템과 모듈러 건축 기술이다. 단열 성능이 뛰어난 모듈러 주택을 제작하고, 건설 과정에서는 증기 대신 전기 발열패드를 활용한 친환경 양생 방식을 적용한다. 이를 통해 건축 과정에서의 탄소 배출을 줄이는 동시에, 완공 후에는 에너지 효율이 높고 난방 부담이 적은 주택을 공급할 수 있다. 또한 태양광·ESS와 연계해 화석연료 사용을 최소화하고, 궁극적으로는 대기오염 물질 배출을 줄이는 효과를 기대하고 있다. 단순히 기술을 공급하는 것을 넘어, 현지 맞춤형 솔루션을 설계하는 역할을 맡게 된다. 몽골의 기후와 생활 양식을 고려해 단열·난방·에너지 자립을 종합적으로 해결하는 모델을 제안하는 것이다. 현지 정부 및 국제 원조 기관과 협력해 시범주택을 건설하고, 이를 통해 대기질 개선 효과와 주거 안정성을 수치로 입증할 계획이다. 이후에는 본격적인 확산 단계로 들어가 대규모 보급 사업을 추진할 예정이다.파이네코는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 보육기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“단순히 기술 실증만이 아니라, 창업보육 교육 프로그램을 통해 기업 운영 전반에 필요한 역량을 키울 수 있었습니다. 스타트업은 기술만으로는 성공하기 어렵기 때문에, 경영·재무·마케팅 교육을 받으며 사업 운영의 기본기를 다질 수 있었던 점이 큰 도움이 됐습니다. IR 피칭 기회를 제공받아 투자자와 직접 소통할 수 있었습니다. 이를 통해 기술의 가치를 외부에 알리고, 피드백을 받아 사업 모델을 고도화하는 경험을 했습니다. 투자 유치 가능성을 넓히는 동시에, 저희 기술에 공감하는 파트너를 만날 수 있는 소중한 시간이었습니다."