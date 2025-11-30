[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 기술과 디자인, 안전 철학을 결합한 혁신 소방기업 ‘파이어버스터’

김승연 파이어버스터 대표



파이어버스터는 전기차 화재 스프링클러 및 물류창고용 스마트 스프링클러 시스템을 개발하는 기업이다. 김승연 대표가 2024년 12월에 법인을 설립했다.“아버지께서 30여년간 소방관으로 근무하시며 현장에서 느낀 한계를 토대로, 저와 함께 소방의 사각지대를 없애기 위한 기술 개발에 뛰어들었습니다. 파이어버스터는 기술과 디자인, 안전 철학을 결합한 혁신 소방 기업을 지향합니다.”대표 아이템은 동시 동작형 스프링클러 ‘제트버스터(Jetbuster)’다. 기존 스프링클러는 열 감지에 따라 개별적으로 작동해 화재 진압이 늦고 사각지대가 발생했다. 제트버스터는 하나의 헤드가 작동하면 연결된 모든 스프링클러가 동시에 분사해 빠르고 확실한 초기 진압이 가능하다. 특히 전기차 화재에서는 상하 동시 살수 방식으로 차량 전체를 덮어 불길을 완벽히 진압할 수 있다.제트버스터의 경쟁력은 기존 장비로 해결하기 어려운 EV 화재 진압 능력, 지하주차장·물류창고 등 대형 공간에서의 사각지대 해소, 국내외에서 인정받은 공식 인증 등이다. 제트버스터는 NET(신기술인증), 재난안전인증, 혁신제품, 소방신제품 지정을 통해 기술성과 안전성을 공신력 있게 검증받았다.파이어버스터는 공공조달 시장 진출을 기반으로 판로를 넓혀가고 있다. 혁신제품 및 소방신제품 지정을 통해 조달청 등 공공기관에 납품할 수 있는 길이 열렸고, 동시에 해외 특허를 확보하며 글로벌 시장에서도 인지도와 신뢰도를 높이고 있다. 또한 전시회·박람회에서 기술 시연과 더불어 소방을 콘텐츠화해 대중적 관심을 끌어내는 마케팅을 펼치고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “아버지와 함께 현장에서 반복적으로 발생하는 문제를 직접 목격하면서 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 가족의 사비와 정부 지원사업을 활용해 마련했습니다. 작은 시작이었지만, 명확한 문제의식과 기술 개발 의지가 있었기에 지금까지 성장해 올 수 있었습니다. 현재까지는 자력으로 회사를 운영해 왔지만, 글로벌 진출과 양산 체계 확대를 위해 전략적 투자 유치를 준비 중입니다. 단순한 자금 투자보다는, 소방 및 건설 분야 네트워크를 공유할 수 있는 파트너와 협업하는 형태로 진행할 계획입니다.”창업 후 김 대표는 “무엇보다도 저희 제품이 실제 화재 상황에서 사람들의 생명과 재산을 지킬 수 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”며 “국내외에서 혁신성과 안전성을 인정받으며, 소방 분야의 새로운 길을 열고 있다는 자부심도 크다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 국내 공공조달 시장에서 입지를 강화하고, 장기적으로는 글로벌 소방 시장에서 파이어버스터의 기술을 표준화하는 것을 목표로 하고 있다”며, “특히 EV 화재 대응 분야에서는 세계적인 선도기업으로 자리매김하고 싶다. 또한 기술·디자인·콘텐츠를 결합해, 사람들이 즐겁게 다가올 수 있는 ‘매력적인 소방’을 만들어가겠다”고 말했다.파이어버스터는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“스마트건설지원센터는 기술 검증 과정에서 실질적인 도움을 주었고, 관련 기관과의 네트워크를 확장하는 데 큰 역할을 했습니다. 이를 통해 저희 기술이 시장에서 보다 빠르게 안착할 수 있었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com