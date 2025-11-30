[한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업 CEO] 전 세계적으로 재난을 예방할 수 있는 스마트 건설 솔루션 만드는 ‘폼이즈’

임혜경 폼이즈 대표



AIoT 실시간 콘크리트 측압측정 모니터링 시스템 개발해

센서와 AI 분석을 통해 정량적이고 실시간으로 콘크리트 품질을 검증

“AIoT 기술을 접목한 실시간 콘크리트 측압 모니터링 시스템이 개발 단계를 거쳐 2025년 1월 라스베이거스에서 열리는 CES 박람회에서 시제품으로 첫선을 보였습니다. 건설 현장의 안전에 대한 인식이 크게 높아지고 있으며, 폼이즈(FORMiS) 시스템은 단순한 거푸집 장비를 넘어, 전 세계적으로 재난을 예방할 수 있는 스마트 건설 솔루션으로 주목받고 있습니다.”폼이즈는 AIoT 실시간 콘크리트 측압측정 모니터링 시스템 및 타이 없이 시공이 가능한 기둥거푸집을 제조하는 기업이다. 임혜경 대표(42)가 2021년 9월에 설립했다.“기존의 건설 품질관리 방식은 경험과 육안에 크게 의존하고 있어, 현장 상황에 따라 오차가 발생할 수밖에 없었습니다. 폼이즈 시스템은 센서와 AI 분석을 통해 정량적이고 실시간으로 콘크리트 품질을 검증할 수 있다는 점에서 차별화됩니다. 이는 시공사의 안전 리스크를 줄이고, 재작업 비용을 절감하며, ESG 경영까지 지원할 수 있어 시장에서 높은 경쟁력을 갖추고 있습니다. 무엇보다도 해외 건설사들이 요구하는 국제적 수준의 안전관리 기준을 충족시킬 수 있다는 점에서 글로벌 진출 가능성이 매우 큽니다.”임 대표는 2004년 두산산업개발에 입사하여 건축 거푸집 설계에 첫발을 내디뎠다. 이후 2009년 DOKA라는 글로벌 그룹으로 이직해 기술개발 및 구조역학 실무를 경험했다.임 대표는 국내 초고층 빌딩인 잠실 롯데월드타워 프로젝트에 팀원으로 참여해 유럽 본사와 세계 각국의 기술 매니저들과 소통하기도 했고, 체계적인 교육을 통해 기술력을 쌓을 수 있었다. 2016년 미국계 거푸집 업계로 스카우트돼 기술력을 바탕으로 해외 영업을 담당했다.임 대표는 “세계 각국 건설 현장의 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 방안을 제안했다”며 “그때 현장 방문 및 실무자 미팅을 통해 건설 현장에서 필요한 기술에 대해서 고민하게 됐다”고 말했다.“동남아 및 중동, 유럽의 건축구조는 국내의 벽식 구조와는 다른 기둥과 보가 주가 되는 라멘구조가 주를 이룹니다. 일체타설이 아닌 분리타설을 함으로써 국내의 시공법과는 조금 다른 양상을 띠고 있었습니다. 기둥 거푸집이 많이 사용되고 보가 많은 구조물로서 어떻게 하면 좀 더 효율적이고 비용을 절감하면서 가볍고 빠르게 설치하고 해체할 수 있을까라는 고민을 하게 됐습니다. 그러다 타이 없이 시공이 가능한 거푸집을 개발하게 됐습니다.”폼이즈는 건설업계 20년의 경험으로 쌓인 인프라를 중심으로 마케팅하고 있다. “건설업에 20년 이상 종사하며 시장의 어려움을 몸소 경험해 왔습니다. 특히 경기 변동과 수요 불확실성 속에서도 꾸준히 성장할 수 있었던 것은 기술력과 함께 고객 신뢰를 기반으로 한 전략 덕분입니다. 현재 폼이즈는 국내 시장에 집중하는 동시에 해외 시장 진출에도 박차를 가하고 있습니다. 필리핀, 인도네시아, 케냐, 사우디아라비아, 이란 등 다양한 국가에서 현지 파트너와의 협업을 통해 적극적인 수출 계약을 추진하고 있습니다. 국내외 20년 이상의 경험과 노하우를 바탕으로 글로벌 시장 확대를 가속할 계획입니다.”폼이즈는 시스템 개발과 검증 단계를 마무리하면서, 본격적인 투자유치를 준비하고 있다. 임 대표는 “이미 여러 투자사와 논의를 진행 중이며, 2025년 하반기에는 대규모 투자 라운드를 목표로 하고 있다”며 “이를 통해 제품 상용화와 글로벌 마케팅을 본격화할 계획”이라고 말했다.폼이즈는 건설업계 출신의 CEO와 함께, 센서 및 반도체 분야에서 25년 이상 경력을 쌓은 CTO, 그리고 마케팅과 해외 영업을 담당하는 전문가들이 한 팀을 이루고 있다. 특히 기술력만 아니라 실제 건설 현장 경험을 바탕으로 한 실행력 있는 팀워크가 강점이다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “목표는 국내에 머무는 것이 아니라, 글로벌 스마트 건설 시장을 선도하는 기업으로 성장하는 것”이라며 “기술과 경험을 토대로 세계 어디서나 신뢰받는 건설 안전 솔루션을 제공하고 싶다”고 말했다.폼이즈는 아이템을 인정받아 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터 보육기업으로 선정됐다. 스마트건설지원센터는 혁신기술 기반의 스마트건설 스타트업을 육성, 지원하고 경쟁력을 강화하기 위해 건설산업에 특화된 기술창업을 지원하고자 설립됐다. 입주기업에는 아이디어 구현 및 시제품 제작, 실증 프로그램과 성장단계별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영해 투자와 판로개척, 홍보 등 스마트건설기업들이 사업 운영 전반에 걸쳐 도움을 받을 수 있도록 지원하고 있다.“한국건설기술연구원(KICT)은 폼이즈 기술이 현장에서 실효성을 가질 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않았습니다. 특히 시제품 검증과 실험 테스트, 기술 자문을 통해 저희가 개발한 시스템의 신뢰성과 안전성을 확보하는 데 큰 역할을 했습니다. 연구원과의 협력을 통해 실험 데이터를 정밀하게 확보할 수 있었고, 이를 기반으로 시스템을 한 단계 더 고도화할 수 있었습니다. 이러한 공공 연구기관의 지원은 스타트업에게 매우 중요한 발판이 되었고, 글로벌 시장에서도 신뢰성을 인정받는 데 기여할 것이라 생각합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com