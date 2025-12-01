김세엽 셀렉트스타 대표

셀렉트스타는 55억 원 규모의 시리즈B 추가 투자를 유치했다고 1일 밝혔다.이번 투자로 시리즈B 라운드를 총 260억 원으로 마감한 셀렉트스타는 누적 투자금은 약 434억 원을 달성했다.이번 추가 투자에는 삼성벤처투자, 미래에셋벤처투자, 플럭스벤처스가 신규 참여했다. 특히 삼성벤처투자는 삼성생명 전략투자펀드를 통해 셀렉트스타에 전략적 투자에 나섰다. 삼성생명이 추진 중인 AI 에이전트 도입 등 AX 전략에 셀렉트스타와의 시너지 효과가 기대된다.최근 ‘삼성금융 C-Lab Outside’에서 ‘금융업 특화 AI 데이터 파이프라인 및 신뢰성 평가 솔루션’을 제안, AI Agent 시대의 기반을 마련한 가치를 입증하며 삼성생명 최우수 스타트업으로 선정된 바 있다. 이처럼 삼성생명과의 실증 협력 성과가 전략적 투자로 이어지며, 향후 금융 AI 검증 솔루션 분야에서의 추가 협력이 예상된다.셀렉트스타는 지난 8월 KB인베스트먼트, 신한벤처투자, 세일즈포스 등 국내외 유수의 투자사로부터 시리즈B(205억 원)를 유치한 바 있다. 이번 추가 투자까지 금융권 중심의 VC들이 대거 참여하면서, 국내 금융 업계 선두 기업들의 AI 핵심 파트너로 자리매김했다김세엽 셀렉트스타 대표는 “이번 시리즈B 추가 투자는 셀렉트스타의 AI 데이터 및 신뢰성 평가 기술력이 기술력이 금융권을 중심으로 폭넓게 인정받았다는 데 의미가 있다”며 “국내 금융기관을 비롯해 다양한 산업에서 AX 특화된 데이터 파이프라인 구축과 품질・안정성 평가 플랫폼을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.이번 실증을 주도한 삼성생명 관계자는 “삼성생명이 추진하는 AX 혁신에 셀렉트스타의 데이터 설계 및 신뢰성 평가 기술이 주요하게 활용될 것”이라며 “이번 투자를 계기로 삼성생명과 셀렉트스타와의 전략적 시너지가 기대된다”고 말했다.셀렉트스타는 이번 투자를 통해 AI 데이터 전처리부터 생성, 신뢰성 평가로 이어지는 ‘올인원 플랫폼’으로 확장 및 글로벌 진출을 본격화할 계획이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com