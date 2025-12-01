'모두콘 2025' 12월 13일(금) 이화여대에서 개최

오는 13일(토) 오전 10시부터 오후 5시까지 서울 서대문구에 위치한 이화여자대학교 ECC 이삼봉홀과 컨퍼런스홀 A·B 등 여러 강의실에서 '모두콘 2025(모두의 컨퍼런스)'가 개최된다.본 행사는 AI 기술 확산과 창업 생태계 조성을 목표로 매년 열리는 모두의연구소의 대표 프로그램이며, 올해는 이화여자대학교 창업지원단 및 AIX사업단과 공동 주관으로 개최된다.'From AI to Infinity'를 주제로 열리는 이번 '모두콘 2025'는 AI 기술 기반 창업 사례 및 연구 성과 공유, 실습형 워크숍, 전시, 네트워킹 등 다양한 프로그램으로 구성된다. AI 분야 예비창업자, 개발자, 연구자 대학생 등 AI에 관심있는 누구나 참여가 가능하다.특히 이화여자대학교 창업지원단과 AIX사업단은 트랙 01 'AI to Reality: 아이디어에서 창업까지'를 공동 주관한다. 트랙 01에서는 서울시의 지원을 받은 이화여자대학교 캠퍼스타운이 운영한 창업 교육 프로그램 'ABC Frontier Class'의 수료생 대상으로 후속 멘토링을 거쳐 선발된 우수 3개 팀이 직접 구축한 AI Lab의 프로젝트 내용 등을 발표한다. 이들은 자체적으로 구축한 AI 프로젝트와 실전 창업 아이디어를 바탕으로 토크쇼 형식의 발표 및 패널과의 질의응답을 진행할 예정이다.또한 이화여자대학교 캠퍼스타운 입주기업 대표 3인이 연사로 나서, 실제 경험에 기반한 구체적인 창업 노하우를 공개한다. ㈜메타크라우드 김형진 대표는 '다윗이 골리앗을 이긴 방법: 작지만 강한 AI팀의 여정'을, (주)열다컴퍼니 임찬솔 대표는 '당신의 5년을 아껴드리겠습니다: 세 번의 창업으로 배운 진짜 성장'을 주제로 발표한다. (주)차로보틱스 차동근 대표는 ‘AI 로봇으로 창업까지: 우리의 미래, 로봇의 손으로’를 주제로 강연을 진행할 예정이다.이외에도 같은 트랙에서 AIX 사업단 소속 연구자들이 직접 참여하여 이화여자대학교 내 AI 연구성과 및 기술 응용 사례에 대한 발표를 이어간다. 발표는 Medical AI&CV Lab, Practical AI Lab, 지능형시스템 연구실 등 다양한 분야의 연구자들이 하게된다.이삼봉홀에서는 인공지능의 무한한 가능성을 조망하는 '트랙 00'가 개최되며, 컨퍼런스홀 A에서 개인 연구 성과를 공유하는 '트랙 10(10 Years of MODULABS)'이 열린다. 다목적홀에서는 '트랙 100(Papershop Poster Session)' 개최로 다양한 해외 논문 연구 포스터가 전시 및 발표된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com