인벡터, 2025년 3분기에 정정공시 '0건' 기록해

XBRL 자동화 솔루션 및 회계 AI 전문 기업 인벡터(대표 배규태)가 2025년 3분기에도 정정공시 '0건'을 기록했다고 밝혔다.인벡터는 "지금까지 수행한 XBRL 작성·검증 업무에서 단 한 건의 정정도 발생하지 않았으며, 이는 같은 기간 Big4 회계법인의 XBRL 용역에서는 정정공시가 반복적으로 발생한 것과 비교해 품질 차이가 명확하다"고 설명했다.인벡터의 높은 정확도는 Reference-XBRL 기반 자동화 기술이 기반이 되었다는 분석이다. 약 1000개 이상의 실제 공시된 XBRL 표 구조와 주석 데이터를 학습 데이터셋으로 구축해, 타 기업의 DSD와 주석 패턴을 자동 비교·검증하는 알고리즘을 적용하고 있다. 이러한 자동화 과정에서 실무자가 반복적으로 수행하던 수작업이 제거되면서 평균 작성 시간 역시 기존 대비 60~80% 감소한 것으로 나타났다. 해당 Reference-XBRL 서비스는 인벡터 웹사이트에서 누구나 무료로 이용할 수 있다.인벡터는 총 1,200만 원으로 사업보고서·반기·연결/별도 XBRL 구축과 교육, 소프트웨어를 모두 제공한다. 이는 동일 범위를 Big4 회계법인에 의뢰할 경우 4,000만~5,000만 원 수준이 일반적인 것과 비교하여 70% 이상 비용 절감 효과를 제공한다. 자동화 기반으로 DSD→XBRL을 10시간 내에 처리할 수 있는 구조가 비용·효율 우위를 만드는 핵심 요소로 평가된다.모든 고객사에 전담 파트너가 배정되며, DSD 구조 점검, XBRL 태깅, IXD 최종 제출 파일 제작까지 전 과정을 함께 수행한다. XBRL 경험이 적은 기업도 짧은 기간 내 전체 작업을 완주할 수 있도록 설계된 점이 차별점으로 꼽힌다.인벡터를 사용하는 고객사는 크게 두 그룹으로 나뉜다. 자산 5,000억 원 이상 기업은 회계법인 의존 구조에서 벗어나 비용 절감과 업무 내재화를 위해 솔루션을 도입하고 있다. 또한 자산 5,000억 원 미만의 신규 의무 공시 대상 기업들은 XBRL을 처음 접하는 과정에서 실무적 가이드와 구축 지원을 동시에 필요해 솔루션을 도입하는 것으로 알려졌다.배규태 인벡터 대표는 "지속적인 기능 업데이트와 전담 케어를 표준화해 기업들의 회계 비용은 낮추고, 보고서 품질은 휴먼 에러 없이 높이겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com