동국대 재학생들, 교수 성추행 의혹에 대자보 붙여

동국대 문화유산학과 학생대표자들이 게시한 대자보 (방민우 대학생 기자)

동국대학교 문화유산학과 A교수의 성추행 의혹이 공론화되며, 사건 처리 과정에서 학교가 부실하게 대응했다는 비판이 제기되고 있다.지난달 20일 문화유산학과 학생대표자들은 A교수의 성희롱과 부적절한 신체접촉을 고발하는 대자보를 게시했다. 대자보에는 2023년부터 이어진 부적절한 언행과 학생들이 신고를 망설일 수밖에 없었던 구조적 요인, 학교 인권센터의 대응 과정 등이 종합적으로 담겼다.학생들이 사건을 공개적으로 알리기까지는 약 3년의 시간이 걸렸다.문화유산학과는 전임교수가 두 명뿐인 신생 학과로, 세부 전공 중 일부는 A교수가 사실상 전담하고 있다. 학부 연구실 활동부터 대학원 진학까지 교수의 영향력이 절대적이다.1기 신입생이었던 윤지현 씨(가명)는 “학과 특성상 2박 3일 답사나 실견 등에서 교수와 함께 움직여야 했다”며 “특히 대학원 진학을 목표로 하는 학생이 많은 상황에서 신고는 큰 부담이었다”고 말했다.이러한 구조적 제약 속에서도 피해 학생들은 지난해 12월 인권센터를 찾아 상담을 요청했다. 그러나 상담 과정에서 인권센터는 피해자 보호나 신고 절차 안내보다 법적 부담을 반복적으로 강조한 것으로 드러났다.학생들은 상담 중 “변호사 선임이 필요할 수 있다”, “경찰 조사를 받을 수도 있다”, “원하는 결과가 나오지 않을 수 있다”는 부정적인 안내를 들었다고 주장했다.피해 학생 김경은 씨(가명)는 “보호는커녕 부담만을 강조하는 상담에 불안과 좌절을 느꼈다”며 “결국 당시에는 신고를 포기할 수밖에 없었다”고 주장했다.이후 올해 3월, 피해 학생들은 다시 인권센터를 찾아 A교수를 정식 신고했다. ▲수업 배제 ▲답사·행사 참석 금지 ▲공·사적 술자리 금지 등 임시조치를 요청했고, 1학기에는 대부분 조치가 적용됐다.하지만 2학기 땐 상황이 달라졌다. 해당 교수의 수업 배제를 제외한 나머지 조치는 재권고 되지 않았다. 이마저도 학부 강의에만 한정돼, A교수는 대학원 강의를 비롯한 교내 활동을 그대로 이어갔다.재학생 이모 씨는 “학부 수업에서 빠졌으니 더는 마주치지 않을 줄 알았다”며 “대학원 강의를 그대로 진행한다는 사실을 알고 충격 받았다”고 말했다.학내 징계 절차가 불투명하다는 점도 문제로 꼽힌다.김 씨는 “인권센터로부터 ‘사건이 종결됐고 이제 교원인사처로 넘어간다’는 통보만 받았을 뿐, 이후 절차에 대한 설명이 전혀 없었다”며 “학교 측과 직접 소통할 수 없어 인권센터에 문의할 수밖에 없었는데, 사건 이관 뒤엔 어떤 진행 상황도 전달받지 못했다”고 토로했다.학생들은 인권센터뿐 아니라 학교의 대응 역시 미흡했다고 주장하고 있다.피해 학생인 윤 씨에 따르면 올해 5월 조사 과정에서 A교수는 “술에 취해 기억나지 않지만 학생들이 그렇다면 그럴 것”이라며 사실상 혐의를 인정하고 “매우 반성한다”고 진술했다고 전했다.그럼에도 학교는 즉각 징계 절차에 착수하지 않았고, 이로 인해 학생들은 2학기에도 A교수를 교내에서 계속 마주치는 등 2차 가해를 당했다. 실제로 A교수는 문화유산학과 기원학사생이 필수 참석하는 ‘아침 예불’과 학식당 등 학생들이 자주 이용하는 공간에서도 평소와 다름없이 모습을 드러냈다.피해 학생들은 “A교수가 반성은 하지만 수업은 계속할 것”이라며 “피해 학생이 아닌 다른 학생들은 나의 수업을 들을 권리가 있다”고 말했다고 주장했다.김 씨는 “(A교수의) 비슷한 뒷모습만 봐도 심장이 철렁했다”며 “학교에서 마주칠 때마다 공포를 느꼈다”고 말했다.한편, A교수에 대한 징계 안건은 오는 2일 열리는 이사회에서 논의될 예정이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com[방민우 대학생 기자]