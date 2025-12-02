제닉스큐어, ‘2025 벤처창업진흥유공 포상’ 중소벤처기업부 장관 표창 수상

바이오 플랫폼 개발을 통한 기술·경영 혁신 및 벤처 성장 기여

바이오 플랫폼 벤처기업인 제닉스큐어 주식회사(대표 문홍성)가 ‘2025년 벤처창업진흥유공 포상’의 중소벤처기업부 장관 표창 수상자로 선정되었다. 이 상은 중소벤처기업부가 주최하고 (사)벤처기업협회 등이 주관하는 정부포상으로, 기술·경영 혁신, 대외경쟁력, 기업윤리, 창업활성화 등 다양한 심사 항목을 거쳐 벤처·창업 생태계에 실질적으로 기여한 기업·유공자를 선정해 수여하는 권위 있는 제도이다.제닉스큐어(주)는 이번 수상을 통해 그간의 연구개발 성과와 벤처생태계 활성화를 위한 책임 있는 노력을 공식적으로 인정받았다. 특히, 자체 개발한 CARE 플랫폼을 기반으로 특정 세포 유형에 온타겟하면서 독성 없이 재조합하는 차세대 AAV 벡터를 지속적으로 연구·개발해 왔다. 이를 통해 신경퇴행성 질환 유전자 치료제를 비롯한 바이오 플랫폼 분야에서 혁신적이고 차별화된 기술 역량을 입증하며, 국내 바이오 벤처의 새로운 가능성을 제시하고 있다.문홍성 대표는 “이번 중소벤처기업부 장관 표창 수상을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “제닉스큐어가 추구해 온 혁신적 AAV 벡터 개발 여정과 벤처생태계 활성화를 위한 노력이 이번 수상으로 결실을 맺었다고 본다. 앞으로도 CARE 플랫폼을 바탕으로 글로벌 진출 가속화 및 치료제 개발의 사회적 책임을 다해 나가겠다”고 밝혔다.제닉스큐어는 이번 수상을 계기로 내부적으로는 임직원의 사기 제고 및 조직문화 강화 기회로 삼고, 외부적으로는 투자·협업 등 사업 파트너들에게 다시 한번 기술력과 신뢰성을 알리는 계기로 활용할 계획이다. 향후에도 벤처기업으로서 윤리·사회공헌·창업생태계 기여 등의 요소를 지속 강화해 나갈 예정이다.더불어, 제닉스큐어는 한국보건산업진흥원 보건산업혁신창업센터(K-BIC) 창업도약패키지 지원사업(’25)에 선정되어 홍보·마케팅, 투자, IR 등 도약기 기업을 위한 각종 지원을 받고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com