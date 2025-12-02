취준생 10명 중 3명 "창업의향 있다"···창업환경에는 부정적

미취업 청년 10명 중 3명은 창업에 큰 관심을 갖고 있지만 창업환경에 대한 부정적 인식과 실패 부담으로 실제 창업에는 나서지 못하고 있다는 조사 결과가 나왔다.한국경제인협회(한경협)는 시장조사 전문 기관인 모노리서치에 의뢰해 전국 미취업 청년 1002명을 대상으로 실시한 '미취업 청년의 창업 실태 및 촉진 요인 조사' 결과를 2일 발표했다.조사 결과에 따르면 미취업 청년의 창업 의향 중 '높음' 응답 비율은 27.6%로 집계됐다.'보통' 응답(37.8%)까지 포함하면 10명 중 6명(65.4%)은 창업 가능성을 배제하지 않고 있는 것이라고 한경협은 설명했다.창업 의향이 높다는 응답자에게 그 이유를 묻자 '자신의 아이디어 실현'(39.1%), '소득 증가 가능성'(35.1%) 등의 순으로 답이 나왔다.이들의 관심 창업 분야로는 외식, 소매업 등 일반 서비스업(55.4%) 이 가장 많았고, 지식 서비스업(22.1%), AI 등 IT 기반 산업(9.1%) 등이 뒤를 이었다.하지만 창업환경에 대한 부정적 인식이 50.8%로 긍정적 인식(17.2%)의 3배에 달하는 등 창업을 뒷받침할 환경은 아쉽다는 의견이 많았다.또 창업에 대한 호감도에 비해 실제 창업 의향은 낮은 것으로 나타났다.창업에 대한 호감도를 묻는 말에 '높음'과 '보통' 응답은 각각 39.4%, 43.2%였지만 실제 창업 의향은 '높음'과 '보통' 응답이 각각 이보다 낮은 27.6%, 37.8%에 그쳤다.시행 중인 창업지원 정책 중에서는 '자금 및 인력 지원' 창업 의향을 가장 크게 끌어올리는 요인으로 조사됐다.해당 정책을 강화할 경우 창업 의향이 높아진다는 응답은 66.6%로, 모든 항목 중 가장 높은 효과를 보였다.이어 글로벌 진출 지원(55.6%), 창업 공간 지원(54.5%), 창업 관련 행사(53.3%), 창업 교육(52.3%) 순으로 창업 의향 제고 효과가 큰 것으로 나타났다.AI 교육 확대 시 창업 의향을 묻는 말에는 전체 응답자의 과반(50.4%)이 창업 의향이 높아진다고 말했다.다만 응답자 중 취업이나 창업을 위한 AI 활용 교육을 전혀 경험하지 않은 비율은 53.6%에 달했다. 실패에 포용적인 기업가정신 문화가 확산하면 본인의 창업 의향이 상승할 것이란 응답도 48.3%에 달했다. 그렇지 않다는 응답(12.2%)의 4배였다.또 실제로 창업을 고려하지 않는 이유로 응답자 절반(50.0%)이 '실패 리스크 부담'을 꼽았다.한편 우리 사회의 기업가정신 수준이 높다고 응답한 비율은 12.1%에 불과했다. 기업가정신에 대해 잘 알고 있다는 응답 비율 역시 6.4%에 불과했다.정철 한경협 연구총괄대표 겸 기업가정신발전소장은 "청년들이 실패를 두려워하지 않고 마음껏 도전할 수 있는 환경을 조성하기 위해 실패를 관용하는 문화 확대, 학교 및 지역 사회와 연계된 체계적인 기업가정신 교육 강화가 필요하다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com