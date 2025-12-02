취준생 10명 중 3명 "창업의향 있다"···창업환경에는 부정적

한국경제인협회(한경협)는 시장조사 전문 기관인 모노리서치에 의뢰해 전국 미취업 청년 1002명을 대상으로 실시한 '미취업 청년의 창업 실태 및 촉진 요인 조사' 결과를 2일 발표했다.
조사 결과에 따르면 미취업 청년의 창업 의향 중 '높음' 응답 비율은 27.6%로 집계됐다.
'보통' 응답(37.8%)까지 포함하면 10명 중 6명(65.4%)은 창업 가능성을 배제하지 않고 있는 것이라고 한경협은 설명했다.
창업 의향이 높다는 응답자에게 그 이유를 묻자 '자신의 아이디어 실현'(39.1%), '소득 증가 가능성'(35.1%) 등의 순으로 답이 나왔다.
이들의 관심 창업 분야로는 외식, 소매업 등 일반 서비스업(55.4%) 이 가장 많았고, 지식 서비스업(22.1%), AI 등 IT 기반 산업(9.1%) 등이 뒤를 이었다.
하지만 창업환경에 대한 부정적 인식이 50.8%로 긍정적 인식(17.2%)의 3배에 달하는 등 창업을 뒷받침할 환경은 아쉽다는 의견이 많았다.
또 창업에 대한 호감도에 비해 실제 창업 의향은 낮은 것으로 나타났다.
창업에 대한 호감도를 묻는 말에 '높음'과 '보통' 응답은 각각 39.4%, 43.2%였지만 실제 창업 의향은 '높음'과 '보통' 응답이 각각 이보다 낮은 27.6%, 37.8%에 그쳤다.
시행 중인 창업지원 정책 중에서는 '자금 및 인력 지원' 창업 의향을 가장 크게 끌어올리는 요인으로 조사됐다.
해당 정책을 강화할 경우 창업 의향이 높아진다는 응답은 66.6%로, 모든 항목 중 가장 높은 효과를 보였다.
이어 글로벌 진출 지원(55.6%), 창업 공간 지원(54.5%), 창업 관련 행사(53.3%), 창업 교육(52.3%) 순으로 창업 의향 제고 효과가 큰 것으로 나타났다.
AI 교육 확대 시 창업 의향을 묻는 말에는 전체 응답자의 과반(50.4%)이 창업 의향이 높아진다고 말했다.
다만 응답자 중 취업이나 창업을 위한 AI 활용 교육을 전혀 경험하지 않은 비율은 53.6%에 달했다. 실패에 포용적인 기업가정신 문화가 확산하면 본인의 창업 의향이 상승할 것이란 응답도 48.3%에 달했다. 그렇지 않다는 응답(12.2%)의 4배였다.
또 실제로 창업을 고려하지 않는 이유로 응답자 절반(50.0%)이 '실패 리스크 부담'을 꼽았다.
한편 우리 사회의 기업가정신 수준이 높다고 응답한 비율은 12.1%에 불과했다. 기업가정신에 대해 잘 알고 있다는 응답 비율 역시 6.4%에 불과했다.
정철 한경협 연구총괄대표 겸 기업가정신발전소장은 "청년들이 실패를 두려워하지 않고 마음껏 도전할 수 있는 환경을 조성하기 위해 실패를 관용하는 문화 확대, 학교 및 지역 사회와 연계된 체계적인 기업가정신 교육 강화가 필요하다"고 말했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
