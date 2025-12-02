유비온, 코이카 ODA 사업 성료…나이지리아 교육 디지털화 견인

교육 분야 AI 전문기업 유비온은 한국국제협력단(KOICA·코이카)과 협력 수행한 '나이지리아 공립 초·중학교 멀티미디어 교육환경 개선 및 역량 강화 ODA 사업' 성과를 KOICA 본부로부터 공식 인정받았다고 발표했다.나이지리아는 아프리카 제1의 경제 대국이자 인구 최대 국가이지만, 전국 공립 초등학교의 컴퓨터 보급률이 5.6%에 불과하고 교사 컴퓨터 문해율도 평균 59% 수준에 머물고 있어 디지털 교육 인프라 확보와 교원 역량 강화가 시급한 상황이다. 아프리카 지역은 국제개발협력의 핵심 지원 대상이며, KOICA 역시 중기 전략에서 아프리카를 우선 협력대상으로 지정하고 있다.이러한 문제 해결을 위해 KOICA는 사업을 진행했으며, 유비온은 2022년부터 PMC(프로젝트 관리 컨설팅) 기관 자격으로 사업 전 과정을 이끌어왔다. 본 사업은 나이지리아 공립 초·중학교에 디지털 기반 교육 모델을 정착시키고 운영 체계를 구축하는 것을 목표로 했으며, 나이지리아 교육 시스템의 디지털 전환을 촉진하는 중요한 분기점이 됐다.최근 열린 종료 보고회에서는 주요 사업의 성공적 완료 결과가 공유됐다. 핵심 내용은 ▲나이지리아 스마트교육 마스터플랜 수립 ▲현지 교육 콘텐츠 제작을 위한 스튜디오 구축 ▲교사·교장 대상 역량 강화 체계 마련 ▲수학·과학 기초학력 향상용 교육 콘텐츠 개발 및 학생·교사 대상 성과평가 등이다.유비온은 스마트스쿨 모델 개발, 교육 정책 자문, 디지털 학습 환경 구축, 교원 역량 강화 프로그램 운영 등 사업 전반을 책임지고 수행했다. 그 결과 KOICA 지원을 받은 6개 스마트스쿨 (Bauchi, Cross River, Ekiti, FCT, Kano, Nasarawa)에 디지털 기반 교수학습 환경이 갖춰졌다. 이와 함께 교사·학교 리더십 역량 강화, 콘텐츠 제작 환경을 활용한 수업 질 개선, 교원의 디지털 역량 향상 등 다채로운 변화가 목격되고 있다.가장 주목할 만한 성과는 학생들의 학업 성취도 개선이다. 종료 결과에 따르면, 스마트스쿨 학생들의 학업 성취도는 기초선 대비 전반적으로 개선되었으며, 특히 수학·과학 교과에서 최대 140% 이상 성취도 증가가 확인되었다. 중도 탈락률 역시 일반 공립학교보다 낮은 수준을 보여, 디지털 기반 수업 참여 확대와 안정적 운영이 학습 지속성을 높이는 데 기여한 결과로 풀이된다.또한, 스마트스쿨 교사의 디지털 활용 능력과 교수학습 콘텐츠 적용 역량은 일반 나이지리아 교사의 평균치를 크게 상회한다. 이는 OECD 평균에 근접한 수준에 도달하는 성과를 기록했다. KOICA 측은 스마트스쿨 기반 디지털 학습 환경이 현지 교육에 실질적 변화를 가져왔으며, 나이지리아 공교육의 디지털 전환을 위한 중요한 기반을 다졌다고 평가했다.이번 사업 종료로 집대성된 스마트교육의 핵심 노하우인 '나이지리아 스마트교육 Knowledge Package'는 아프리카 주변국들의 교육 디지털 전환 확산에 일조할 것으로 전망된다.또한, 마련된 스마트스쿨 운영모델·훈련 체계·정책 가이드라인은 향후 국제 교육협력 사업에서 활용 가능한 구조적 자산으로 활용된다. 유비온은 이번 종료 성과를 토대로 국제 교육협력 분야에서 역할 확대를 모색하며, 글로벌 스마트교육 전문기업으로서 성장을 이어갈 계획이다.유비온 황대준 PM은 "나이지리아 사업은 국제 교육 분야에서 실질적 성과를 증명한 대표 사례"라며 "KOICA와 공동 구축한 모델을 기반으로 아프리카 여러 국가에서 스마트교육이 확산되도록 기회를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com