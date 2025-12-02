테크바이오 기업 포트래이, 145억 원 규모 시리즈B 투자 유치

정밀의학 기반 테크바이오 기업 포트래이(Portrai)가 145억 원 규모 시리즈B 투자를 유치했다고 2일 밝혔다.이번 투자에는 스틱벤처스, BNH인베스트먼트, 카카오벤처스, 인비저닝파트너스, 본엔젤스벤처파트너스, 펄어비스캐피탈, CKD창업투자 등 국내 주요 벤처캐피탈이 참여했다.포트래이는 세계 최대 규모의 공간전사체 기반 암 데이터 플랫폼을 구축하고, AI 분석 기술과 결합해 신약개발 효율을 높여왔다. 최근에는 차세대 생명과학 기술로 주목받는 공간생물학을 AI와 접목해 실제 환자 조직 데이터를 정밀하게 해석하는 분석 플랫폼을 발전시키고 있다.조직 내 세포 정보를 기반으로 유전자 발현과 미세 환경을 통합적으로 분석하는 공간생물학은 기존 벌크 RNA 분석이 제공하지 못했던 세포 간 상호작용과 종양 미세환경의 공간적 구조를 정밀하게 해석하는 기술이다. 포트래이가 개발 중인 플랫폼은 이러한 분석을 통해 유전자 발현 패턴과 병리학적 구조를 통합 분석, 신약 타깃 후보를 더 빠르고 정확하게 도출한다. 이를 통해 전임상 단계에서의 시행착오를 줄이고, 연구개발 초기 리스크를 크게 낮출 수 있다는 설명이다.산업 파트너십 성과도 이어지고 있다. 글로벌 제약사 암젠과 한국보건산업진흥원이 공동 주관한 '골든 티켓' 프로그램에서 수상 기업으로 선정됐다. 연이어 셀트리온 및 서울바이오허브 오픈이노베이션 프로그램에도 참여 기업으로 발탁됐다. 현재 셀트리온과는 신약 타깃 발굴을 위한 공동 연구를 진행 중이다.투자 유치를 기점으로 공간전사체 기반 환자 유래 데이터베이스의 고도화 및 사업화, 다중오믹스 기반 신약 타깃 발굴, 글로벌 제약사들과의 공동연구 확대에 속도를 낼 계획이다.포트래이 이대승 대표는 "이번 투자는 AI 기반 테크바이오 기업들의 전진을 응원하는 의미이자, 데이터 중심 신약개발의 새로운 표준을 세울 수 있다는 확신의 표현이라고 생각한다"며 "공간전사체 기반 암 데이터의 깊이와 해상도를 지속적으로 확장해 글로벌 수준의 정밀한 타깃 발굴과 환자 맞춤 치료를 실현해 나가겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com