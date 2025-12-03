홈 JOB&JOY [속보] 동덕여대 총장 "2029년 남녀공학 전환" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202512031014d URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.03 12:51 수정2025.12.03 12:52 강홍민 기자 연합뉴스동덕여대 총장 "2029년 남녀공학 전환"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 동덕여대, 2029년부터 남녀공학 전환···"새로운 100년 준비해야" 파워큐브세미, ICAE 국제학술대회서 한·중·일 산화갈륨 벨류체인 협력 강화 [한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 세계 최초 혈관 재생 항체 플랫폼 개발하는 ‘니오테스바이오’ [한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] Highend 인공지능 기술 기반 상품 개발 ‘네오알리’ [한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 합성데이터 솔루션 개발 및 통계·데이터 컨설팅 진행하는 ‘그레타’