인천글로벌캠퍼스, '제8회 글로벌대학 입시전략 박람회' 14일 개최

오는 14일 서울 양재동 aT센터 세계로관에서 '제8회 글로벌대학 입시전략 박람회'가 개최된다.인천글로벌캠퍼스는 최근 수험생들의 관심이 더욱 커지고 있다. 입주 대학들이 발표한 자료에 따르면 지원자 수가 꾸준히 증가한 것은 물론 지원자들의 성적 등 스펙이 전반적으로 상향 평준화됐으며, 지원자 대비 합격생 비율 또한 높아지는 추세다.이러한 흐름 속에 열리는 이번 박람회는 올해로 8회째를 맞이하며, 수험생과 학부모들의 이목을 집중시키고 있다. 12월에 열리는 여느 교육 박람회와 달리, 인천글로벌캠퍼스 내 모든 입주 대학이 참여한다는 점에서 차별화된다.행사 당일에는 각 대학의 특징과 입시 요강을 파악할 수 있는 '입시 전략 세미나'가 오전과 오후로 나눠 진행된다. 또한, 각 대학 입학처 관계자와의 ‘1:1 맞춤 상담’ 부스가 운영되어 구체적이고 실질적인 진학 정보를 얻을 수 있다.행사 입장은 무료이나, 원활한 운영을 위해 주관사인 '글로벌어플라이' 또는 'ACT국제전형' 홈페이지를 통한 사전 신청이 필수다.글로벌어플라이 관계자는 "행사 당일이 일요일인 점을 고려할 때, 보다 원만한 상담과 세미나 참석을 위해서는 오전 시간대에 방문하는 것이 유리할 것"이라고 조언했다.또한 이번 박람회는 인천글로벌캠퍼스 운영재단의 후원으로 진행되며, 참가자 전원에게 소정의 기념품이 증정된다. 이 외에도 듀오링고 응시권 등 수험생들을 위한 다양한 경품 제공 이벤트도 마련돼 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com