-크루 대신 혼자 뛰는 시민 늘며 ‘노마드 피트니스’ 문화 확산

-출퇴근 전후 짧은 러닝, 일상 속 운동 루틴으로 자리 잡아

-광화문역에 생긴 러너지원공간, 탈의·보관 가능한 준비존 운영

이종관 씨가 담은 러닝 기록 (사진: 이종관 씨 제공)

러너지원공간 외관 (사진: 이윤진 대학생 기자)

러너지원공간 내 락커와 파우더룸 (사진: 이윤진 대학생 기자)

대학생 이종관 씨(23)는 하루의 피로를 달리기로 푼다. 3년 전 군대에서 처음 러닝을 시작한 이후, 지금은 일주일에 두세 번 꾸준히 달린다. 그는 “러닝은 단순히 살 빼는 운동이 아니라 생각을 정리하는 시간”이라며 “달리고 나면 머리가 맑아지고, 기록을 갱신할 때의 성취감이 좋아 계속 뛰게 된다”고 말했다.실제로 조깅이나 달리기를 즐기는 사람은 꾸준히 늘고 있다. 한국갤럽 조사에 따르면 조깅·달리기 경험률은 2021년 23%에서 2023년 32%로 상승했다. 문화체육관광부의 ‘2024 국민생활체육조사’에서도 최근 1년간 러닝을 했다고 답한 비율이 전년 대비 6%포인트 이상 늘었다. 업계에서는 이를 근거로 국내 러닝 인구가 약 1천만 명에 이를 것으로 추산한다.이처럼 러닝은 더 이상 일부 운동 마니아의 취미가 아니다. 누구나 일상 속에서 짬을 내어 달리는, ‘노마드 피트니스(Nomad Fitness)’ 시대가 열리고 있다. 정해진 운동장 대신, 직장 근처나 집 앞, 혹은 학교 주변에서 각자 편한 시간에 달리는 러너들이 늘고 있는 것이다.늘어난 러너들을 위해 서울시는 도심 속에서도 부담 없이 달릴 수 있는 환경을 마련하기 시작했다. 그 첫 시도가 지난해 여의나루역에서 시작된 ‘러너스테이션’이다. 러너 전용 탈의실과 파우더룸, 코칭 프로그램까지 갖춘 완성형 공간으로, 개장 1년 만에 누적 방문객 16만 명을 돌파했다. 이용자 반응이 높아지자, 서울시는 러닝 인프라를 세분화해 지난 10월 22일 지하철 역사 내에 ‘러너지원공간(Runner’s Base)’ 을 새롭게 조성했다.광화문역(5호선), 회현역(4호선), 월드컵경기장역(6호선)이 그 주인공이다. 여의나루가 러너 전용 시설의 ‘완성형 모델’이었다면, 러너지원공간은 출퇴근길 러너를 위한 간편형 베이스로 설계됐다.광화문역 8번 출구로 들어가서 만난 러너지원공간은 러너를 위한 ‘도심 속 쉼표’라는 표현이 어울렸다. 함께 공간을 찾은 이종관 씨는 “역 안에 이런 공간이 있는 줄 몰랐다”며 흥미롭게 둘러봤다. 그는 “보관함이 많고 러닝화 갈아신기 편한 구조라 바로 밖으로 나가 뛰기 좋을 것 같다”고 말했다.그는 특히 “하교 후나 아르바이트가 끝난 후 러닝할 때 가장 불편한 게 복장인데, 여기서 짐을 두고 옷을 갈아입을 수 있다는 점이 가장 좋을 것 같다”고 덧붙였다.러너지원공간은 탈의실, 물품보관함, 파우더존을 갖춘 간편형 러닝 거점이다. 여의나루역 러너스테이션처럼 트레이닝 공간이나 러닝화 스타일러는 따로 마련되어 있지 않았지만, 도심 중심부라는 접근성이 장점인 공간이다. 회사가 밀집해 있는 곳이라 직장인 러너들을 타겟팅한 공간이라고 볼 수 있다.퇴근시간대에 러너지원공간을 이용하려는 직장인을 만날 수 있었다. 직장인 권모(32) 씨는 “예전에는 여의나루역 러너스테이션을 종종 이용했는데, 사람도 많고 복잡했다”며, “아직은 한산한 점이 마음에 들고, 퇴근 후 시간을 낭비하지 않고 여기서 준비 후 바로 뛸 수 있다는 게 좋다”고 전했다.그러면서 단점에 대해서도 말을 덧붙였다. “시설이 탈의실 중심이라 실제로 운동 후에 샤워를 할 수 없다는 점이 아쉽고, 나중에 사람이 더 많아지게 되면 락커 같은 공간이 부족할 것 같다”고 말했다.기자 역시 이용 중 비슷한 점을 느꼈다. 공간은 깔끔하고 접근성이 뛰어나지만, 면적이 좁아 여러 명이 동시에 이용하기에는 다소 불편했다. 또 위치가 광화문역 1번·8번 출구에 있어 다른 출구로 진입했다면 찾기 쉽지 않았다. 특히 두 출구는 다른 출구들과 떨어져 있어, 처음 방문한 시민들은 ‘이곳이 맞나’ 하며 길을 헤맬 수도 있다. 공간 안내 표지 역시 눈에 잘 띄지 않아 보완이 필요해 보였다.이런 아쉬움에도 불구하고, 도심 속에서 가볍게 뛰는 러너들을 위한 공간이 늘어나고 있다는 점에서 러너들의 반응은 대체로 긍정적이다. 서울교통공사 관계자는 “앞으로도 지하철 유휴공간을 활용해 새로운 생활·문화 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.서울시는 내년 3월까지 펀스테이션을 추가 조성할 예정이며, 부산 역시 수영강 인근 2호선 민락역과 다대포해수욕장 인근 1호선 다대포역 두 곳에 러너스테이션이 들어설 계획이다. 이처럼 지자체마다 유휴 도시철도 공간을 활용한 ‘생활형 운동 인프라’ 조성이 이어지며, 러너들이 언제 어디서든 달릴 수 있는 환경이 점차 확산되고 있다.많은 러너들이 크루에 속하지 않아도 혼자 일상 속에서 달리는 것을 즐기고 있다. 러닝이 하나의 생활문화로 자리 잡은 지금, 도심 속에서도 부담 없이 준비하고 달릴 수 있는 환경이 점차 중요해지고 있다. 러너들이 시간과 장소의 제약 없이 달릴 수 있도록, 다양한 형태의 지원 공간이 앞으로 더 조성되기를 기대한다.이진호 기자/이윤진 대학생 기자jinho2323@hankyung.com