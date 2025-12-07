- 중장년층의 82.6% 구직 의향 있어

- 평균 퇴직 연령은 52.9세, 구직 의사 있는 고령층의 희망 퇴직 연령은 73.4세

- 한국 중장년층 고용 불안 OECD 회원국 중 가장 높아

지난 11월 25일 열린 2025 과천시 일자리&생애설계 박람회. (사진=과천시 인스타그램)

박람회에서 이력서를 작성하고 있는 중장년 구직자들. (사진=과천시 인스타그램)

구직자들이 채용게시대 앞에서 박람회 참여 기업을 살펴보고 있다. (사진=과천시 인스타그램)

“구직한 지 4개월 됐어요. 연락이 안 오더라고요. 나이 때문에 걸리지, 뭐…”지난 11월 25일, 과천 디테크타워에서 열린 일자리&생애설계 박람회 기업 부스 앞에서 면접 순서를 기다리는 이종현(62) 씨를 만났다. 종현 씨는 자영업자로 일하고 있지만 새로운 일자리를 찾기 위해서 박람회를 찾았다.배달 일을 구하고 있다는 그는 “기업 입장에서는 조금이라도 더 젊은 사람을 뽑고 싶어할 것 같다”고 토로했다. 이어 “구하고 있는 일자리 관련 경력이 없다는 점도 우려된다”고 덧붙였다.은퇴 후 새로운 일자리를 찾아 나서는 중장년층이 늘고 있다. 지난 9월 서울시50플러스재단이 발표한 ‘2025 서울시 중장년 일자리 수요조사’에 따르면, 서울 중장년 인구 약 350만 명 중 289만 명(82.6%)이 구직 의향이 있는 것으로 드러났다.건설업자로 일했던 배희원(61) 씨는 두 달 전 퇴직한 후 새로운 일을 찾고 있다. 퇴직하자마자 일을 구하게 된 이유를 묻자 “집에만 있으면 심심해서 계속 일하고 싶었다”고 밝혔다. 희원 씨는 “이력서를 계속 넣어봤는데 연락이 없었다”며 “나이 때문인가 싶다”고 했다.이처럼 일할 여력이 남아있는 중장년층에게는 퇴직 시기가 빠르게만 느껴진다. 지난 8월 통계청이 발표한 ‘고령층 부가경제활동인구조사’에 따르면, 일자리 평균 퇴직 연령은 52.9세였고 앞으로도 계속 일하고 싶다고 응답한 55~79세 고령층의 희망 근로 연령은 평균 73.4세였다. 평균 퇴직 연령이 현재 법적 정년인 만 60세에도 못 미쳤다.해당 조사에서 고령층이 계속 일하고 싶은 이유로는 절반이 넘는 54.4%가 ‘생활비 보탬’을, 36.1%가 ‘일하는 즐거움’을 꼽았다. 은퇴 후 연금으로만 생활하기 어렵거나, 노후 대비가 충분하지 않아 생계비 마련을 위해 어쩔 수 없이 일해야 하는 이들도 많은 것이다. 직장을 은퇴하고 연금을 받을 때까지 소득 없이 지내야 하는 기간을 뜻하는 ‘소득 크레바스(Income Crevasse)’에서 비롯되는 문제는 심화할 전망이다.기업과 구직자 간의 일자리 조건이 맞지 않는 ‘구직 미스매치(mismatch)’도 중장년층에게는 높은 벽이다. 이날 만난 중장년 구직자들은 일이 구해지지 않는 이유의 가장 큰 걸림돌이 경력과 나이 같다고 입을 모았다. 여태 해왔던 일과는 다른 일을 해야 하고, 나이가 많아 다른 지원자와의 경쟁에서 밀리는 것 같다고 했다. 실제로 이날 일자리 박람회에는 면접 정장을 차려입은 청년 구직자들과 중장년 구직자가 한데 섞여 일자리를 찾고 있었다.일각에서는 중장년층이 겪는 구직의 어려움이 직무 역량에서 비롯됐다고 봤다. 서울시50플러스재단 강소랑 정책연구팀장은 보고서 ‘서울시 중장년 일자리 정책 패러다임의 대전환’에서 “이러한 미스매치의 본질은 단순 물리적 연령이 아닌 직무 역량의 불일치에 있다”며 “중장년 구직자는 과거 경력에 기반한 일자리를 원하는 반면, 중소 중견 기업은 AI나 디지털 전환에 빠르게 적응할 수 있는 인재를 요구한다”고 봤다.박람회 입구에서 만난 50대 초반 김희정(가명) 씨는 사출 공장에서 일하다가 작년 퇴직했다. 그는 “퇴직한 지 1년이 다 되어가지만, 새로운 일자리를 구하지 못하고 있다”며 “박람회는 지난해에 이어 두 번째 참석하게 됐다”고 했다.재취업하는 중장년이 양질의 일자리를 얻기 힘든 환경도 문제로 꼽힌다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 55세부터 64세까지의 한국 전체 임금근로자 중 기간제, 파견직, 일일 근로자로 일하는 근로자 비중은 34.4%이다. 중장년층 근로자 3명 중 1명은 비정규직으로 일하고 있는 셈이다. OECD 평균은 8.6%로 한국 중장년층의 고용 불안이 회원국 중 가장 높았다.한국개발연구원(KDI)의 한요셉 연구위원은 보고서 ‘중장년층 고용 불안정성 극복을 위한 노동시장 기능 회복 방안’에서 “중장년층 고용 불안정성의 표면적 이유는 비정규직 비중의 증가에서 찾을 수 있다”며 “정규직 임금의 경직성과 연공서열형 임금구조가 하나의 중요한 요인으로 작용하는 것으로 보인다”고 분석했다.한 연구위원은 노동시장 개혁에 있어서는 “정규직 임금의 연공성 완화 및 해고과정의 예측 가능성 제고, 비정규직 보호 및 고용안전망의 강화 등이 핵심과제”라고 설명했다.이진호 기자/이채원 대학생 기자jinho2323@hankyung.com