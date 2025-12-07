[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] XR 체험형 안전교육 콘텐츠 '레스큐(ResQ)'를 개발하는 스타트업, 뚜잇

김예지, 김지민 뚜잇 대표(강북청년창업마루 입주기업)



언제 어디서나 비교적 저렴한 장비로 행동 학습을 이끌어낼 수 있어

모션인식 기반의 ‘행동학습’, 콘텐츠의 모듈화(커스텀)가 경쟁력

뚜잇은 교육콘텐츠, 그 중에서도 주로 XR 체험 콘텐츠를 개발하는 기업이다. 뚜잇의 목표는 실생활에 도움이 되는 몰입형 경험을 제공하는 것으로 가상현실과 모션인식 기술을 결합한 콘텐츠를 개발한다. 현재는 현실에서 구현이 어렵거나 반복적인 행동 학습이 필요한 안전교육, 직무교육 콘텐츠를 개발하고 있다. 김예지(27) 김지민(33) 대표가 2025년 2월에 설립했다.대표 아이템은 응급상황에서의 대처 행동을 효과적으로 배울 수 있는 VR 안전교육 콘텐츠 ‘레스큐(ResQ)’다. 기존의 안전교육은 대부분 이론 위주로 실효성이 떨어지거나, 체험관이나 고가의 장비가 있어야 하는 문제가 있었다.레스큐는 가상현실과 모션인식 기술로 이런 문제를 극복하고, 언제 어디서나 비교적 저렴한 장비로 행동 학습을 이끌어내도록 만든 콘텐츠다. 각 콘텐츠는 가상의 재난환경과 상황별로 체험자가 직접 몸을 움직여서 취해야 하는 대처 행동 미션으로 구성되어 있다. 현재는 침수, 다중인파, 심폐소생술, 화재까지 4개 콘텐츠 개발이 완료되었고, 학교 안전교육과 산업현장에서 필요로 하는 콘텐츠들을 차례로 만들어가고 있다.뚜잇의 경쟁력은 크게 2가지로 꼽을 수 있다. 첫번째는 모션인식 기반의 ‘행동학습’이다. 뚜잇은 단순히 가상환경을 보여주는 데 그치지 않고, 사용자가 직접 몸을 움직여 실제처럼 행동하도록 유도하는 콘텐츠를 만든다. 특히 안전교육은 머리로만 아는 지식보다 위기 상황에서 몸이 곧바로 반응할 수 있는 학습이 무엇보다 중요하다.뚜잇은 모션 인식 기술을 활용해 사용자가 VR 속에서 자세를 그대로 재현하고 가상환경에서 물체와 상호작용하며 스토리를 따라가는 방식으로 콘텐츠에 참여할 수 있도록 개발하고 있다. 모션 인식 데이터를 바탕으로 행동에 대한 피드백을 제공하고 학습 데이터를 지속해서 수집·분석해, 교육 효과를 한층 높이고 있다.두번째는 콘텐츠의 모듈화(커스텀)다. 최근 AI를 활용해서 일반인도 이미지와 영상을 쉽게 만들 수 있게 되었지만, 아직 3D디자인, 게임, VR분야는 적용이 어렵다. 그만큼 손이 많이 가는 작업이고, 콘텐츠 구매자 입장에서는 제작 비용이 부담된다. 그래서 뚜잇은 콘텐츠를 기본으로 하되, 디자인이나 진행 스토리 중 일부를 바꿔서 커스텀 하는 방식을 제공한다. 자체 콘텐츠를 개발할 때 요소들을 모듈화하고, 나중에 변경이나 교체가 쉽도록 템플릿처럼 만들고 있다.뚜잇은 하반기부터 홈페이지, 리플렛 제작과 함께 기관과 학교 대상 서비스 홍보를 진행하고 있다. 9월에는 성동구청 안전관리과와 안전산업박람회(K-Safe Expo)에서 VR체험 부스를 운영했고, 연말까지는 자체적으로 경기콘텐츠페스티벌(GCF), 인천 첨단미디어 국제컨퍼런스(ICNX), 코리아 메타버스 페스티벌(KMF) 에서 기업과 기관 관계자들에게 서비스를 홍보할 예정이다.김예지 대표는 “신한스퀘어브릿지와 UWW(United World Wide)의 도움으로 국내뿐만 아니라 해외 수요처를 찾는 일도 진행하고 있다”며 “베트남의 교육 기업과 협업하여 현지 학교에 아이템을 적용해서 프로그램을 운영하기 위해 준비 중”이라고 말했다.두 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “레스큐는 처음에는 사이드 프로젝트로 시작했지만, 여러 기관과 멘토들의 도움을 받아 여기까지 발전할 수 있었습니다. 우리나라에서 침수 피해가 빈번하지만 대처 방법을 아는 사람이 많지 않고, 대응 훈련이 가능한 체험관은 전국에 단 두 곳뿐입니다. 접근성이 낮은 현실을 보며 VR 안전교육 콘텐츠 개발을 시작하게 되었습니다. 이 아이디어를 바탕으로 2023년 지역 사회 문제 해결을 위한 공모전에서 수상하고, 2024년 성동구청의 교육 프로그램에 시범적으로 적용할 기회를 얻었습니다. 구청 안전관리과와 교육에 참여한 교사들로부터 좋은 반응을 얻은 덕분에 2025년에는 실서비스 계약을 체결하였고, 팀도 본격적으로 창업에 발을 들이게 됐습니다. 구청과의 시범서비스 이후 창업 과정에서 처음 공모전을 주최하고 아이템을 선정해 준 ICT콤플렉스로부터 많은 도움을 받았습니다.” (김지민 대표)뚜잇은 현재 콘텐츠 시리즈 개발과 초기 시장 검증에 집중하고 있다. “뚜잇에서 하는 일이 공공과 밀접한 연관이 있어 사회적인 역할도 함께 해내면서 지속성을 갖추는 방법을 더 고민하고 있습니다. 지금은 ICT콤플렉스, 사회적협동조합스윗, 신한스퀘어브릿지, 하나파워온 등 소셜 임팩트 관련 프로그램에 참여하고 있고, 기회가 된다면 임팩트 투자 전문가의 도움을 받는 것도 고려하고 있습니다.” (김예지 대표)창업 후 김예지 대표는 “우리 콘텐츠를 체험한 사람들, 특히 안전관리와 교육을 담당자들로부터 좋은 피드백을 받을 때 가장 보람을 느낀다”며 “기존 안전교육에서 부족한 부분을 해결하는, 우리가 처음 창업을 시작하고 콘텐츠를 개발한 이유에 조금씩 다가가고 있다는 것이 보여서 힘이 된다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김지민 대표는 "국내에서는 첫 고객인 성동 구청과 안전교육 콘텐츠 개발을 완료하여, 이를 적용한 교육 프로그램을 운영중이다"며 “올해 하반기에는 ResQ 콘텐츠를 추가 개발해서 시리즈를 완성하고, 내년에는 학교와 기관에 프로그램을 판매하고 운영하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.“이후에는 VR 뿐만 아니라 스크린, 태블릿용 콘텐츠로 확장하기 위해서 준비 중입니다. 그리고 올해 10~12월까지 베트남 현지 기업과 협력하여 학교에 VR 안전교육을 개발·운영하는 PoC를 추진하고 있습니다. 베트남 환경에 맞는 콘텐츠를, 적은 인력으로도 많은 학생들을 대상으로 운영할 수 있도록 프로그램을 운영하는 것이 핵심 과제입니다. 뚜잇의 강점인 커스텀 기술을 적용하고, 효용성을 테스트할 수 있는 좋은 기회이기 때문에 전담 인원을 따로 두고 진행할 계획입니다. 현재는 수요처인 베트남 현지 기업과 콘텐츠 구성과 운영 방식에 대해 협의하고 있는 단계입니다.” (김예지 대표)이진호 기자 jinho2323@hankyung.com