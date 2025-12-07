[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 두피 전용 뷰티 디바이스 브랜드 ‘머리마루’를 만든 스타트업 ‘보트뤼스’

심한나 보트뤼스 대표(강북청년창업마루 입주기업)



대표 아이템은 ‘마루괄사’, 문어 모양을 형상화한 휴대용 괄사 만들어

가볍고 휴대가 쉬워 일상에서 부담 없이 활용할 수 있다는 점이 특징

보트뤼스는 두피 전용 뷰티 디바이스 브랜드 ‘머리마루’를 만든 기업이다. 브랜드명 ‘머리마루’는 순우리말 ‘마루(꼭대기)’에서 착안했는데, 머리의 가장 꼭대기인 두피를 의미하며 건강한 두피 관리의 정점을 추구한다는 뜻을 담고 있다. 심한나 대표(28)가 2024년 12월에 설립했다.“약 8년 동안 두피관리사로 현장에서 활동하며 압구정 두피관리실에서 실장으로 근무한 경험이 있습니다. 오랜 기간 고객들의 두피 고민을 직접 접하면서 ‘두피 관리가 건강한 아름다움의 출발점’이라는 확신을 가지게 되었고, 이를 바탕으로 두피 전용 뷰티 디바이스 브랜드 ‘머리마루(Murymaru)’를 런칭했습니다.”브랜드명 ‘머리마루’는 순우리말 ‘마루(꼭대기)’에서 착안했는데, 머리의 가장 꼭대기인 두피를 의미하며 건강한 두피 관리의 정점을 추구한다는 뜻을 담고 있다.대표 아이템은 ‘마루괄사’이다. 문어 모양을 형상화한 휴대용 괄사로, 손에 쏙 들어오는 작은 사이즈와 독특한 디자인 덕분에 두피뿐만 아니라 목, 어깨, 팔 등 다양한 부위에 간편하게 사용할 수 있다. 가볍고 휴대가 쉬워 일상에서 부담 없이 활용할 수 있다는 점이 특징이다.내년 상반기에는 두피 관리에 더욱 특화된 ‘두피 전용 마사지 샴푸괄사’를 출시할 예정이다. 단순히 빗질하듯 사용하는 수준을 넘어, 실제 두피 케어 전문가의 손기술을 구현할 수 있도록 설계하고 있으며, 특히 두피의 구조와 환경에 알맞게 고안되어 두피 건강을 효과적으로 돕는 제품을 선보일 계획이다.머리마루의 가장 큰 경쟁력은 두피 전용으로 특화된 설계에 있다. 기존 괄사가 단순히 피부나 근육 마사지에 머물렀다면, 머리마루의 제품은 다른 인체 부위보다 지방층이 적은 두피의 구조와 환경을 고려해 고안되어 두피 건강을 효과적으로 돕는다.또한, 단순한 뷰티 디바이스를 넘어 올바른 두피 관리 습관을 형성할 수 있도록 돕는다는 점이 차별화 요소다. 바쁜 일상에서도 매일 짧은 시간 투자로 두피를 케어할 수 있어, 전문 두피관리실을 방문하지 않아도 전문가의 손기술을 일상에서 구현할 수 있다. 남녀노소 누구나 부담 없이 사용할 수 있도록 직관적이고 간단한 사용법을 적용한 것도 특징적이다. 특별한 기술이나 학습이 필요하지 않아, 초보자부터 두피 케어에 익숙한 분들까지 편리하게 활용할 수 있다.심 대표는 온라인을 중심으로 판로를 개척하고 있다. 네이버 스마트스토어와 쿠팡에 입점하여 소비자와의 첫 접점을 마련했고, 제품을 알리기 위해 유튜브 채널을 통해 두피 건강 상식과 관리법을 담은 숏츠 애니메이션 콘텐츠를 업로드하고 있다. 단순한 판매를 넘어, 소비자들이 두피 관리의 중요성을 자연스럽게 이해하고 습관화할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있다.“앞으로는 올리브영과 같은 뷰티 편집숍, 백화점 등 오프라인 채널 진출을 계획하고 있으며, 나아가 해외 시장 진출도 준비하고 있습니다. 온라인과 오프라인을 아우르는 다각적인 판로 개척을 통해 브랜드 인지도를 확산시켜 나갈 예정입니다.”심 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “두피관리사로 현장에서 수많은 고객을 만나면서 많은 사람들이 두피 관리의 필요성을 절실히 느끼고 있음에도 불구하고, 방법을 잘 몰라서 혹은 잘못된 습관으로 인해 제대로 된 관리가 이루어지지 않고 있다는 문제를 확인했습니다. 또한 시중의 두피 괄사 제품들은 대부분 얼굴이나 바디용으로 제작된 제품을 겸용으로 판매하는 경우가 많았는데, 사실 두피는 다른 부위보다 지방층이 얇고 구조가 달라 두피에 맞는 별도의 설계가 필요하다는 것을 누구보다 잘 알고 있었습니다. 그동안 수천 번의 두피 관리 경험을 통해 쌓은 노하우를 바탕으로 ‘진짜 두피 전용 괄사’를 만들고자 결심했고, 그렇게 두피 전용 뷰티 디바이스 브랜드 ‘머리마루’를 설립하게 되었습니다.”심 대표는 자금은 외부 투자에 의존하지 않고, 그동안 꾸준히 모아온 개인 저축을 기반으로 창업했다. “아모레퍼시픽 ‘New Innovation’ 프로그램의 뷰티 디바이스 분야에 지원하여 Seed 투자 유치를 도전할 예정입니다. 이를 시작으로 향후에도 다양한 스타트업 지원 프로그램과 IR 무대에 꾸준히 참여하며, 브랜드와 제품의 가치를 알릴 계획입니다. 단기적으로는 제품 라인업 확대와 판로 개척을 위한 자금 확보를 목표로 하고 있으며, 장기적으로는 안정적인 매출 기반 위에 지속적인 투자 유치를 통해 글로벌 두피 케어 전문 브랜드로 성장하는 것을 계획하고 있습니다.”창업 후 심 대표는 “과거 두피관리실에서 근무할 때는 하루에 많아야 4~5명의 고객만 직접 케어할 수 있었다”며 “전문 두피 케어는 비용이 많이 들어 경제적·시간적 여유가 있는 일부 고객들만 이용할 수 있었다. 하지만 지금은 두피 전용 괄사를 통해 누구나 일상에서 손쉽게 두피 관리를 접할 수 있는 길을 열었다는 점에서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“고가의 전문 케어를 받기 어려운 분들도 합리적인 가격으로 꾸준히 관리할 수 있도록 돕는 것이 우리 브랜드의 가장 큰 가치라고 생각합니다. 또한, 단순히 제품을 보급하는 데서 그치지 않고 올바른 두피 관리 정보를 함께 보편화할 수 있다는 점에서도 보람을 느끼고 있습니다. 잘못된 습관에서 벗어나 두피 건강을 지키는 방법을 많은 사람들이 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 돕는 것이 우리의 목표입니다.”앞으로의 계획에 대해 심 대표는 “목표는 양치할 때 칫솔을 늘 사용하는 것처럼, 두피 괄사가 샴푸할 때나 생활 속에서 당연히 자리 잡는 제품이 되는 것”이라며 “단순한 뷰티 디바이스가 아니라, 일상의 기본 습관으로서 누구나 자연스럽게 두피 관리를 실천할 수 있도록 만드는 것이 꿈”이라고 말했다.“우리나라뿐만 아니라, 두피 문제로 스트레스를 받는 전 세계 사람들이 건강하고 올바른 두피 관리 습관을 지닐 수 있도록 돕고 싶습니다. 무엇보다도, 비싼 케어나 시술만이 답이라는 인식을 넘어, 올바른 두피 관리 습관을 통해 인간 본연의 건강한 아름다움을 찾아낼 수 있다는 메시지를 널리 알리는 것이 브랜드가 추구하는 궁극적인 목표입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com