[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 친환경 인견에 한국화를 콜라보한 의류 브랜드 만드는 스타트업 ‘비아로’

신승현 비아로 대표(강북청년창업마루 입주기업)



문화와 예술을 함께 느낄 수 있는 특별한 가치를 선사할 수 있어

뛰어난 기능성과 친환경 소재로 피부가 민감한 고객분들도 안심하고 착용

비아로는 인견에 한국화를 접목한 브랜드로, 단순한 의복을 넘어 문화와 예술을 함께 느낄 수 있는 특별한 가치를 선사하는 기업이다. 신승현 대표(37)가 2025년 9월에 설립했다.대표 아이템은 인견에 한국화를 콜라보한 제품이다. “인견은 지구 온난화에 적합한 시원한 소재로 매력적이며, 100% 생분해되므로 친환경 소재입니다. 친환경 소재에 한국의 예술 문화를 담은 인견 제품은 친환경을 중시하는 MZ 세대와 K-감성에 관심이 많은 글로벌 팬덤층을 대상으로 더욱 많은 사랑을 받을 수 있는 의류라고 생각합니다. 더 나아가 굿즈 소재로도 충분히 쓰일 것으로 확신합니다."비아로의 경쟁력은 인견에 한국화를 접목한 최초의 브랜드라는 점이다. 신 대표는 “단순한 의복을 넘어 문화와 예술을 함께 느낄 수 있는 특별한 가치를 선사할 수 있다”며 “땀 흡수와 빠른 건조에 뛰어난 기능성과 친환경 소재로 피부가 민감한 고객들도 안심하고 입을 수 있다”고 말했다.신 대표는 영상 마케팅사를 운영한 경험과 13년 이상 패션 인플루언서로 활동한 경험을 바탕으로 다양한 마케팅 활동을 진행할 계획이다. 보유 SNS 계정을 통해 이미 확보된 구독자, 팔로워, 이웃 등을 기반으로 브랜드를 노출하고, 파워블로그, 인스타그램, 유튜브를 통해 스토리텔링 중심 콘텐츠를 선보일 예정이다.한국화, 인견 소재의 문화적 배경을 감성 콘텐츠로 전달도 가능하다. 신 대표는 “광고 대행사 없이 콘텐츠 제작, 운영 및 분석까지 수행이 가능하다”며 “SNS와 유튜브 알고리즘 최적화에 기반한 바이럴 콘텐츠 기획력을 보유하고 있어 광고 예산을 최소화할 수 있다”고 말했다.신 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “패션브랜드들의 바이럴 마케팅을 담당하며 여러 의복을 리뷰했습니다. 백화점에 입점한 브랜드 제품이더라도 박음질이 제대로 되지 않은 의류, 틀어진 의류 등 품질이 좋지 못한 의류들이 생각보다 많이 있었습니다. ‘비아로’라는 뜻은 히브리어로 ‘길을 걷는다’라는 의미를 담고 있습니다. 소비자를 위해 초심을 잃지 않고 항상 좋은 품질의 옷을 만들겠다는 의지가 담겨 있습니다.”창업 후 신 대표는 “아직 시제품 완성 단계임에도 많은 사람들이 가능성을 보고 도움을 준다는 것에 보람을 느낀다”며 “강북청년창업센터 입주를 통해 거점과 봉제공장 소개, 멘토링 지원 등 리스크를 줄이고 빠르게 성장할 수 있도록 큰 도움을 받고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “인견하면 중장년층이 입는 브랜드라는 편견을 벗어난 세련된 디자인으로 기존 시장에 없던 새로운 의류 브랜드로 한국을 대표하는 의류 브랜드로 자리 잡고 싶다”며 “나아가 한국 전통 소재에 문화 예술을 담은 스토리텔링으로 수출을 통해 글로벌 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com