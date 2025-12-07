[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] VR로 집을 보고 계약까지 완료할 수 있는 ‘부수다’ 서비스 개발하는 ‘위디드’

김민찬 위디드 대표(강북청년창업마루 입주기업)



별도의 고가 장비나 전문가 없이 스마트폰 촬영만으로 고품질 VR뷰 제작이 가능

기존 중개 수수료를 획기적으로 줄이고, 거래 기록·계약서를 안전하게 보관

위디드는 불투명하고 복잡한 부동산 거래 문제를 해결하고자 하는 기업이다. 누구나 쉽게 VR로 집을 보고 계약까지 완료할 수 있는 ‘부수다’ 서비스를 개발하고 있다. 김민찬 대표(34)가 2025년 6월 설립했다.대표 아이템은 VR로 집을 보고 계약까지 완료할 수 있는 ‘부수다’이다. 부수다는 집주인이나 세입자가 스마트폰 카메라만으로 손쉽게 360도 VR 촬영을 해 매물에 바로 적용할 수 있다. 별도 전문 장비 없이 누구나 실감 나는 집 내부를 확인할 수 있다.임대인과 임차인이 계약을 진행할 때 등기부등본, 확정일자, 전월세 계약서 작성, 전세대출·보험 등 복잡한 과정을 자동 프로세스로 처리해 준다. 부수다는 공인중개사 네트워크와 연계해 법적 검증, 디지털 계약, 전자서명을 지원하여 불법·위험 거래를 예방한다.부수다의 경쟁력은 첫 번째로 초간편 VR 생성 기능으로 별도의 고가 장비나 전문가 없이 스마트폰 촬영만으로 고품질 VR 뷰 제작이 가능하다. 두 번째 경쟁력은 비용 절감과 투명성이다. 기존 중개 수수료를 획기적으로 줄이고, 거래 기록·계약서를 안전하게 보관해 준다. 세 번째는 신뢰 기반 네트워크로 검증된 공인중개사와 협력하여 분쟁 예방 및 사후 책임까지 지원한다.위디드는 MVP(최소기능제품)와 PoC 검증을 마친 뒤 온라인 마케팅을 계획 중이며 부동산 커뮤니티 제휴, 지자체·대학가 협업을 통해 청년·신혼부부 임대 수요층을 집중적으로 공략할 예정이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “부동산 계약 과정에서 복잡하고 불투명한 절차, 그리고 중개 수수료로 인한 불편함을 직접 경험했습니다. 이를 디지털 전환으로 해결하고 싶었습니다. 초기 자금은 개인 자본과 정부 예비창업패키지 지원금, 그리고 외주 개발을 통한 매출 수익으로 마련했습니다.”창업 후 김 대표는 “팀원들이 성장하는 과정과 고객이 시간·비용을 절약하는 모습을 확인할 때 창업가로서 큰 만족을 얻는다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기 목표는 MVP와 정식 서비스를 출시하는 것”이라며 “서울 및 수도권 위주로 거래 데이터를 확보하고, 전세 재계약 대출 연계 서비스를 런칭할 예정”이라고 말했다.“중기 목표는 전국으로 서비스를 확장하는 것입니다. AI 자동 가치 평가, 스마트 컨트랙트 적용 또한 계획 중입니다. 장기적으로는 아시아 주요 도시에 진출하고, VR·블록체인 결합으로 글로벌 PropTech 선도 기업으로 도약하고 싶습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com