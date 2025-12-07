[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 누구나 쉽고 빠르게 신발을 제작할 수 있는 신발제작 플랫폼 ‘킥스그라운드’

박정빈 킥스그라운드 대표(강북청년창업마루 입주기업)



킥스그라운드는 신발 제작의 진입장벽을 낮춰 누구나 쉽고 빠르게 신발을 제작할 수 있는 플랫폼을 만들어 가고 있는 패션테크 기업이다. 박정빈 대표(53)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 신발제작 플랫폼 ‘킥스그라운드’다. 방대한 디자인 DB를 고객에게 제공하여 고객이 원하는 디자인을 선택하여 쉽고 빠르게 신발을 제작할 수 있는 플랫폼이다.킥스그라운드는 기본적으로 B2B 시장을 중심으로 사업을 전개하고, 향후 B2C로 확장하는 구조를 가지고 있다. 여기에 오픈 디자이너 플랫폼, 커스터마이징이라는 가치를 추가하여 무한 성장의 발판을 마련하는 것이 킥스그라운드의 로드맵이다.“킥스그라운드는 신발 산업의 '서브웨이' 모델입니다. 마치 샌드위치를 주문하듯, 디자인을 고르고 샘플을 확인하고 주문하면 끝입니다. 킥스그라운드는 진입장벽 때문에 신발 사업에 어려움을 겪고 있던 모든 사람들(신발 브랜드 창업자, 인플루언서, 크리에이터, 중소 브랜드 등)에게 쉽고 빠르게 신발을 만들 수 있는 솔루션을 제공합니다.”킥스그라운드는 단순한 주문 플랫폼만은 아니다. AI와 3D Tech에 기반한 기술 중심의 신발 제작 솔루션이다. 인공지능을 활용한 방대한 디자인 DB를 구축 중이며, 기존의 2D 디자인을 넘어 3D 모델을 고객에게 제공하여 사전 경험을 극대화하고 있다. 이를 통해 고객 만족도가 상당히 높아질 것으로 기대한다.“킥스그라운드의 경쟁력은 ‘쉽고 빠른’ 신발 제작이 핵심입니다. 일반적으로 신발 제작 시 초기 디자인 작업에만 2개월~3개월의 시간이 소요됩니다. 킥스그라운드는 방대한 신발 디자인 DB를 제공하기에 고객은 쉽게 디자인을 선택하여 바로 신발을 제작할 수 있습니다. 다시 말해, 쉽고 빠른 신발 제작이 가능합니다.”다양하고 방대한 디자인 DB를 구축하기 위해 킥스그라운드는 인공지능을 활용한 신발 디자인을 개발하고 있다. 이렇게 인공지능을 활용하면 방대한 디자인 데이터베이스를 빠른 시간에 구축할 수 있고, 동시에 최신 트렌드도 실시간으로 반영할 수 있다.킥스그라운드는 2D 이미지를 3D 모델로 변환하여 실제 제품의 형상을 고객이 미리 경험할 수 있도록 3D 모델을 제공한다. 박 대표는 “이렇게 제공된 3D 모델을 통하여 기존 2D 기반 디자인에 비하여 고객 만족도가 상당히 높아질 것”이라며 “현재는 인공지능 활용에 있어 디테일한 컨트롤을 프롬프트 형식을 통하여 제어하고 있으며, 이를 자동화하는 방법을 연구 중”이라고 말했다.“킥스그라운드의 최종 목표는 API를 통한 정밀 제어 및 자동화, 그리고 킥스그라운드만의 신발 전용 인공지능 파인 튜닝 모델을 개발하는 것입니다.”박 대표는 인플루언서 마케팅 전문 업체를 활용해 초기 판로를 개척할 계획이다. 점진적으로 브랜드, 인플루언서, 크리에이터와 협업을 통해 성공 사례를 만들고, 킥스그라운드만의 SNS 채널을 운영하여 브랜드 스토리를 많은 사람들과 공유할 예정이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “회사에서 신발 사업을 담당했을 때 신발 산업의 복잡성과 높은 진입장벽을 직접 경험했습니다. 그런데, 이 진입장벽을 어떻게든 조금만 낮춘다면 산업의 새로운 표준을 만들 수 있겠다고 생각했습니다. 자원개발부터 온라인 패션, 해외 부동산 등 정말 많은 분야를 경험했지만, 특히 패션과 신발 일을 할 때 가장 즐거웠던 기억이 납니다. 늘 새로운 기술에 호기심이 많았고 빠르게 발전하는 인공지능을 보면서, 인공지능을 신발 제작에 접목하면 어떤 혁신을 만들어 낼 수 있을까를 고민하던 중에 킥스그라운드를 창업하게 되었습니다.”창업 후 박 대표는 “예비창업패키지에 선정되고, 창업센터에 입주도 하고, 직접 법인을 설립하면서 ‘정말 나도 뭔가를 할 수 있겠구나’라는 느낌이 들었을 때 보람을 느꼈다”고 말했다.“무엇보다 하루 24시간 내내 킥스그라운드를 고민하고 몰입하는 과정 자체가 가장 큰 보람이자 동력이 되고 있습니다.”앞으로의 목표에 대해 박 대표는 “단기적으로는 플랫폼 정식 출시와 함께 초기 고객 확보를 목표로 하고 있다”며 “중장기적으로는 AI 기반 신발 디자인 생성 표준을 확립하고, 글로벌 브랜드와 협업하여 국제 시장에서도 경쟁력 있는 패션테크 플랫폼으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com