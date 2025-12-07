[인천대학교 스타트업 CEO] 식품 온라인컨설팅과 공동구매 플랫폼 ‘소중한 밥상’을 운영하는 기업 ‘디자이너푸드’

조수연 디자이너푸드 대표(2025년 특화역량 BI 육성지원사업 입주기업)



디자이너푸드는 식품 온라인컨설팅과 공동구매 플랫폼 ‘소중한밥상’을 운영하는 기업이다. 조수연 대표(46)가 2019년 12월에 설립했다.디자이너푸드는 식품 전문 회사로, 오프라인 맛집을 온라인화하는 토탈솔루션을 제공하고 있다. 쉐프 출신 ‘청년농부’ 허여름 대표, 유명 맛집 ‘복사꽃 피는집’ 이재홍 대표, 서울 당산 줄서는 핫한 맛집 ‘아타시 스낵바’의 박기만 대표 등 여러 대표들과 협업으로 온라인 상품화를 진행하고 있다. 그것에 그치지 않고 디자이너푸드 자체 공동구매 플랫폼 ‘소중한 밥상’으로 판로를 개척하며 오프라인 점주들과 함께 상생하고 있다.디자이너푸드의 경쟁력은 오프라인만을 고집하던 숨은 고수들의 상품이라는 점이다. 그동안 온라인 쪽을 배제했던 업체들 혹은 방법을 알지 못해 진행할 수 없었던 상품 등 오프라인매장의 장점을 최대한 끓어 올리는 디자이너푸드만의 원스탑 솔루션을 제공하고 있다. 지역이 멀어서 많이 다닐 수 없던 맛집 상품들을 집 앞까지 전달하는 ‘사다드림’ 서비스와 더 큰 판로를 위한 그 해결책인 ‘소중한 밥상’이라는 아파트커뮤니티 공동구매 판로를 개척해서 실제 판매까지 도와주고 있다.“현재 너무나 많은 마케터들이 활동 하지만 매장의 대표들에게 실질적인 소득으로 연결되지 못하는 것이 현실입니다. 디자이너푸드는 유통의 변화를 예측해서 엄마들의 소중한 식탁을 소비자 스스로 바이럴 할 수 있도록 커뮤니티를 통한 매출을 확대하는 중입니다.”조 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “식품 쪽에서만 20년 가까이 일을 한 사람이라 언젠가는 좋은 식품을 찾아내서 고객들에게 진정성 있게 다가서는 회사를 만들고 싶다는 꿈이 항상 있었습니다. 그러다 2019년 우리가 모르는 음식들과 정보가 너무나 많다는 것을 알게 되어 온라인 시장에 관심을 갖던 중 2020년 코로나를 통해 많은 업체들이 문을 닫는 것을 보고 조금씩 사업을 진행하며 식품유통의 트렌드와 유통의 흐름이 어디로 가고 있는지를 보게 되었습니다. 공룡 같은 대기업들 사이에 우리의 작지만 진정성 있는 먹거리를 어떻게 소비자에게 가까이에서 전달 할 수 있는지를 고민하며 시장을 찾아가던 중 이거다라는 확신이 들어 가진 적금과 재산을 털어 사업을 시작했습니다”창업 후 조 대표는 “일거리를 만들어 낼 때 마다 보람을 느낀다”고 말했다. “현재 고용시장이 어려운 상황에서 내가 일을 만들어 갈 때마다 누군가에게 일자리가 생겨난다는 것을 느끼게 됩니다. 소중한 밥상의 공동구매의 협업 점주들을 만나면서 즉각적인 매출의 실속형 수입이 생기는 것을 보면서 선한 영향력을 만들고 있다는 기쁨도 느끼고 있습니다.”디자이너푸드 조 대표 외에 기획과 경영지원을 맡고 있는 이사와 영업부 부장, 온라인마케팅과 홍보를 담당하고 계신 실장, 정산 발주를 맡고 계신 팀장까지 총 4명 함께 하고 있다.앞으로의 계획에 대해 조 대표는 “10년 계획이 있다”며 “많은 제품들이 사장에 선도 못보이고 사장되는 것을 본다. 그 안에는 오랜 시간 정성이 들어간 좋은 제품들이 많은데 광고나 마케팅을 못해서 소비자들에 전달 되어지지 못하는 상품들이 많았다. 이 상품들을 열심히 발품 팔아 찾아내고, 업체 대표들은 큰 광고비나 마케팅의 비용을 아끼고, 소비자에게는 가족의 식탁에 올려도 손색없는 식품들을 찾아 전달하고 싶다”고 말했다.“지금은 일반 식품 위주로 진행하고 있지만 추후에는 건강기능식품과 시니어 식품까지 확대할 것입니다. 소지자들의 가족이나 친구처럼 바로 옆에서 추천할 수 있는 서로 신뢰를 기반으로 하는 신 유통 구조를 만들어가고 싶습니다.”디자이너푸드는 인천대학교 창업보육센터가 운영하는 특화역량 BI 육성지원사업에 뽑혔다. 특화역량 BI 육성지원사업은 대학 창업보육센터의 독창적 보육프로그램 개발·운영을 지원해 창업보육센터의 특성화를 유도하고 입주기업의 성장을 촉진하는 사업이다. 입주기업에는 사업화 지원, 멘토링 지원(팀 멘토링, 1대1 멘토링, 집중 멘토링), 역량강화 지원 등이 이뤄진다.“매번 국가의 지원사업과 도움받을 수 있는 여러 교육을 진행 해줍니다. 그 안에서 경영에 필요한 것들 그리고 실무에 관련되고 배우는 많은 것들이 도움이 됩니다. 박람회나 투자 관련된 연결 및 컨설팅도 진행 할 수 있어 스타트업에 있어서는 더할 나위 없는 좋은 시작파트너라고 생각됩니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com