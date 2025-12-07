[인천대학교 스타트업 CEO] 건축자재 유통 플랫폼 ‘건자재톡’ 개발 및 운영하는 스타트업 ‘어쩌면우리는’

신순호 어쩌면우리는 대표(2025년 특화역량 BI 육성지원사업 입주기업)



어쩌면우리는 인천 북항으로 들어오는 목재를 기반으로 건축자재 유통 플랫폼 ‘건자재톡(Gunzazetalk)’을 개발·운영하는 기업이다. 건자재톡은 전국의 건자재 단가를 한눈에 비교하고, 시공업체·소상공인·일반 소비자가 쉽고 빠르게 자재를 주문할 수 있도록 돕는 B2B·B2C 통합 유통 서비스다. 신순호 대표가 2025년 2월에 설립했다.‘건자재톡’은 이름 그대로 건축자재를 톡 하듯 쉽게 주문할 수 있는 온라인 플랫폼이다. 철근, 합판, 석고보드, 단열재 등 주요 자재의 전국 단가 데이터를 실시간으로 비교할 수 있으며, 클릭 한 번으로 견적 요청과 발주까지 진행된다. 또한 시공업자 간 거래 커뮤니티 기능을 도입해 정보 공유와 협업 네트워크를 동시에 구축하고 있다.건자재톡의 경쟁력은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 전국 최저가 단가 데이터베이스라는 점, 두 번째는 자재 카테고리별 자동 견적 시스템으로 시간과 비용을 절감할 수 있다는 점, 세 번째는 시공업자 중심의 UI/UX로 모바일에서도 간편하게 견적과 주문이 가능하다는 점이다. 현재 대부분의 자재 유통이 전화·팩스 중심인 상황에서 건자재톡은 디지털화된 가격 비교와 즉시 주문 구조로 차별화되고 있다.건자재톡은 온라인에서는 네이버 블로그, 인스타그램, 당근마켓, 카페 등에서 지역별 시공업자 타겟 마케팅을 진행하고 있다. 오프라인으로는 철물점·자재상가 연계 홍보물 배포, 시공업자 대상 프로모션 행사, 그리고 협력 시공업체 리워드 제도를 운영하고 있다. 또한 SNS 콘텐츠를 통해 자재 트렌드·가격 정보를 제공해 브랜드 신뢰도와 유입을 동시에 강화하고 있다.건자재톡은 현재 자체 자금과 거래 수익을 기반으로 운영 중이며, 시스템 고도화(자재 데이터 자동 수집, 물류 추적) 단계에 맞춰 엔젤 투자 및 초기 VC 유치를 검토하고 있다. 특히 물류 인프라와 데이터 자동화 기술을 보유한 기업과의 협업 투자를 계획 중이다.신 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현장 경험을 통해 ‘건자재 유통 시장이 아직도 너무 오프라인 중심’이라는 문제를 느꼈습니다. 이 불편을 해소하고자 플랫폼을 직접 개발했고, 초기 자금은 개인 자금으로 충당했습니다.”창업 후 신 대표는 “무엇보다 시공업자들이 ‘이제는 전화 안 해도 된다’고 말해줄 때 가장 보람을 느낀다”며 “전국 자재 가격을 손쉽게 비교할 수 있게 되어 소규모 업체들의 원가 절감에 기여했다는 점이 뿌듯하다”고 말했다.어쩌면우리는 운영·개발·디자인·마케팅 등 4개 파트로 구성되어 있다. 신 대표가 플랫폼 기획 및 대외 협력을 담당하고, 개발팀이 시스템 유지보수 및 기능 확장을, 디자인팀이 UI/UX 및 콘텐츠 디자인을, 마케팅팀이 온라인 홍보 및 파트너 관리를 하고 있다.어쩌면우리는 인천대학교 창업보육센터가 운영하는 특화역량 BI 육성지원사업에 뽑혔다. 특화역량 BI 육성지원사업은 대학 창업보육센터의 독창적 보육프로그램 개발·운영을 지원해 창업보육센터의 특성화를 유도하고 입주기업의 성장을 촉진하는 사업이다. 입주기업에는 사업화 지원, 멘토링 지원(팀 멘토링, 1대1 멘토링, 집중 멘토링), 역량강화 지원 등이 이뤄진다.“인천대학교 창업지원단으로부터 사업화 자금 및 멘토링을 지원받고 있습니다. 특히 플랫폼 기획 단계에서 시장분석, 브랜딩, 홍보 콘텐츠 제작 등 실질적인 도움을 받았고, 네트워킹을 통해 관련 산업군 협력사 발굴에도 큰 보탬이 되었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com