[인천대학교 스타트업 CEO] 녹슬지 않는 철강 부품 제조 및 공급하는 기업 ‘포솔이노텍’

포솔이노텍은 녹슬지 않는 철강으로, 더 안전하고 오래가는 세상을 만들고자 하는 기업이다. 이경황 대표가 2024년 11월에 설립했다.대표 아이템은 녹슬지 않는 철강 부품이다. 그 핵심은 ‘PoSSEN®’이라는 이름의 고내식(부식에 강한) 코팅 기술이다. 단순히 철강 부품에 코팅을 입히는 수준을 넘어서 건축, 가전, 산업설비 등 다양한 분야에 맞춤형으로 적용할 수 있는 솔루션으로 확장했다.“예를 들어, 바닷가에 지어지는 아파트는 염분 때문에 철이 쉽게 녹습니다. 포솔이노텍 기술은 그런 환경에서도 철강 부품이 오랫동안 녹슬지 않도록 보호해 줍니다. 최근에는 삼성물산이 시공하는 송도 아파트에 처음으로 포솔이노텍 제품을 적용하는 것에 대해 논의 중입니다. 해안가에 공장이 위치한 포스코 제철소와 같은 공장 구조물과 일반 가정과 상업에 이용되는 물에 노출이 많은 가전제품에 적용하기 위해 가전제품 제조사와도 협업을 진행 중입니다.”포솔이노텍의 경쟁력은 무엇보다 녹슬지 않는다는 점이다. 철은 건축, 자동차, 가전 등 거의 모든 산업에서 쓰이지만, 시간이 지나면 녹이 슬고 부식된다. 포솔이노텍의 기술은 기존 방식보다 3배 이상 부식에 강하고, 제조 과정에서 에너지 사용과 탄소 배출도 줄일 수 있어 환경에도 좋다. 또한, 기존 제품은 5~7년마다 교체해야 하는 경우가 많지만, 포솔이노텍 제품은 10년 이상 사용할 수 있어 유지관리 비용도 크게 줄일 수 있다. 안전성과 경제성, 환경까지 모두 고려한 기술이라는 점에서 많은 기업들이 관심을 갖고 있다.초기에는 기술을 개발하는 데 집중했지만 지금은 현장에 직접 적용해 보는 실증 마케팅을 하고 있다. 삼성물산, LG전자, 포스코 등과 협업해 실제 건설 현장이나 가전제품에 포솔이노텍의 제품을 테스트하고 있다. 이런 방식은 단순히 제품을 소개하는 것보다 훨씬 좋은 결과를 가져오고 있다. 실제로 써보고 성능을 확인한 기업들이 다시 연락을 주고, 추가 적용을 논의 중이다. 앞으로는 국내뿐 아니라 해외 해안 도시나 태양광·풍력 설비 시장에도 진출할 계획이다.포솔이노텍은 지금까지 인포뱅크·서울바이오허브, 대전·트러스트 혁신 챌린지 등으로부터 초기 투자를 받았다. 이 자금으로 기술 개발과 제품 양산을 안정적으로 진행했다. 앞으로는 더 큰 시장에 진출하기 위해 시리즈 A 투자 유치를 준비 중이다. 특히 ESG(환경·사회·지배구조) 관점에서 소재 기술에 대한 관심이 높아지고 있어서, 친환경 기술을 가진 기업에 대한 투자 수요도 많다.포솔이노텍은 기술 개발팀, 사업팀, 생산협력팀으로 나뉘어 총 5명 정도의 핵심 인력으로 운영하고 있다. 기술 개발팀은 철강과 재료공학을 전공한 박사 출신들이 중심이고, 사업 개발팀은 건설·가전 분야에서 경험이 많은 분들이 함께하고 있다.“생산은 경기도 화성에 있는 OEM 협력사와 함께 진행하고 있습니다. 이곳에는 전처리 설비 7기, 코팅라인 8기 등 월 400~500톤 규모의 생산 능력을 갖추고 있어서, 양산에도 문제가 없습니다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 건설 현장, 가전제품, 산업 설비에 포솔이노텍 제품을 더 많이 적용하는 것이 목표”라고 말했다.“특히 해안가나 습한 지역처럼 부식 위험이 큰 곳에 우리 기술이 꼭 필요하다고 생각한다. 중장기적으로는 해외 시장 진출을 계획하고 있습니다. 동남아, 중동, 유럽 등 해안 도시나 재생에너지 설비가 많은 지역에 저희 제품을 수출하고 싶습니다. 궁극적으로는 녹슬지 않는 철강을 통해 더 안전하고 오래가는 세상을 만드는 기술 기업으로 성장하고 싶습니다.”포솔이노텍은 인천대학교 창업보육센터가 운영하는 특화역량 BI 육성지원사업에 뽑혔다. 특화역량 BI 육성지원사업은 대학 창업보육센터의 독창적 보육프로그램 개발·운영을 지원해 창업보육센터의 특성화를 유도하고 입주기업의 성장을 촉진하는 사업이다. 입주기업에는 사업화 지원, 멘토링 지원(팀 멘토링, 1대1 멘토링, 집중 멘토링), 역량강화 지원 등이 이뤄진다.“인천대학교 창업지원단에 정말 많은 도움을 받았습니다. 창업 기업 확인, 연구개발 전담 부서 인정, 창업스쿨 데모데이 수상 등 다양한 프로그램을 통해 기술 검증과 사업화 기반을 마련할 수 있었습니다. 특히 미추홀타워 창업보육센터에 입주하면서 안정적인 연구 공간을 확보할 수 있었고, 전문가 멘토링과 투자자 피칭 기회도 제공받았습니다. 인천대는 단순한 공간 제공을 넘어, 기술 창업의 생태계를 함께 만들어가는 든든한 파트너라고 생각합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com