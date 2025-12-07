[인천대학교 스타트업 CEO] 이커머스 수익화 교육 및 컨설팅을 제공하는 기업 ‘휘망찬미래’

권동휘 휘망찬미래 대표(2025년 특화역량 BI 육성지원사업 입주기업)



휘망찬 미래는 부수입이 필요한 직장인, 주부들을 대상으로 온라인(이커머스, 유튜브, 부동산경매 등) 수익화를 교육하고 컨설팅을 진행하는 기업이다. 권동휘 대표(35)가 2024년 1월에 설립했다.“직접 대기업을 10년 다니면서 느꼈던 경제적인 어려움과 실질적인 난관들을 헤쳐나가면서 현재는 월매출 7000만원을 달성하면서 경제적 자립을 이뤘습니다. 퇴사하고 육아까지 병행하게 된 수익화 노하우를 가르치고 있습니다. 직장인과 주부들이 부수입과 투자를 통해서 원하는 바를 이룰 수 있도록 돕고 있습니다.”권 대표는 부수입이 필요한 직장인, 주부들을 대상으로 온라인 수익화를 교육하고 컨설팅을 진행한다.권 대표는 구매 대행 강의를 5기수 약 30명 진행했고 수강생 전원 100% 수익화 달성을 했다. 현재는 로켓그로스 강의도 런칭할 예정이다. 일반적인 내용을 다수에게 가르치는 타 교육 및 컨설팅과 달리 소수의 수강생으로 진정성 있게 진행하며 끊임없이 소통하고, 입소문을 통해서 성장해 나가고 있다. 또한 최근에는 AI 툴을 적극적으로 활용하여 더욱 효과적인 성과를 낼 수 있도록 적용하고 있다.권 대표는 현재 유튜브와 블로그 ‘부업 공장 백토리’ 채널을 운영 중이며, 추구하는 경제적 방향성과 결이 맞는 수강생들만 소수로 모집하여 교육 및 컨설팅을 진행하고 있다.권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “평범한 가정에서 자라 남들이 부러워할 만한 대학과 직장을 가졌음에도 경제적인 상황은 나아지지 않는다는 것을 깨닫고 투자와 부업을 끊임없이 시도하면서 도전했고 성과가 나왔습니다. 그렇게 퇴사하게 되었고 지금은 어느 정도 자산과 현금흐름을 만들어 놓은 상태입니다. 그러던 중 과거의 저와 같은 고통을 느끼고 있는 친구들이 많다는 것을 알고 주변에 친한 친구들부터 알려줘 봤고 그들이 부수입을 얻으면서 얻는 만족해하는 것을 보면서 이 사업을 해야겠다는 계기가 된 것 같습니다.”앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “내가 직접 하는 강의 컨설팅뿐만 아니라 우수 수강생들도 이런 즐거움과 뿌듯함을 느낄 수 있도록 종합 부업 교육 플랫폼으로 성장하고 싶다”고 말했다.휘망찬미래는 인천대학교 창업보육센터가 운영하는 특화역량 BI 육성지원사업에 뽑혔다. 특화역량 BI 육성지원사업은 대학 창업보육센터의 독창적 보육프로그램 개발·운영을 지원해 창업보육센터의 특성화를 유도하고 입주기업의 성장을 촉진하는 사업이다. 입주기업에는 사업화 지원, 멘토링 지원(팀 멘토링, 1대1 멘토링, 집중 멘토링), 역량강화 지원 등이 이뤄진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com