윗유, 크리에이터와 함께하는 ‘2025 글로벌 워케이션’ 성료

숏폼 커머스 마케팅 기업 윗유는 지난 달 18일부터 24일까지 총 7일간 크리에이터 및 임직원 32명과 함께 ‘2025 글로벌 워케이션’을 진행했다고 8일 밝혔다.이번 글로벌 워케이션은 중국 상하이와 일본, 홍콩을 잇는 크루즈 트립으로 진행됐다. 빠르게 변화하는 숏폼 환경 속에서도 한 해 동안 의미 있는 성과를 만들어온 크리에이터들이 '쉼'을 통해 재충전을 얻고 앞으로의 방향성을 점검할 수 있는 환경을 만드는 데 초점을 뒀다.이와 함께 성과 정리와 관계 강화, 글로벌 시각 확장, 내년 전략 구체화를 통해 팀워크를 강화하고 장기적 성장 동력을 마련할 수 있도록 했다.이번 워케이션에는 강현이어라, 김켈리, 람누끼, 삼십센치(정수), 쉐리, 윤mini, 장꾸커플, 조닭발, 지현쿡, 쩜, 투현커플, 티니, 플리즈 등 윗유 소속 인기 크리에이터 15인을 포함해 총 30명이 참여했다.윗유는 크루즈 일정 동안 숏폼 콘텐츠 제작을 통한 수익화, 영향력 확장, 팀 플레이 등 크리에이터들이 실제로 고민하는 다양한 실무적 주제를 위주로 세미나를 진행했다.크리에이터 개별 미팅을 통해 현재 및 앞으로의 방향성을 논의하고, 올해 성과와 내년 전략을 검토하는 시간도 가졌다. 또, 조별 네트워킹 프로그램을 통해 기항지마다 팀을 꾸려 콘텐츠를 제작하는 협업 프로그램도 진행했다.차재승 윗유 대표는 “이번 글로벌 워케이션은 크리에이터와 회사가 같은 목표를 바라보며 내년의 비전을 함께 설계하는 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 크리에이터의 성장과 글로벌 진출을 지원하는 다양한 프로젝트를 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com