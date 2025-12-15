삼익가구, 12월 말까지 특별 할인 행사 진행

삼익가구가 최대 48% 할인을 제공하는 특별 행사를 오는 31일까지 진행한다. 침대·매트리스 세트, 슈퍼 싱글 침대, 소파·거실장·서랍장 등 겨울 인테리어에 어울리는 다양한 제품이 행사 품목에 포함됐다.이번 행사에서 특히 주목할만한 제품은 '라떼 침대'와 '오웬 4인 소파'다. '라떼 침대'는 부드럽고 따뜻한 감성을 담은 디자인으로, 광택감 있는 화이트 마감에 골드 엣지 포인트를 더해 세련된 분위기를 완성한다. 디밍 기능 LED 조명으로 조도 조절이 가능하며, 삼중직 니트 원단과 고탄성 통기폼, HR 4면 폼가드를 적용해 포근하면서도 안정적인 지지력을 제공한다.국내산 제작 ‘오웬 4인 소파’는 천연 물소 통가죽 소재를 사용해 부드러운 촉감과 높은 내구성을 동시에 갖췄다. 볼륨감 있는 곡선 라인과 슬림한 프레임, 정교한 스티치 디테일이 조화를 이루며 고급스러운 거실 인테리어를 완성한다. 탈부착 가능한 등받이로 관리가 용이하고, 스틸 다릿발 구조로 공간의 개방감도 높였다.이 외에도 우아한 곡선 헤드와 넉넉한 수납공간이 돋보이는 '미첼 침대', 화이트 & 내추럴 톤 조화에 LED 조명과 USB 포트를 더한 '이안 침대', 고탄성 서포트폼과 포켓스프링 구조로 편안한 수면을 지원하는 ‘허브 매트리스’ 등 인기 라인업이 함께 할인된다.모닝 매트리스, 라이브 하드 매트리스, 마티니 침대, 오르보 매트리스 등 각 매트리스와 침대는 고탄성 폼, 포켓스프링, LED 조명, USB 포트 등 기능과 디자인을 동시에 갖춰 소비자 만족도를 높인다.소파 컬렉션인 샤론 4인 리클라이너와 스퍼스 3인 리클라이너는 천연 가죽 및 기능성 패브릭을 적용해 내구성과 편안함을 강화했다.거실장과 장롱 등 수납 가구도 디자인과 실용성을 동시에 만족시켜 거실과 침실을 고급스럽고 깔끔하게 완성할 수 있다.삼익가구 관계자는 "이번 프로모션은 따뜻함과 여유로움을 집 안에서도 느낄 수 있도록 기획된 특별 행사로, 삼익가구의 다양한 제품을 할인된 가격에 만나볼 수 있는 만큼, 연말을 맞아 많은 분들의 관심 아래 사랑 받고 있다"며, "전국 대리점 매출 상승과 함께 고객들에게 품질 높은 가구를 합리적인 가격에 제공할 수 있어 의미가 크다"고 밝혔다.이번 행사는 전국 삼익가구 대리점에서 진행되며, 자세한 사항은 가까운 삼익가구 대리점에서 행사 제품을 확인 할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com