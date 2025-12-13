[2025 세종대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] AI 디지털 학습지 ‘카리’, AI 클래스관리 시스템 ‘츄잉’ 개발한 스타트업 ‘㈜고트헤이븐’

차형호 ㈜고트헤이븐 대표



㈜고트헤이븐은 배우는 모든 이들의 학습 싸이클에서 제공받고 있는 높은 퀄리티의 콘텐츠와 솔루션을 각자에게 맞는 방법으로 흡수할 수 있도록 도와주는 기업이다. 수학 강사 출신의 차형호 대표가 2021년 11월에 설립했다.대표 아이템은 AI 수학 디지털 학습지 ‘카리’다. “학생들이 수학을 공부할 때 가장 중요한 것은 문제 해석력과 문제 해결능력 입니다. 이를 위해서는 전략을 짜는 것이 중요합니다. 사실 전략을 짜면 나머지는 산수나 다름이 없습니다.”㈜고트헤이븐은 AI와 전략을 짜며 서술하는 것을 도와주는 서술형 코칭 프로그램과 학생들이 틀린 부분을 분석해주고 피드백해주는 기능이 포함된 AI 수학 디지털 학습지 ‘카리’라는 서비스를 운영하고 있다. 또한 이는 논술, 구술, 서술형에 특화된 프로그램으로써도 차별화된 포인트를 가져갈 예정이다.학생들의 학습데이터를 관리하고 기관이나 선생님들이 수업에만 집중할 수 있도록 준비한 AI 관리시스템 ‘츄잉’도 함께 운영 중이다. 기관이나 교사 입장에서 수업을 제외한 모든 행정, 상담 등 업무를 자동화할 수 있도록 세팅되었다.카리의 경우 학생들에게 단순히 문제만 제공하는 것이 아니라 풀이과정을 분석해서 어디가 틀렸는지 피드백을 주고 학습구멍에 따른 로드맵을 제공한다. 또한 트렌드가 된 서술형, 논술형을 학습할 수 있는 코칭 프로그램이 있다는 점이 가장 큰 핵심 경쟁력이다. 차 대표는 “이 때문에 학습법을 알려준다는 차별화된 포지션도 가져갈 수 있었다”며 “기관에서 츄잉으로 관리까지 할 수 있어 DX/AX를 동시에 시킬 수 있는 패키지 상품으로 구성돼 소비자들의 만족도를 더욱 끌어올렸다”고 말했다.㈜고트헤이븐은 학생들이 많이 모여있는 학원을 위주로 마케팅을 진행하고 있다. 전시회 및 박람회에 참여하면서 학교 관계자를 대상으로 판로를 개척하고 있다.“2026년에는 에듀 인플루언서 마케팅과 대형 프로젝트를 기획 중입니다. 인천창조경제혁신센터에서 시드투자를 받았으며 추가투자를 희망하고 있습니다. 물론 2028년까지 빠른 성장과 함께 투자 계획이 있습니다.”차 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “학원 강사, 원장을 하면서 현장에 필요한 시스템을 너무 만들고 싶었습니다. 단순히 레포트 생성이나 문항생성이 아닌 저를 복사할 수 있는 AI가 필요했습니다. 원장을 했던 시절 학생들과 학부모님이 가장 만족스러워 했던 부분은 무제한 질의 응답과 학생 개인에 대해 맞춤형 상담과 컨설팅이었습니다. 물론 수학을 더 쉽고 재미있게 가르치는 것도 중요 했지만 그것 만으로는 학생들이 원하는 대학교를 무조건 갈 수 없었기 때문에 학습 플랜, 학습구멍 등 다양한 마이크로 매니징이 필요했습니다. 하지만 사람의 물리적인 시간과 한계가 있어 이를 AI가 해결해주면 좋겠다고 생각했습니다. 실제 현장에서 필요한 학습 싸이클을 만들어 교육산업의 플레이어들을 모두 만족시킬 수 있는 플랫폼이 필요하다고 생각하여 창업에 도전하게 되었습니다.”창업 후 차 대표는 “우리 서비스를 이용 후 ‘성적이 올랐다’ 혹은 ‘본인이 하는 일에 도움이 되었다’는 반응들에서 가장 큰 보람을 느낀다”며 “강사였을 때는 느끼기 어려웠던 ‘팀원들과 함께 이뤘다’라는 사실이 동기부여가 된다”고 말했다.㈜고트헤이븐 차 대표 외에 박혜진 CPO, 오혜원 CBO, 이용연 CSO와 개발자, 기획자, 디자이너들로 팀을 구성하여 운영중이다.앞으로의 계획에 대해 차 대표는 “수학뿐만 아니라 전 과목으로 확장할 것”이라며 “어떤 교육이든 우리 서비스를 이용하여 자습하면 쉽게 소화될 수 있는 AI 디지털 학습지를 브랜딩 하고 싶다”고 말했다.㈜고트헤이븐은 아이템을 인정받아 세종대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 세종대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com