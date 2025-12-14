[IBK창공(創工) 광주 스타트업 CEO] 마이크로바이옴 기반의 건강기능식품 및 의약품을 개발하는 기업 ‘노드큐어’

박종환 노드큐어 대표



대표 의약품으로는 악성흑색종의 전이암을 제어하는 마이크로바이옴 소재를 발굴

교수들이 핵심 창업 멤버로 참여해 과학적 검증이 어떤 소재보다 탁월하게 이뤄져

노드큐어는 마이크로바이옴 기반의 건강기능식품 및 의약품을 개발하는 기업이다. 많은 연구 전문가가 참여하여 면역항암제 등 동물용 첨단바이오 의약품도 개발 중이며, 다양한 연구용역 서비스를 제공한다. 박종환 대표가 2021년 11월에 설립했다.대표 의약품으로는 악성흑색종의 전이암을 제어하는 마이크로바이옴 소재를 발굴해 2025년 GLP 독성시험을 완료하였고, 현재 완제의약품 CMC 후 임상 1상에 대한 IND를 목표로 하고 있다.식품으로는 꿀벌 유산균 락토바실러스 플란타룸 NCHBL-004 균주를 이용한 프로바이오틱스 소재다. 체지방 감소의 기능성 소재로 개발하고 있다. 현재 식품의약품안전처 개별인정형 승인을 위한 심사가 진행 중이다.NCHBL-004의 사균체 즉 포스트바이오틱스 제품으로는 ‘당씬에게’라는 인체용 유산균 제품이 작년에 출시되었고, 반려동물용으로는 ‘헬로테일즈’라는 영양제가 출시되었다. 11월에는 ‘베티옴’이라는 동물병원 전용 포스트바이오틱스 제품이 출시됐다. 이 외에도 여성 갱년기 및 뼈 건강 개선을 위한 건강기능식품 ‘이브타임’도 출시해 판매 중이다.“고령화 사회로의 진입과 GDP 증가로 인한 선진국 진입과 맞물려 국민의 건강에 대한 관심이 점차 확대되고 있습니다. 무엇보다 우리는 대학교수들이 핵심 창업 멤버로 참여해 과학적 검증이 어떤 소재보다 탁월하게 이뤄졌다는 것이 강점입니다.”시중에 판매되는 유산균 제품은 다수가 혼합 제품으로 각 균주의 기능이 명확하게 알려지지 않았다. 노드큐어는 R&D 인프라를 바탕으로 세포 및 동물 실험을 통해 그 효능을 입증하고 있다. 이를 바탕으로 특허 확보와 국제 학술지 게재를 통해 그 과학적 타당성을 객관적으로 검증한다. 또한 노드큐어의 유산균 소재는 프로바이오틱스 뿐만 아니라 열처리 사균체 또한 동등 효능을 지닌다는 것을 과학적으로 규명해 다양한 식품 제형에 혼합이 가능하다는 장점이 있다. 현재 2개 이상의 기업에 원료 판매를 하고 있으며, 점차 매출이 확대되고 있다.노드큐어는 R&D 전문 기업으로 현재 유통과 판매는 직접 하지 않고 있다. “원료 또는 완제품에 대한 B2B 사업을 추진하고 있습니다. 개별인정형 소재의 독점 공급을 위한 대기업과의 협의를 진행 중입니다. 포스트바이오틱스 완제품 판매를 위한 유통, 판매 전문 대기업과도 협의 중입니다. 동물병원 전용 반려동물 제품인 ‘베티옴’의 경우는 더힐벳이라는 유통업체와 계약을 맺었습니다. 지난 9월에는 약사 전용 사이트인 모두의 약국에 PB 제품을 납품해 점차 사업 영역을 확대하고 있습니다.”노드큐어는 기술보증기금, 한국과학기술지주 등으로부터 11억원 이상 투자유치 했으며, 2024년에는 개인투자조합과 ㈜누리피드로부터 17억원의 투자를 유치했다. 현재 신규 개별인정형 소재 개발과 첨단바이오 반려동물 면역항암제 개발을 위해 series A 투자 유치 중이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “전남대학교 수의학과에서 실험동물의학을 담당하는 교수로 지난 20년간 연구해 온 노하우와 결과를 바탕으로 노드큐어를 창업했습니다. 연구만 하는 교수로 일하다가 연구한 결과물을 사업화해 보고자 하는 의욕이 생겨 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 박 대표는 “직원을 고용하고 그 책임을 지면서 부담도 되지만 국가 경제의 발전에 기여하고 있다는 것에서 보람을 느낀다”며 “어려움은 있지만 여러 성공한 사람들이 다 그랬던 것처럼 실패 속에서도 교훈을 얻고 이러한 어려운 과정들을 잘 견디고 쌓아나가면 좋은 결과가 있을 것으로 생각한다”고 말했다.핵심 창업멤버는 결핵연구의 최고 권위자인 연세대 신성재 교수, 그리고 면역항암제를 개발하시는 강원대 고현정 교수, 임상과학자문위원인 연세대 류마티스 내과 박용범 교수, 그리고 저희 균주를 직접 발굴하는 세균학 권위자 고홍범 교수가 있다. 뿐만 아니라 합성의약품의 권위자인 중앙대 약대 김재현 교수와 식품 기능성 소재 개발의 권위자이신 전남대 식품공학과 조정용, 김영민 교수도 함께하고 있다. 직원들은 대부분 R&D 전문 인력으로 박사급 3인, 특히 약학박사인 송은정 박사와 수의학 박사인 장아라, 이태성 박사가 핵심 인력으로 참여하고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “원헬스 기반의 토탈 헬스케어를 목표로 하고 있어 단기간으로는 개별인정형 소재 개발과 제품화를 통한 매출 증대”라며 “중장기적으로는 동물용 첨단바이오 면역항암제 개발과 인체용 의약품 개발을 목표로 하고 있다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com