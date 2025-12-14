조아름 유제승 리버트리 대표



하나의 플랫폼 내에 도서관 이용자를 위한 기능과 사서를 위한 기능을 담아 제공

그동안 중 반복적 작업으로 힘들어하던 사서 업무의 효율을 끌어올려

(왼쪽부터) 조아름·유제승 대표

리버트리는 도서관 검색 시스템과 사서 업무지원 솔루션을 표준 도서 목록으로 생성하고 제공하는 도서관 전문 기업이다. 조아름 유제승 대표가 2018년 10월에 설립했다.대표 아이템은 ‘Check-Click’이다. 이 서비스는 특허 기술인 MARC 실시간 자동 생성 알고리즘을 기반으로 도서관의 운영 시스템과 연동해 활용된다. 하나의 플랫폼 내에 도서관 이용자를 위한 기능과 사서를 위한 기능을 담아 제공하고 있다. 7개국 2,400만 종의 도서 콘텐츠를 제공하여 보유한 도서만 검색이 가능한 환경에서 벗어나 지식의 길잡이 역할을 할 수 있도록 환경을 조성한다. 조 대표는 “그동안 중반복적 작업으로 힘들어 하던 사서업무의 효율을 끌어올렸다”고 말했다.리버트리의 경쟁력은 실시간 MARC 자동생성 솔루션이다. MARC란, 도서관에서 도서를 관리하고 활용하기 위해 필수 입력해야 하는 국제표준 도서 목록이다. 000부터 999까지의 필드로 이뤄져 있고 그 형태와 입력 내용은 고정 되어있지만 작성하는 필드의 종류가 달라 한 권의 MARC에 대해 도서관마다 모두 다른 결과를 만들어낸다.“문제는 한 권의 MARC를 제작하기 위해서는 약 33분의 시간이 소요 되는데 국내에서만 1년에 7만2천종, 하루에 약 172권의 신간 도서가 출판되기 때문에 물리적 어려움을 겪고 있습니다. 리버트리는 형태소분석을 통해 학습형 AI 알고리즘을 개발하였고 국내는 물론 해외 (미국, 일본, 인도네시아) 특허까지 등록하면서 이 아이템의 경쟁력을 확신했습니다.” (조아름 대표)“도서관 시장은 특이점이 있습니다. 피라미드 구조로 이루어져 있어 상단부터 국가도서관, 대학교 도서관, 공공도서관, 학교도서관 순으로 넓은 시장을 이루고 있고, 피라미드 꼭대기에 있는 국가도서관의 신뢰도가 가장 강합니다. 때문에 리버트리는 국가도서관과 대학교도서관 점유를 우선으로 하였고, 현재 국가도서관 50%, 대학교 도서관 68%의 점유율을 이루고 있습니다. 도서관 시장은 전국, 전문대학교, 국공립대학교, 사립대학교 도서관협의회 등 각 단체별로 개별 도서관대회(컨퍼런스)를 개최하고 정보를 공유할 정도로 굉장히 폐쇄적입니다. 그래서 시장진입 전략이 효과를 발휘했고 현재까지 컨퍼런스를 통한 부스 설치와 발표가 마케팅의 주 창구입니다.” (유제승 대표)리버트리는 2020년부터 현재까지 제주창조경제혁신센터, 소셜벤처 피크닉1호 투자조합, WE지방기업육성펀드1호, 광주창조경제혁신센터로부터 4억5천만원의 시드 투자를 받았고, 마지막투자로부터 2년이 흐른 지금 해외 진출 및 국내시장 독점점유를 위해 pre seriesA를 오픈했다.두 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “부친이 해외 도서를 수입하여 도서 목록을 만들고 도서관에 납품하는 업을 평생 해오셨습니다. 아무래도 서당개 3년이면 풍월을 읊는다고 자연스레 도서관의 환경에 대해 알게 되었고 그들의 고충이 무엇인지도 파악할 수 있게 되었습니다. 창업을 하고 스타트업으로서 운영해 나가는 데에는 확실히 자금 문제가 가장 컸습니다. 최대한 국가 지원을 이용하고자 했고 그 결과 창업 바로 다음 해인 2019년 2020년까지 청년창업사관학교에 선정되어 연구개발에 박차를 가할 수 있었습니다.” (조아름 대표)창업 후 조 대표는 “아무래도 도서관에서의 반응에 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다. “사서들에게 아이템 설명을 하면 본인들의 자리를 없애는 것이 아니냐며 불편해하고 심하면 화를 내는 경우도 있었습니다. 하지만 지금은 우리의 발표를 듣고 찾아오셔서 긍정적인 대화를 나누고 계약까지 이뤄지는 모습을 보면 우리가 하는 일이 옳은 길이라는 것을 느낍니다. 시작은 더뎠지만 정말 사서의 업무 부담을 줄이고 도서관의 발전을 위하는 길이었다는 생각에 벅차오를 때가 있습니다. 더 나아가 세계적이었으면 하면 바람입니다.” (조아름 대표)앞으로의 계획에 대해 조 대표는 “자체적인 콘텐츠를 보유한 기업으로서 무한한 확장이 기다리고 있다”며 “가까이는 e-book, 공공데이터로의 비즈니스 모델확장, 더 나아가서는 국방부, B2C 영역으로의 시장 확장을 기대한다”고 말했다. 덧붙여 “해외 진출도 기대하고 있다”며 “우리의 최종 목표는 전세계 도서정보 격차 제로화다. IT와 인공지능이 극도로 발달해가는 이 시대에 정보 소외 지역이 없도록 힘쓰겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com