[IBK창공(創工) 광주 스타트업 CEO] 인도네시아에서 오픈뱅크 플러스로 통합 금융 플랫폼 서비스를 제공하는 ‘링크핀’

박주원 링크핀 대표



소규모 지방 은행들에 클라우드 기반 최신 뱅킹 시스템을 제공하고 있어

한국의 IT 설계 기술과 인도네시아 금융기관장 출신 임원진의 현지 네트워크가 결합

링크핀은 K-핀테크 기업이다. 현재 인도네시아에서 오픈뱅크 플러스(OpenBank Plus) 브랜드로 통합 금융 플랫폼 서비스를 제공하고 있다. 박주원 대표(49)가 2020년 5월에 설립했다.“올해 의미 있는 성과들을 연이어 만들고 있습니다. 7월 IBK 창공 광주 3기, 9월 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 Micro DIPS 금융 AI 부문에 선정되어 AI 기능(AI OCR, AI Hyper-Automation) 활용한 인도네시아 지방은행의 문서 처리, 여신 심사 자동화 시스템 개발 및 사업화 과제를 수행하게 되었습니다. 이어서 11월 엔젤웨이브 투자유치 캠프에서는 치열한 경쟁을 뚫고, 광주·전남지방중소벤처기업청장상과 한국엔젤투자협회장상을 동시 수상했으며, 엔슬파트너스로부터 투자의향서(LOI)도 체결했습니다. 현재는 인터넷전문은행 1곳과 현대 계열의 해외 업체와 업무 협업 방안을 논의하는 등 전략적 파트너십을 확대하고 있습니다.”오픈뱅크 플러스는 인도네시아 6,000여 개 섬을 연결하는 통합 금융 플랫폼이다. 인도네시아에는 계좌가 없어 금융 서비스에서 소외된 많은 주민이 있다. 오픈뱅크 플러스는 이들과 지방은행을 연결하는 서비스로 시작했다. 현재 25개 대형은행, 보험사, 핀테크사를 공급처로, 128개 지방은행 및 협동조합을 판매채널로 확보하여 44개의 통합 금융서비스를 제공하고 있다.오픈뱅크 플러스는 세 가지 핵심 영역으로 구성된다. 첫 번째는 지방은행 운영을 위한 통합 뱅킹 솔루션이다. 20년 된 고비용, 복수의 운영 시스템을 사용하는 소규모 지방 은행들에게 클라우드 기반 최신 시스템을 제공해 창구 직원들이 PC 하나로 44가지 금융 서비스를 제공할 수 있도록 제공한다.두 번째는 브로커(길거리 현금 충전상) 앱을 통한 금융 접근성 개선 서비스다. 계좌가 없는 고객들도 동네 길거리 충전상이나 상점에서 44개의 통합 현금충전 서비스를 이용할 수 있도록 한다. 상점 주인들은 스마트폰으로 휴대폰 요금 충전, 전기요금 등 각종 공과금 납부, 소액 간편 송금 등을 중개하며 수수료 수익을 얻고, 은행 지점이 없는 외곽 지역 주민들은 가까운 가게에서 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있다.세 번째는 인도네시아 시장 특화 금융 상품 제공이다. 공무원, 군인, 경찰 등 퇴직연금 수령자 대상 연금담보대출, 퇴직금을 담보로 한 은퇴 전 대출, 서민층 맞춤형 마이크로 보험, 소상공인 소액 대출, 소액 할부금융 대출 등을 제공하고 있다.“오픈뱅크 플러스는 금융 생태계 중개자입니다. 상품을 판매하고자 하는 대형 금융기관과 상품이 필요한 소규모 지방은행, 그리고 계좌 없이 금융 서비스에서 소외된 고객들을 하나의 플랫폼으로 연결합니다. 이를 통해 대형 금융기관은 한 번의 계약으로 128개 지방 판매처에 접근할 수 있고, 지방은행들은 복잡한 개별 계약 없이 44가지 서비스를 제공하며 운영 효율성을 높일 수 있습니다.”오픈뱅크 플러스의 경쟁력은 5가지로 요약할 수 있다. 첫째, 통합성과 즉시성이다. 기존 경쟁 업체들은 분산된 서비스로 여러 계약과 고비용 설치형 프로그램을 제공하는 반면, 오픈뱅크 플러스는 원스톱 클라우드 솔루션으로 즉시 이용 가능하며 유지보수도 간편하다.둘째, 현지화 역량이다. 한국 본사의 선진 IT 설계 기술과 인도네시아 금융기관장 출신 임원진의 현지 네트워크가 결합해, 복잡한 현지 규제와 금융 관습을 하나의 플랫폼에 통합하는 데 성공했다.셋째, 검증된 네트워크 효과와 시장 점유율이다. 외국계 핀테크 기업 최초로 인도네시아 지방금융시장에서 계약 기준 3위를 달성한 것은 128개 판매채널과 25개 공급사가 만들어내는 강력한 네트워크 효과의 결과다.넷째, AI 차세대 기술력이다. 올해 9월 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 선정은 AI 기술 역량이 국가적으로 인정받았다는 것을 의미한다. 박 대표는 “AI OCR에서 시작하여 생성형 AI, AI Hyper-Automation으로 이어지는 기술 개발을 통해 차세대 AI 에이전트 뱅킹 시대를 준비하고 있다”고 말했다.다섯째, 전략적 파트너십 구축 역량이다. 현재 현지에 진출한 우리나라 인터넷전문은행과 협업 방안을 논의 중으로 한국 디지털뱅킹 기술력을 동남아시아로 확장하는 전략적 의미를 가진다. 또 한편으론, 협업 논의중인 현대 계열의 기업과 동남아 시장 진출을 가속화하는 교두보 역할을 할 것으로 기대한다.링크핀은 B2B 전략적 파트너십 중심의 마케팅 전략을 구사하고 있다. 인도네시아 금융기관장 출신 임원진이 보유한 현지 네트워크를 활용하여 지방은행 및 협동조합과 직접 접촉하고 있으며, 2021년 인도네시아 금융당국 사업 승인을 획득하여 제도적 신뢰도를 확보했다.성과 기반 확산 전략도 효과적이다. 인도네시아 지방금융시장에서 계약 기준 3위 사업자라는 실적과 128개 판매채널 확보 성과를 바탕으로 한 레퍼런스 마케팅을 진행하고 있다. 인도네시아 Plug and Play에서 369개 핀테크 기업 중 7개 우수기업에 선정된 글로벌 인증도 브랜드 가치를 높여주었다. 링크핀은 미래 확장을 위해서 블루오션 전략을 준비하고 있다. 베트남이나 태국 같은 레드오션 시장 대신, 캄보디아, 라오스, 미얀마 등 디지털 금융 인프라가 부족한 신흥 시장을 선점하여 선도 기업 포지셔닝을 구축할 계획을 가지고 있다.링크핀은 현재 투자 유치 상황이 매우 긍정적이다. “2025년 연이은 성과들이 투자 매력도를 크게 높였으며, 엔슬파트너스에서 투자의향서(LOI)를 받았습니다. 국내 금융기관과 여러 VC 등에서 투자를 검토하고 있습니다. 2025년 9월 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 선정과 11월 엔젤웨이브 투자유치 캠프에서의 2개 상 동시 수상(광주전남중소벤처기업청 청장상, 한국엔젤투자협회 협회장상)은 비즈니스 모델의 우수성을 입증하는 지표들입니다. 단계별 투자 유치 계획을 보면, 2025~2026년 시리즈 A 투자를 통해 AI OCR 기술 고도화 및 생성형 AI 플랫폼 개발, 동남아 신규 시장 진출, 현지 R&D 및 영업 인력 확충을 추진할 예정입니다. 2026~2028년에는 시리즈 B 투자로 동남아시아 전역 확장과 AI 에이전트 뱅킹 플랫폼 완성을 목표로 하고 있습니다. 투자자들이 주목하는 핵심 요소는 검증된 시장 규모와 성장 가능성입니다. IBK창공 선정으로 검증된 사업성, 인터넷전문은행과 현대 계열 해외 기업 등 대기업 파트너십, 인도네시아 시장에서 이미 입증된 비즈니스 모델, 블루오션 시장 선점 기회 등이 매력적인 투자처로 인식되는 이유입니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 계기는 인도네시아 금융 시장의 디지털 전환 필요성과 거대한 시장 기회를 발견한 것이었습니다. 인도네시아는 6,000여 개의 섬으로 구성되어 금융 접근성이 극도로 낮았고, 9천 7백만명의 인구가 기본적인 은행 계좌조차 보유하지 못한 상태였습니다. 지방은행들은 20년 된 고비용, 복수의 운영 시스템으로 운영 효율성에 어려움을 겪고 있었고, 대형 금융기관들은 지방 진출을 위한 적절한 판매 채널을 찾지 못하고 있었습니다. 이 세 그룹 사이에는 명확한 니즈 매칭 기회가 존재했습니다. 한국의 선진 핀테크 기술과 금융 IT 노하우를 활용하면 이 문제를 효과적으로 해결할 수 있다고 판단했습니다. 동시에 금융 소외 계층에게 대형은행과 동등한 수준의 금융 서비스를 제공한다는 사회적 가치도 실현할 수 있을 것이라는 확신이 들었습니다. 자금 조달은 단계적으로 접근했습니다. 초기에는 창업 멤버들의 자기자본과 엔젤 투자로 시작했습니다. 인도네시아 현지 파트너들과의 협업 모델을 구축하여 시장 진입 비용을 최소화했고, 빠른 레퍼런스 확보를 통해 추가 투자 유치의 기반을 마련했습니다. 현재는 대기업 파트너십과 명확한 타겟 시장을 바탕으로 안정적인 성장 기반을 구축하고 있습니다.”창업 후 박 대표는 “금융 소외 지역 주민들의 삶이 실제로 개선되는 순간들을 목격할 때 큰 보람을 느낀다”고 말했다. “인도네시아 외곽 섬 지역의 작은 협동조합이 오픈뱅크 플러스를 도입한 후, 계좌가 없던 주민들이 동네 가게에서 44개의 통합 금융 서비스를 편리하게 이용하게 되고, 그 지역이 점차 금융 소외 지역에서 벗어나는 모습을 볼 때 보람을 느꼈습니다. 사업적 성과 면에서도 의미 있는 결과들을 달성했습니다. 외국계 핀테크 기업 최초로 인도네시아 지방금융시장에서 계약 기준 3위를 달성했고, 128개 판매채널이라는 탄탄한 사업 기반을 구축했습니다. 인도네시아 Plug and Play에서 369개 핀테크 기업 중 7개 우수기업에 선정된 것은 저희의 기술력과 비즈니스 모델이 글로벌 기준에서도 인정받았다는 증거였습니다.”“한국 본사는 서울에서 기술 혁신의 허브 역할을 하고 있습니다. 대표이사와 경영진이 전략 수립 및 글로벌 파트너십을 관리하고, 시스템 아키텍처 팀이 선진 금융 IT 시스템 설계를 담당합니다. AI 기술 개발팀은 AI OCR, 생성형 AI, 데이터 분석 전문가들로 구성되어 초격차 스타트업 프로젝트와 같은 혁신적 기술 개발을 주도하고 있습니다.인도네시아 현지 법인은 자카르타 시장에서 비즈니스 실행의 허브 역할을 담당합니다. 현지 대표는 인도네시아 금융기관장 출신으로 현지 네트워크를 총괄하며, 금융당국과의 관계 유지와 새로운 파트너십 발굴에 핵심적인 역할을 합니다. 애자일 R&D팀이 현지 규제와 관습에 맞춘 플랫폼 현지화를 담당하고, 영업팀이 128개 판매채널 관리와 신규 파트너 발굴을 담당합니다. 14명이라는 컴팩트한 조직 구성은 의도적인 선택입니다. 거대한 시장을 상대하기 위해서는 대기업보다 빠른 의사결정과 실행력이 필요하기 때문입니다. 각 구성원이 다중 역할을 수행하며 높은 생산성과 민첩성을 유지하여, 투자 효율성 측면에서도 매우 유리한 구조를 만들고 있습니다. 물론 회사 규모가 커질수록 시스템 확장 및 안정성 확보를 위해 신규 인력 채용도 계속 진행 중입니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “우리의 궁극적 비전은 동남아시아 AI 금융 플랫폼 선도 기업이 되어 금융 포용성과 기술 혁신을 동시에 실현하는 것”이라며 “이를 위해 단계별로 체계적인 성장 전략을 수립하고 실행하고 있다”고 말했다.1단계(2025~2026년)는 AI 플랫폼를 고도화하는 것이다. 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트를 통해 AI OCR에서 생성형 AI, AI Hyper-Automation으로 이어지는 기술 스택을 완성할 예정이다. 이는 단순한 기술 개발을 넘어서 실제 금융 현장에서 활용할 수 있는 상용화 수준의 솔루션 구현을 목표로 한다. 인터넷전문은행과 카카오뱅크 협업을 통해 한국의 디지털뱅킹 노하우를 접목하는 것도 이 단계의 핵심이다.2단계(2026~2028년)는 동남아시아 신흥시장을 확장하는 것이다. 인도네시아에서 검증된 비즈니스 모델을 복제하여 캄보디아, 라오스, 미얀마 등 디지털 금융 인프라가 부족한 블루오션 시장을 선점할 계획이다. 현대 계열 해외기업과 파트너십을 활용해 동남아 진출을 가속화하고, 각국 맞춤형 현지화 서비스를 구축할 예정이다.3단계 (2028년 이후)는 AI 에이전트 뱅킹을 상용화 하는 것이다. AI가 고객들의 금융생활 패턴을 학습하여 자동으로 뱅킹 업무를 처리하고, 개인 맞춤형 금융 자문을 제공하는 혁신적인 서비스를 목표로 하고 있다."이 모든 계획의 핵심은 전략적 파트너십을 기반으로 한 가속화된 성장이다. IBK창공과의 시너지로 금융권 네트워크와 브랜드 파워를 활용한 투자 유치 및 사업 확장을 가속화하고 있습니다. 궁극적으로는 동남아시아 중소 금융기관들이 대형은행과 동등한 디지털 서비스를 제공하게 하여 완전한 금융 포용성을 실현하는 것이 우리의 미션입니다."링크핀은 총 14명의 정예 인력으로 구성된 글로벌 확장에 최적화된 이중 거점 운영 체제를 구축하고 있다. 한국의 기술적 우위와 현지의 시장 실행력을 완벽하게 결합하여 도전적인 목표를 달성하기 위한 전략적 선택이다.