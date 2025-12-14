[IBK창공(創工) 광주 스타트업 CEO] AI 기반 3D 공간설계 자동생성 솔루션 개발하는 ‘마인스페이스’

엄정현 마인스페이스 대표



대표 아이템은 AI 인테리어 서비스 ‘꾸민’, 가상 공간의 높은 현실감 및 사실적인 표현을 반영

가구와 가전제품의 최적화 된 배치 제공, 실제 견적을 포함한 공사 내역서를 실시간으로 산출

마인스페이스는 AI를 기반으로 실내 설계·건축설계 등 사람이 살아가는 모든 공간의 설계를 3D로 자동 생성할 수 있는 기술을 개발하는 기업이다. 고품질 실데이터 기반의 공간설계에 특화된 AI 기술로 현실 공간과 상응하는 사실적인 3D 생성을 목표로 하고 있다. 엄정현 대표가 2023년 1월에 설립했다.“마인스페이스의 3D 공간 생성 기술은 건설, 가전, 가구, 부동산 산업 등 공간 설계와 시각화가 필요한 다양한 산업에서 빠르고 정확하며 현실감 높은 3D 모델을 제공합니다. 이러한 기술력을 바탕으로 글로벌 공간 3D 시장을 선도하는 것이 목표입니다.”대표 아이템은 AI 인테리어 서비스 ‘꾸민’이다. 가상 공간의 높은 현실감 및 사실적인 표현을 반영한 3D를 자동으로 생성하는 서비스다. 사용자 공간의 용도, 구조, 면적, 예산, 스타일 등을 반영해 최적화된 공간을 자동으로 생성해 제공한다. 이를 통해 누구나 자신의 공간을 쉽게 디자인할 수 있으며, 시각화할 수 있다. 기존 공간 설계 시간을 최대 99% 단축하며 비용 효율을 극대화 할 수 있다.꾸민의 경쟁력은 크게 두 가지를 꼽을 수 있다. 사용자 맞춤형 3D 공간 디자인을 자동으로 생성하고 가구와 가전제품의 최적화 된 배치까지 해준다는 점과, 이를 통한 실제 견적을 포함한 공사 내역서를 실시간으로 산출해 준다는 것이다.마인스페이스는 2025년 1월에 서비스를 출시해 현재까지 인테리어 업체를 대상으로 서비스를 운영하고 있다. 업체들을 많이 만날 수 있는 박람회에 참가하고 직접 업체를 방문하여 판로를 개척해 왔다. 2026년도부터는 일반 소비자들도 누구나 쉽게 인테리어를 준비할 수 있는 서비스를 준비 중이다.마인스페이스는 2025년 6월 팁스운영사인 삼성화재로부터 Seed투자를 유치했다. 이를 통해 시장진입에 대한 유의미한 성과를 확보하여 2026년 하반기에 Series A 투자를 유치할 계획이다.엄 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “인테리어 산업에서 일하다 보면 소비자와 업체 사이에 ‘시각적인 이해 차이’로 인해 오해나 불신이 생기는 경우가 많습니다. 이런 문제를 해결하기 위해 창업에 도전했습니다. 3D 자동 모델링 기술을 활용해 소비자와 업체가 한눈에 결과물을 공유하고 소통할 수 있는 시스템을 만들었습니다. 정부 지원사업과 신용보증기금 등을 통해 자금을 마련했습니다.”창업 후 엄 대표는 “회사를 운영하면서 가장 큰 보람은 이 기술을 통해 사람들이 서로를 더 잘 이해하고 신뢰하게 되는 순간을 볼 때”라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 엄 대표는 “혁신적인 IT기술을 바탕으로 소비자에게 정말 나다운 공간을 합리적인 가격에 꾸밀 수 있는 편리한 경험을 제공할 것”이라며 “업체가 소비자와 원활한 소통과 높은 품질의 공사를 제공할 수 있도록 돕는 조력자가 되는 것이 목표”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com